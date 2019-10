Quỳnh Nga: 'Cảnh nóng với Chí Nhân còn bạo liệt hơn với Quốc Trường'

Quỳnh Nga nổi bật trong sự kiện ra mắt phim "Sinh tử" tại Hà Nội chiều 25/10.

Lần đầu đóng cảnh nóng bạo liệt như vậy với Chí Nhân

- Trong một thời gian ngắn chị góp mặt trong 2 bộ phim đình đám, sau "Về nhà đi con" là có ngay "Sinh tử" nối sóng, cơ hội đến với chị là do may mắn được gọi hay chị cũng phải đi thử vai như các diễn viên khác? Nghe nói NSND Khải Hưng khó tính lắm, sao chị lọt mắt xanh của chú ấy?

Với mọi vai diễn, bất cứ đạo diễn nào cũng có sự khó tính và lựa chọn riêng của mình. Không chỉ đạo diễn Danh Dũng (phim 'Về nhà đi con') mà chú Khải Hưng còn khó tính hơn gấp bội. Do vậy được đóng trong phim "Sinh tử" của chú Khải Hưng là niềm vinh dự nhất định với các diễn viên. Hơn hết đây là bộ phim đánh dấu chặng đường khá dài của chú Khải Hưng sau một thời gian dài mới trở lại làm phim nên điều đó càng làm Nga cảm thấy vinh dự. Rõ ràng những đạo diễn có kinh nghiệm như vậy không thể nào chọn qua loa được và những gì mình làm đã được mọi người ghi nhớ, ghi nhận. Bản thân Nga cũng phải đi casting như các diễn viên khác. Và khi được mời vào đóng 1 vai trong phim khiến Nga cảm thấy rất vui.

- Trong phim này chị vào vai Hoa khôi của một tỉnh, ăn mặc sexy không khác nhiều so với Nhã "Về nhà đi con" , chị có thể chia sẻ gì về vai này?

Trong "Sinh tử", Nga vào vai Quỳnh Trinh, hoa khôi tỉnh và là chủ một nhà hàng, nơi diễn ra rất nhiều cuộc gặp gỡ trao đổi liên quan đến vấn đề chính trị. Rõ ràng vai Trinh và Nhã khác nhau khá nhiều. Nhã có công việc và sự nghiệp theo kiểu khác. Cô ấy có mục tiêu học thật tốt để quay lại trả thù Vũ còn Quỳnh Trinh không có mối thù khi đến với người mình yêu.

- Với những hình ảnh và trích đoạn mới được tung ra có thể thấy nhân vật Trinh không chỉ phải diễn những cảnh tiếp rượu đàn ông mà còn có nhiều cảnh nóng với Trần Bạt do diễn viên Chí Nhân đảm nhiệm. Đóng những cảnh này có gây khó khăn với chị? chị và Chí Nhân có bao nhiêu cảnh nóng?

Đúng là những phân đoạn giữa Quỳnh Trinh và Trần Bạt rất nóng. Bản thân Nga khi đóng cảnh đó với anh Chí Nhân cũng rất hồi hộp. Bởi đây là diễn viên lần đầu mình hợp tác mà lại có những cảnh rất bạo liệt như thế. Tuy vậy hai anh em diễn với nhau khá ưng ý. Những phân đoạn đầu tiên quay với nhau thì thường một đúp ăn ngay, trừ những phân cảnh quá khó chúng tôi mới phải quay lại 2-3 lần. Hai anh em có sự ăn rơ nhất định khi diễn với nhau.

Cảnh nóng thực sự làm khó tôi

-Trong "Về nhà đi con", nhân vật Nhã ăn mặc gợi cảm với nhiều bộ váy sexy được đầu tư, còn vai này thì sao?

Trong mỗi phim, việc mình đầu tư chỉn chu cho nhân vật là tôn trọng khán giả. Do vậy so với Nhã trong "Về nhà đi con" thì Quỳnh Trinh trong "Sinh tử" được đầu tư trang phục nhiều hơn, để phù hợp với nhân vật. Vì Quỳnh Trinh không phải là công chức nhà nước mà là hoa khôi tỉnh và chủ một nhà hàng lớn nên càng phải có cách ăn mặc khác nhiều so với Nhã.

Trong "Sinh tử", Quỳnh Nga có nhiều cảnh nóng cuồng nhiệt với Chí Nhân.

- Cảnh phim nào trong "Sinh tử" làm khó chị?

Đó là cảnh bạo liệt với Chí Nhân. Nói khó cũng không phải nhưng phải đặt nhiều dây thần kinh cảm xúc vào đó, vì nó còn nóng bỏng, nhiệt tình và cuồng nhiệt hơn cả Nhã và Vũ trong "Về nhà đi con".

