Quý cô tuổi Hợi - Hương Tràm: Gia thế "khủng" vẫn tự lập lăn lộn 6 năm trong nghề để mua nhà, xe, làm liveshow tiền tỉ

Quý cô tuổi Hợi - Hương Tràm nổi tiếng với khán giả với ca khúc "I will always love you " trong vòng giấu mặt chương trình "The Voice" 2012. Chất giọng cao vút, chắc khỏe đầy nội lực của thiếu nữ xứ Nghệ 17 tuổi đã khiến 4 giám khảo vô cùng yêu thích. Cuối cùng giữa rất nhiều lựa chọn, Hương Tràm đã quyết định về với đội của ca sĩ Thu Minh.

Trong những tháng tham gia cuộc thi này, Hương Tràm đã được rèn luyện và cọ xát rất nhiều. Kết quả năm ấy không ngoài dự đoán của khán giả Hương Tràm đã trở thành quán quân của cuộc thi. Cuộc sống của cô gái 17 tuổi bắt đầu thay đổi từ đây.

Hương Tràm và bố là NSND Tiến Dũng.

Khi Hương Tràm đăng quang quán quân của "The Voice" 2012, khán giả mới biết về gia thế của cô. Được biết, Hương Tràm sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, bố là NSND Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Nghệ An, mẹ là nghệ sĩ đoàn ca múa Nghệ An, anh trai là Phạm Tiến Mạnh - top 10 chương trình "Sao Mai Điểm hẹn" năm 2010.

Sinh ra trong một gia đình có nền tảng lẫn kiến thức mạnh về nghệ thuật nên rất dễ hiểu về tài năng bộc lộ sớm của Hương Tràm. Dù bố mẹ khá lo lắng khi thấy Hương Tràm mải mê ca hát nhưng gia đình không ngăn cấm vì tôn trọng sở thích lẫn ước mơ của cô.

Hương Tràm xúc động khi nhắc lại chuyện với ca sĩ Thu Minh.

Bước ra từ "The Voice" 2012, Hương Tràm gặp phải rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là phải nói đến lùm xùm chuyện "thầy - trò" của cô với Thu Minh. Đây chính là scandal lớn nhất trong 6 năm làm nghề của Hương Tràm. Chính cô đã phải nhận lỗi và từ đó trưởng thành hơn từ xích mích này. Dù mới đây, Thu Minh đã bớt giận Hương Tràm nhưng đây vẫn là nỗi buồn trong sự nghiệp của cô.

Thậm chí, nó đã khiến bố mẹ của Hương Tràm phải lo lắng, mệt mỏi đến mất ngủ. Khi chia sẻ về câu chuyện này trong cuộc họp báo ra mắt liveshow của con gái, NSND Tiến Dũng tâm sự: "Lúc đó cũng vừa buồn, vừa giận, vừa thương con gái. Bố mẹ không ngủ được, mỗi ngày đọc mạng báo xem có thông tin nào nữa không. Giờ thấy con trưởng thành dần hơn mỗi ngày, bố mẹ thấy rất mừng và xúc động”.

17 tuổi Hương Tràm bước chân vào làng giải trí. Ngoài câu chuyện với Thu Minh, cô gặp quá nhiều sóng gió khác như chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, chuyện ăn mặc... Chính vì quá áp lực nên Hương Tràm đã bị trầm cảm đến mức tự hành hạ mình bằng cách rứt da tay đến trày xước và chảy máu. Tuy nhiên, dù vấp ngã như thế nào, cô vẫn coi đây là bài học để trưởng thành và cố gắng hơn để không phụ lòng người hâm mộ.

Quý cô tuổi Hợi sở hữu biệt thự tại TP.HCM.

Nổi tiếng sớm, bước chân vào showbiz Việt đã được 6 năm, Hương Tràm cay đắng nhiều nhưng thành công cũng không ít. Hiếm ca sĩ nào ở tuổi đời còn rất trẻ như Hương Tràm dám bạo chi tiền tỉ cho liveshow. Cô dốc hết tiền bạc cho liveshow "Hộp thư số 1" để ghi lại hành trình tham gia làng nhạc Việt.

Chưa hết, nhờ chạy show chăm chỉ, tích cực nhận hợp đồng quảng cáo nên mới bước sang 24 tuổi Hương Tràm sở hữu trong tay khối tài sản đáng nể. Nói về việc kiếm tiền giỏi, Hương Tràm tâm sự: "Việc tôi tự mua nhà, mua xe cho mình, vì muốn mọi người thay đổi cách nghĩ chỉ có đàn ông mới làm được những việc này. Là một người phụ nữ hiện đại, tôi cảm thấy tự tin khi đủ tự lập về kinh tế, tự sắm sửa những thứ mình thích bằng chính đồng tiền mà mình làm ra, thay vì dựa dẫm bất cứ ai".

Khi 20 tuổi, Hương Tràm đã mua xong nhà với giá được tiết lộ là 3 tỷ đồng, tọa lạc tại quận 4, TP.HCM. Căn hộ không quá rộng, khoảng 100 m2 nhưng lại rất thoáng mát nhờ cách bài trí gọn gàng, hợp lý của nữ ca sĩ.

Năm 2018, Hương Tràm tiếp tục gây chú ý khi khoe căn biệt thự mới xây xong. Căn biệt thự nằm ở quận 2, TP.HCM, được mua từ tiền dành dụm của Hương Tràm sau 6 năm đi hát. Cơ ngơi của nữ ca sĩ sinh năm 1995 trồng rất nhiều cây và nuôi cá.

Hương Tràm còn có sở thích mua xe và sưu tập hàng hiệu.

Không chỉ vậy, Hương Tràm còn có một sở thích mua xe sang. Cụ thể, năm 18 tuổi, khi vừa đăng quang chưa bao lâu, bằng việc đi hát, Hương Tràm đã mua được ô tô riêng với giá gần 1 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, cô nàng bất ngờ lên đời với chiếc xe sang Mercedes giá 2,1 tỷ. Ngoài ra, cô còn sở hữu một BST thời trang, túi xách, đồng hồ, mỹ phẩm của những hãng xa xỉ nổi tiếng trên thế giới.

Năm 2019, Hương Tràm sẽ có nhiều dự định, kế hoạch cho riêng mình.

Năm 2019 với Hương Tràm là "năm tuổi" nhưng đó cũng là một năm nhiều thay đổi của Hương Tràm. Sau khi hoàn thành liveshow đầu tiên, Hương Tràm vẫn tiếp tục cố gắng cho sự nghiệp của mình ngày càng rực rỡ và thành công hơn.

Đỗ Quyên (th)