Rộ tin đồn Song Joong Ki ngoại tình với "Cô dâu Hà Nội" Kim Ok Bin: Hiện đang ở chung với nhau?

Mới đây, theo những gì mà netizen đồn đoán trên mạng xã hội, "tiểu tam" chen vào cuộc hôn nhân ngỡ tưởng hạnh phúc của cặp đôi Song - Song không phải là cô bạn thân 10 năm của Song Hye Kyo mà lại là Kim Ok Bin - bạn diễn của tài tử Song Joong Ki trong siêu phẩm bom tấn tháng 5 sẽ ra mắt là "Asadal Chronicles". Trong phim, Kim Ok Bin là vai nữ hai. Năm 2005, Kim Ok Bin từng đảm nhận vai diễn "Lý Thị Vũ" trong phim truyền hình "Cô dâu Hà Nội" - dự án phim đặc biệt của đài SBS.

"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok Bin bị đồn thổi là người thứ ba xen vào chuyện tình của Song Song

Điều đáng nói, trên MXH Hàn, nhiều bình luận đưa ra các tin đồn liên quan đến tình cảm của Song Joong Ki và Kim Ok Bin. Trang QQ đã dịch lại các bình luận này và tổng kết như sau:

1. Cặp đôi gặp mặt nhau tại Gangwon (1 tỉnh của Hàn Quốc).

2. Song Joong Ki và nữ hai hẹn hò tại Sokcho (1 quận tại Gangwon).

3. Thời gian nghỉ ngơi lúc quay phim cũng là lúc cả hai "hoạt động".

4. Song Joong Ki có mua cho mình 1 căn nhà riêng để sống chung với các cô gái khác. Ở thời điểm hiện tại, cô gái mới là "Nữ hai".

5. Trong ngày Valentine, anh và nữ hai hẹn hò tại nhà hàng bánh ngọt cao cấp Taegeukdang. Cả hai khi bị phát hiện thì cự tuyệt việc ký tặng cho các fan.

6. Tháng 5 bộ phim "Asadal Chronicles" sẽ lên sóng, sau đó Song Joong Ki sẽ quay 1 bộ điện ảnh với Kim Tae Ri. Sau khi kết thúc sẽ cùng với nữ hai quay phần 2 và phần 3 (của bộ phim "Asadal Chronicles").

7. Trước ngày lễ tình nhân 1 ngày, cả hai sau khi quay phim xong đã cùng ngồi chung xe trở về Seoul, nữ hai có đi trên con đường Itaewon-dong - nơi có nhà của Song Joong Ki.

8. (Song Joong Ki) tới nhà nữ hai, tại Vương Thập Lý (tên đã được phiên âm lại tiếng Trung).

9. Song Hye Kyo sống tại nhà mẹ ở Samseong-dong.

Kim Ok Bin trong "Cô dâu Hà Nội"

10. Mỗi lần đến Taegeukdang đều (có thể thấy) quản lý của Song Joong Ki đi cùng nữ hai.

11. (Nữ thứ) từng bị bắt gặp ở quê nhà Song Joong Ki ở Daejeon.

12. Khi cả hai đi chụp photoshoot bên ngoài đã ở chung 1 phòng.

13. Cả hai từng bị bắt gặp ở gần trung tâm thành phố Osan.

14. Hai tuần trước, cả hai đã cùng nhau đến 1 nhà hàng ba chỉ heo và bị sasaeng-fan bắt gặp.

15. Hai tuần trước, nữ thứ xoá tài khoản Instagram, do fan của Song Joong Ki có gửi tin cho nam tài tử.

Hiện tại, đây đều là những thông tin thu thập được từ bình luận của netizen Hàn Quốc. Vẫn chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể hay hình ảnh, video clip nào liên quan. Nhiều fan tỏ ra vô cùng lo lắng cho cặp đôi này, liệu rằng Song - Song có phải đang trong mối quan hệ bị cảnh báo "báo động đỏ" hay không.

