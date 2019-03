Sắc vóc gợi cảm của 'Trúc osin' trong 'Những cô gái trong thành phố'

Nhân vật Trúc của 'Những cô gái trong thành phố' do Mai Anh thể hiện. Vai diễn này gây ấn tượng bởi tính tình quá nóng nảy, bộc trực, thẳng thắn, không chịu nhường nhịn ai nên thường chịu thua thiệt trong cuộc sống. Đó cũng là lý do khiến cô nhiều lần bị đuổi việc, dù làm công nhân may, phục vụ nhà hàng hay rửa bát. Để có tiền trả nợ, Trúc tình nguyện làm ô sin cho gia đình Bách (Chí Nhân) và chấp nhận sự yêu sách, quái tính của con gái anh.