- Sau 10 năm không đóng phim, chị đảm nhiệm 2 vai trong "Về nhà đi con" và "Sinh tử" đều có cảnh nóng. Giả dụ nếu như chị chưa ly hôn thì chắc chắn Quỳnh Nga sẽ không bao giờ nhận những vai như vậy vì sợ chồng ghen? Tâm lý chị có thoải mái khi diễn những cảnh này với Quốc Trường và Chí Nhân không?

Về việc đóng cảnh nóng, kể cả khi mình có gia đình hay không thì cũng không ngại, chỉ có điều là cần cân nhắc một chút. Nhưng rõ ràng bây giờ Nga độc thân nên cũng thoải mái hơn. Việc không phải lo bất cứ cái gì khác tác động nên tôi thấy thoải mái hơn khi diễn với các bạn nam. Nhưng thực ra kể cả khi có gia đình thì tôi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều vì đó là công việc chứ có phải tình cảm thật đâu.

- Từng chia sẻ vai Trinh sẽ bị ném đá, bị ghét không kém Nhã, chị đã chuẩn bị tinh thần nhận gạch đá và chống sốc khi phim lên sóng không?

Đúng là khi Quỳnh Trinh xuất hiện thì sẽ bị ném đá không nhiều thì ít. Nhưng trong phim này, tuyến nhân vật nổi cộm là chú Hoàng Dũng, anh Việt Anh, anh Trọng Trinh nên mình chỉ gia vị thêm thắt cho bộ phim thú vị hơn.

Không phật lòng vì những lời chê bai

- Vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh của chị trong "Về nhà đi con" dù giúp tên tuổi chị nóng trở lại nhưng cũng mang lại cho chị không ít phiền toái, đến mức chị từng đăng status mong cư dân mạng đừng chửi bới lây người thân của mình. Nhớ lại quãng thời gian đó chị có buồn không? Vì sao chị lại quyết định nhận lời vào vai Trinh? một vai diễn cũng sẽ nhận gạch đá tiếp?

Khi "Về nhà đi con" lên sóng, thời gian đầu Nga cũng có để ý đến fanpage phim và chuyện mọi người chê trách mình tôi cũng đã nói rồi và không muốn nhắc đến nữa bởi người khen kẻ chê là việc hết sức bình thường. Lời chê để mình cố gắng và tiếp tục thay đổi, cố gắng hơn, còn lời khen thì mình sẽ ghi nhận.

- Khi "Về nhà đi con" lên sóng, chị có đọc nhận xét của khán giả trên fanpage không? nhiều người chê chị diễn đơ cứng làm hỏng cả bộ phim có dàn diễn viên diễn tốt và đồng đều, cảnh khóc mà như cười. Chị có phật lòng khi đọc nhận xét như vậy? Nhìn lại chị có thấy vai diễn đầu tiên của mình sau 10 năm rời xa màn ảnh còn nhiều thiếu xót?

Tôi không phật lòng vì những lời chê bai vì Nga biết mọi người có chê mới làm cho mình tốt hơn và có nghĩa mình phải cố gắng ở phim sau, làm thế nào cố gắng để khán giả xem mình thì sẽ thấy thích thú với vai diễn sau này.

Tạo hình nhân vật của Quỳnh Nga trong "Sinh tử" cũng sexy không kém Nhã.

Thời gian này tôi không muốn yêu ai

- Là một phụ nữ đẹp, lại hoạt động trong showbiz và đang độc thân, toàn vào những mẫu phụ nữ sexy chắc Quỳnh Nga có nhiều đàn ông theo đuổi? Chị có hay nhận những tin nhắn gạ gẫm hay những lời khiếm nhã kể từ khi công bố ly hôn không? những khi đó chị xử lý ra sao?

Trong thời gian vừa rồi Nga quá bận nên không có thời gian đi đâu, chính vì vậy những lời khiếm nhã cũng không đến với mình. Do vậy nếu có có thì Nga cũng chưa biết xử lý ra sao. Nga cố gắng bận rộn hơn nữa để tránh những lời khiếm nhã ấy. Những người đàn ông theo đuổi Nga một cách chân thành thì mình cũng sẽ ghi nhận. Song ở thời điểm này Nga không chấp nhận tình cảm của một ai cả mà muốn tập trung cho công việc nghệ thuật của mình sau 10 năm vắng bóng để bù lại quãng thời gian biến mất.

- Sau khi chia tay Doãn Tuấn, chị có bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người trong showbiz nữa không? Nga có tiêu chí gì khác cho người đàn ông sau này của mình?

Chuyện tình cảm khó nói trước lắm, không thể biết trước mình không thích hay sẽ thích người này vì nó thuộc về khái niệm cảm xúc, cái gì đến sẽ đến. không phải người trong showbiz cũng được và ngoài showbiz cũng không sao, miễn là đúng người đúng thời điểm thôi. Còn tiêu chí thì chỉ đơn giản đó là người yêu thương mình và chân thành với mình đủ đầy, có thể đồng cam cộng khổ với mình trong công việc tương lai, thế là đủ rồi!

Theo Quỳnh An/Vietnamnet