Reuters ghi nhận Hội An sở hữu chương trình biểu diễn thực cảnh đẹp nhất thế giới

Chỉ sau 3 ngày, hơn 220 cơ quan thông tấn báo chí uy tín của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore ngay lập tức đã nhanh chóng lan tỏa thông tin này.

Hình ảnh của "Ký ức Hội An" được đưa lên Reuters.

Hội An được biết đến là top 10 thành phố du lịch tốt nhất thế giới. Mỗi năm Hội An thu hút gần 4 triệu khách quốc tế bởi sự thanh bình, cổ kính của một đô thị cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Sau 20 năm được công nhận di sản, Hội An đã làm cho cả thế giới bất ngờ bởi lịch sử, văn hóa của một đô thị cổ đã được đánh thức trong chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh đẹp nhất thế giới mang tên “Ký Ức Hội An”.

Phóng viên Reuters bất ngờ: “Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký Ức Hội An là một chương trình giải trí tại Hội An, một thành phố nhỏ của Việt Nam nhưng nhanh chóng đã trở thành một hiện tượng toàn cầu”.

Ký Ức Hội An chinh phục thế giới như thế nào?

“Đẹp nhất thế giới” và “mãn nhãn nhất” là những gì khán giả phải thốt lên khi được xem những vũ công chuyên nghiệp mang đến cho khán giả hình dung về một quá trình Hội An phát triển từ một ngôi làng nhỏ thành một điểm đến du lịch sôi động giữa các hiệu ứng sân khấu ngoạn mục, đạo cụ sân khấu chỉn chu, vũ đạo điêu luyện và đầy biểu cảm.

"Ký Ức Hội An" hoành tráng, mãn nhãn đến với khán giả thế giới qua hãng thông tấn uy tín Reuters. Ảnh: Reuters

Một điều đáng kinh ngạc nữa là chương trình được thực hiện trên sân khấu 25.000m2, sân khấu ngoài trời lớn nhất Việt Nam, với bối cảnh sông nước nên thơ tự nhiên của một hòn đảo giữa sông Thu Bồn.

Các phóng viên quốc tế đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác trước sức lôi cuốn không ngờ của Ký Ức Hội An.

Công diễn lần đầu tiên ngày 18/3/2018, những ngày đầu chỉ 50 khán đài trên khán đài 3.300 chỗ, trong vòng chưa đầy một năm, chương trình đã thu hút hơn 1.000 du khách từ nội địa và khắp nơi trên thế giới tới xem show mỗi tối.

Với mục tiêu đón 2.000.000 khách năm 2019, Đơn vị sản xuất Gami Themepark đã dự kiến tăng suất diễn lên 2 suất mỗi ngày từ cuối tháng 4/2019. Dù được khán giả và các nhà chuyên môn đánh giá rất cao nhưng nhà sản xuất vẫn không ngừng cải tiến, nâng cấp show mỗi 6 tháng. Theo Reuters, Gami Themepark sẽ cho ra mắt Ký Ức Hội An Ver.3 với sự nâng cấp tối tân hệ thống âm thanh ánh sáng và đẩy mọi giác quan của khán giả lên đỉnh điểm với những màn cao trào đầy cảm xúc.

Phép màu Ký Ức Hội An đang thúc đẩy lượng khách du lịch đến Việt Nam

Phóng viên Reuters ghi nhận, phép màu Ký Ức Hội An đang thúc đẩy lượng khách du lịch đến Việt Nam. Không chỉ góp phần thu hút du khách đến Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng, Ký Ức Hội An còn góp phần làm gia tăng thời gian lưu trú của du khách khi đến Hội An qua đó góp phần mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế du lịch của địa phương.

Một số hình ảnh "Ký Ức Hội An" được ghi lại sinh động và tuyệt đẹp. Ảnh: Reuters

Ghi nhận giá trị kinh tế xã hội của sản phẩm du lịch sáng tạo tiêu biểu Ký Ức Hội an, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam nhận định: “Là sản phẩm du lịch mới sẽ giúp tăng thời gian lưu trú của khách du lịch tại địa phương, tỉnh sẽ đưa Ký ức Hội An vào các chương trình xúc tiến du lịch chính thống và khích lệ doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm tương tự tại Quảng Nam".

Clip giới thiệu về Ký ức Hội An.

