Quyền Linh nói một câu ngậm ngùi trước mộ Lê Công Tuấn Anh và 3 tình bạn đẹp nhất showbiz

23 năm sau khi Lê Công Tuấn Anh nằm xuống, những người bạn thân vẫn làm điều này



Showbiz cũng như cuộc đời. Ghen ghét, tỵ hiềm, chiêu trò hãm hại nhau không thiếu nhưng bên cạnh đó cũng có những yêu thương vô cùng đẹp đẽ.

Người trong nghề và cả khán giả từng chứng kiến những chuyện không mấy hay ho của một đôi bạn vì hiểu lầm mà "tố" nhau bằng những lời lẽ thiếu văn minh trên mạng xã hội. Hay tình bạn của 2 ngôi sao cũng sứt mẻ vì những màn đấu khẩu ầm ĩ trên báo chí.

Thế nhưng, bên cạnh đó, chúng ta lại thấy ấm áp bởi những nghĩa cử vô cùng đẹp đẽ của người nghệ sĩ dành cho nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt là tình bạn.

Nhiều người vẫn cho rằng, trong giới showbiz, khó có tình bạn cùng giới thật sự, vì mọi người ưa cạnh tranh nhau trong công việc. Nhưng thực tế, lại cho thấy cách nghĩ và quan niệm đó không còn đúng nữa.

Lê Công Tuấn Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhiều người vẫn còn nhớ như in cái ngày Lê Công trở về cát bụi, Lê Tuấn Anh, Quyền Linh , Phước Sang, Lê Vũ Cầu luôn túc trực bên quan tài của anh.

Hình ảnh Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Phước Sang và nhiều đồng nghiệp ngồi quanh ngôi mộ của cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh sau 23 năm nam tài tử nằm xuống khiến mọi người xúc động.

23 năm đã trôi qua vật đổi sao dời nhưng tình bạn của họ thì cứ đẹp mãi, còn mãi. Dù bận rộn thế nào nhưng cứ tới ngày giỗ của Lê Công, mọi người không ai vắng mặt.

Cách đây vài ngày là ngày giỗ lần thứ 23 của Lê Công Tuấn Anh, và năm nào cũng thế, cứ tới ngày này là những người bạn thân của nam tài tử lại tụ tập về mộ phần của anh, mở tiệc tùng ăn uống, nhắc nhớ người bạn đã nằm xuống.

Hình ảnh Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Phước Sang và nhiều anh em nghệ sĩ khác ngồi quanh ngôi mộ, cầm chai rượu để uống với người bạn quá cố và ôn chuyện xưa khiến bao người xúc động.

Quyền Linh nói một câu khiến ai cũng ngậm ngùi "tóc ai cũng điểm bạc hết rồi, chỉ còn mỗi tóc bạn là mãi xanh thôi, Lê Công Tuấn Anh ơi".

Hồng Vân - Hồng Đào: Hiểu cả thói quen con của bạn thân

Trong giới showbiz, không ai không biết tình bạn 30 năm của Hồng Vân, Hồng Đào. Họ chơi thân từ hồi còn là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2, gắn bó với nhau qua từng đêm diễn ở Nhà hát Kịch 5B Võ Văn Tần.

Dù sau này mỗi người mỗi nơi, mỗi người một cuộc sống nhưng tình cảm của họ dành cho nhau thì ngày càng thêm thân.

Hai người hiểu nhau tới độ hiểu cả sở thích, thói quen của chồng con bạn. Và trong các câu chuyện của họ, thường nhắc về nhau.

Nhớ có lần Hồng Vân kể: "Khi Hồng Đào sang Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình, tôi rất buồn vì phải xa bạn. Hồng Đào là người có thể tranh luận nảy lửa, xung đột gay gắt với tôi trên sàn tập nhưng ngay sau đó có thể đèo nhau đi ăn bún riêu hay mua son phấn, dụng cụ hóa trang...".

Tuy cả 2 người bận bịu cuộc sống riêng nhưng vẫn nhắc nhau giữ sức khỏe, bồi bổ để không đổ bệnh. Mỗi lần đọc những tin nhắn đó của bạn, Hồng Vân lại nhớ bạn da diết.

Khi con gái Hồng Vân sang Mỹ du học ngành đạo diễn sân khấu nghệ thuật, Hồng Đào là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho con của bạn. Cái gì cũng điện thoại hỏi "má Đào". Khi con của Hồng Vân đi lưu diễn ở bên đó, Hồng Đào cũng chăm chút cho con của bạn thân từng tí.

Khi Hồng Đào về nước hoạt động, đi đâu, làm gì, Hồng Vân cũng tìm cách giới thiệu Hồng Đào đi làm cùng. Hồng Vân biết Hồng Đào rất mê nghề, muốn được cống hiến nên tạo điều kiện hết sức cho bạn mình và một phần là đi làm có bạn thân cho vui.

Còn Hồng Đào, khi nói về người bạn thân Hồng Vân, bao nhiêu ký ức lại ùa về. Hồng Đào kể, có lần sinh nhật Hồng Vân, hai người ngồi ở sân bay Bắc California, Hồng Vân nhổ tóc bạc cho Hồng Đào và ôn chuyện xưa.

"Chúng tôi làm bạn với nhau từ khi tóc còn xanh, khi tôi còn rất tự tin vào nhan sắc của mình thì bạn phán 1 câu "ê Đào, tao với mày mặc váy là đẹp nhất, 1 đứa chân voi, 1 đứa chân nhái".

Ra đời, mỗi người mỗi ngã, tôi thường xuyên nhận tin nhắn đầy quan tâm của bạn: "Ối, mày còn sống không Đào ơi"; "You ok không you ơi", Hồng Đào nhớ lại.

Tháng 7 vừa qua, Hồng Đào và Quang Minh chia tay nhau sau hơn 20 năm gắn bó vợ chồng. Sau khi chia tay, Hồng Đào liên tục chạy show. Chuyện gia đình không vui, cộng thêm làm việc quá nhiều nên Hồng Đào bị suy nhược cơ thể, căng thẳng phải nhập viện cấp cứu.

Hồng Đào đổ bệnh đúng vào dịp giỗ Tổ ngành sân khấu. Hồng Vân tức tốc bay sang Mỹ, vào viện chăm sóc bạn. Mấy chục năm chơi thân, Hồng Vân biết đây là lúc Hồng Đào cần có mình bên cạnh hơn lúc nào hết…

Mọi người khi nghe chuyện này, ai cũng rưng rưng xúc động. Họ không chỉ là bạn thân mà tình cảm không khác gì ruột thịt.

Ốc Thanh Vân - "người phát ngôn" của Mai Phương

Những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của diễn viên Mai Phương, cô nhận được rất nhiều sự động viên, giúp đỡ từ khán giả cũng như đồng nghiệp. Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự hiện diện của cô bạn thân Ốc Thanh Vân.

Ốc Thanh Vân được xem như "người phát ngôn" cho Mai Phương trong những lúc cần kíp. Ốc Thanh Vân cùng đón nhận, chia sẻ tất cả những niềm vui, nỗi buồn từ cô bạn thân thiết của mình và tiếp thêm cho bạn nghị lực, niềm tin đối diện với bệnh tật để không gục ngã.

Nhiều người đã ví tình bạn của Ốc Thanh Vân và Mai Phương như 1 câu chuyện cổ tích giữa đời thường và là tấm gương sáng ngời để mọi người nhìn vào học hỏi.

Không những thế, tình bạn của họ còn là 1 câu chuyện tốt lành cho xã hội vốn rất hiếm chuyện hay và cả những điều tốt lành, đặc biệt là với người trong nghề.

