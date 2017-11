Sa chân còn cứu được, lỡ miệng không cách nào vớt vát, sao Việt ơi!

Người xưa ví "lời nói, đọi máu" để khẳng định giá trị và sức mạnh của lời nói. Đáng buồn thay, chưa khi nào tình trạng phát ngôn thiếu kiểm soát trong giới nghệ sĩ Việt lại trở nên đáng báo động như hiện nay. Dạo quanh một vòng showbiz Việt, có không ít câu chuyện đáng tiếc liên quan tới những phát ngôn "vạ miệng" của các ngôi sao.

Nổi tiếng không thể dễ dàng "vạ miệng"

Mới đây, câu chuyện "vạ miệng" lại nóng lên với ồn ào phát ngôn của Á hậu Hoàng My. Cụ thể, khi dư luận đang chỉ trích cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức vào thời gian và ngay tại địa điểm mà cơn bão số 12 vừa tàn phá, câu nói của Hoàng My nhằm bảo vệ các cô gái Hoa hậu Hoàn vũ dù vô tình hay hữu ý đã đụng chạm đến cơn thịnh nộ của công chúng: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ". Phát ngôn này của nàng Á hậu lập tức làm dấy lên nhiều tranh cãi từ đồng nghiệp lẫn khán giả.

Giữa "bão" chỉ trích, Hoàng My đã xin lỗi. Nhưng dường như lời xin lỗi của cô không đủ xoa dịu dư luận. Phát ngôn của cô nghiêm trọng tới mức cô bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay trên diện rộng.

Đúng như Xuân Lan nói, bao công gây dựng hình ảnh của Hoàng My bỗng chốc tan như bọt biển. Từ một Á hậu thông minh, quyết tâm theo đuổi con đường trí tuệ và sự nghiệp lớn, không muốn phù phiếm như những cô gái showbiz ngoài kia, nàng đâu có ngờ một ngày mình bị hứng một cơn bão táp dập vùi từ dư luận, chỉ vì một phút lỡ lời.

Điều đáng nói là, trước Á hậu Việt Nam 2010 cũng đã có không ít sao Việt vạ miệng như thế. Ngay sau khi có thông báo cấm diễn và bị cư dân mạng "ném đá" vì "làm loạn" một vũ trường lớn tại TP.Hà Nội, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một Facebook mang tên Angela Phương Trinh cho rằng: "Dân Việt Nam hình như không biết đọc. Cấm diễn trong thời gian xử lý vi phạm thôi chứ Trinh mà bị cấm luôn thì các ca sĩ đi hát bar khác cũng bị cấm luôn à?"

Trong khi thông tin cấm diễn vẫn đang gây sốt trên hầu hết các trang báo thì phát ngôn có phần "liều lĩnh" từ trang cá nhân của Phương Trinh chẳng khác nào hành động đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục thách thức dư luận và càng làm khán giả quay lưng lại với cô.

Hương Tràm cũng từng làm nóng dư luận với chia sẻ khá tự tin về "chuyện ấy" dù chỉ mới 19 tuổi. Theo đó, khi được hỏi về việc có tự tin khi làm "chuyện ấy" không, Quán quân The Voice cho biết, lúc tình yêu thăng hoa tư thế không quan trọng và "địa điểm lý tưởng làm chuyện ấy là ở biển và ở trong một căn phòng có rèm trắng trước mặt và có thể nhìn ra biển, rất đẹp và lãng mạn". Những chia sẻ bạo dạn, chi tiết về chuyện khó nói của nữ ca sĩ 19 tuổi trên kênh truyền thông khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Sau khi bị chỉ trích mạnh miệng nói chuyện tế nhị, nữ ca sĩ chọn cách im lặng.

Ai cũng có thể phát biểu quan điểm của bản thân để mọi người hiểu. Nhưng là người của công chúng khi phát ngôn có thể tạo hiệu ứng không tốt thì tuyệt đối không nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Khổ mình, tổn thương người

Người xưa đã dạy "Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ", nếu như không cẩn trọng, ý tứ trong lời ăn tiếng nói thì hậu quả sẽ khôn lường. Không ít nghệ sĩ chỉ một lần "vạ miệng" dù đã lên tiếng xin lỗi và chủ động giải quyết hậu quả nhưng không thể xóa dấu vết tai tiếng trong cuộc đời và sự nghiệp.

Yanbi cũng từng hứng không ít "gạch đá" của dư luận vì phát ngôn gây sốc liên quan đến LGBT. Cụ thể, Yanbi viết: "Thế giới thứ 3 đang hủy hoại Việt Nam". Hành động này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối từ cư dân mạng, đặc biệt là cộng đồng LGBT Việt. Họ cho rằng, đây không phải là lời lẽ một ca sĩ nên có. Trước những chỉ trích này, Yanbi đã nhận ra sai lầm và lên tiếng xin lỗi khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là những người thuộc LGBT. Giọng ca Thu cuối chia sẻ vì nóng quá mất khôn nên đã để anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp hiểu sai là mình vơ đũa cả nắm.

Hay như Xuân Lan, dù đã nhiều lần thanh minh nhưng cô vẫn phải chịu "bão" dư luận trong một thời gian dài với câu nói khó hiểu: "Phụ nữ không dùng hàng hiệu coi như không có tương lai!"Lời khẳng định "chắc như đinh đóng cột" này khiến khá nhiều chị em phụ nữ chưa có điều kiện dùng hàng hiệu chạnh lòng.

Thời gian qua, Tùng Dương đã có phát ngôn "để đời" liên quan đến Bolero, khiến cả showbiz dậy sóng. Trong một bài phỏng vấn, Tùng Dương cho rằng: "Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi". Ngay lập tức, điều này đã "chạm" vào lòng tự ái của nhiều sao Việt. Tùng Dương đã hứng chịu không ít "gạch đá", chỉ trích từ những đàn anh, đàn chị.

Ngay sau Tùng Dương, dư luận lại được dịp xôn xao về phát ngôn của Thanh Lam khi ca sĩ đưa ra ý kiến: "Không có ngành nghề nào không cần phải học cả. Vì khi không có trình độ thực sự thì không khai thác chiều sâu được, nó chỉ hớt váng được lúc đầu thôi. Nhưng trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này".

Quan điểm của Thanh Lam ngay lập tức như "ngòi nổ" thổi bùng lên những luồng tranh luận trái chiều trong giới nghệ sĩ và dư luận. Nhiều người cho rằng, phát ngôn của Thanh Lam là coi thường ca sĩ miền Nam, thậm chí, có ý kiến khẳng định cô đã sai, "vạ miệng" khi đưa ra nhận xét bị cho là gây mất lòng đồng nghiệp này. Từ góc độ khác, không ít người cho rằng, Thanh Lam là một trong số những ca sĩ dám nói thẳng, nói thật tuy nhiên có phần "vụng dại". Bởi, câu nói của nữ ca sĩ dễ bị nhiều người hiểu sang ý nghĩa khác rằng cô khinh thường và phân biệt nghệ sĩ miền Nam.

Thực ra, trong số rất nhiều người ném đá Hoàng My, Thanh Lam, Tùng Dương hay những nghệ sĩ phát ngôn gây sốc, ít ai chịu đọc và hiểu kỹ những ý tứ mà các nghệ sĩ muốn nói. Người ta chửi khi mới đọc tít một bài báo, một câu trích dẫn, vài lời truyền miệng. Người ta chửi khi mới chạm đến cái vỏ của ngôn từ hoặc giả những câu nói thẳng, nói thật cũng chỉ là cái cớ để nhiều người giải tỏa nỗi ấm ức, tị hiềm hoặc cả tự ti. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực tế việc phát ngôn không thể lúc nào cũng chỉn chu, nhưng đó không phải lý do để bất kỳ ai cũng có thể tuỳ tiện trong lời ăn tiếng nói.

Bởi, lời nói không đúng mực không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến cách nhìn nhận của số đông về chính người nói. Thế nên mới có câu: "Chân bước ra có thể rút lại, nhưng lời đã nói ra rồi thì không rút lại được".

Mỗi người có quyền chọn cho mình cách ứng xử trong nghệ thuật. Làng giải trí dù lắm chiêu trò nhưng cũng không hề chấp nhận những tiếng nói nghịch ý, không thuận tai. Cổ nhân nói rằng: Miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra loài cây gai góc xấu xí. Và để miệng nhả ra hoa hồng, con người có khi cần phải tu cả đời. Những lời không hay, gây tổn thương cho người, cho mình tốt nhất đừng nên nói ra. Phàm là người thông minh đừng bao giờ vạ miệng. Đó cũng là cách mỗi sao Việt nhận lấy bài học cho chính mình.

Theo Khám phá