Quế Vân lần đầu tiết lộ bị người yêu phũ, ném thẳng túi hiệu từ tầng 20 xuống, khẳng định đưa Việt Anh đi 'dao kéo' chỉ để đổi vận

Nhắc đến Quế Vân là nhắc đến một người đẹp thường xuyên dính vào thị phi của showbiz. 2 năm trước, chuyện tình tay ba giữa cô và Trường Giang từng gây xôn xao trong dư luận. Rồi mới đây, cái tên Quế Vân một lần nữa liên tục được gọi lên sau câu chuyện dẫn Việt Anh sang tận Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ.



Gặp gỡ với Quế Vân, cô đã có những giây phút trải lòng, giải đáp nhiều thắc mắc từ khán giả trong suốt thời gian vừa qua.

Tôi không may mắn trong tình yêu, từng bị bạn trai ném thẳng túi hiệu từ tầng 20 xuống

Nói thật thì hiện tại tôi đang mất niềm tin vào tình yêu. So với các cô gái khác, khi yêu tôi bị thiệt thòi nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ được sống trong những cảm xúc thăng hoa, bay bổng hay gặp được người muốn cùng mình đến cuối con đường. Nhiều người không tin chứ sự thật những người đến với tôi chẳng ai có ý định lâu dài. Lúc nào cũng chỉ được vài tháng đầu là mãnh liệt, hết mình mà thôi.

Ban đầu họ đều nói không quan tâm quá khứ của tôi. Thế nhưng chỉ vài tháng sau lại có chuyện xảy ra. Nếu không phải anh ta có người yêu trước đó rồi đến với tôi thì là khi đang yêu tôi, anh ta sẽ đi tìm người khác. Tôi luôn phải chịu đau khổ, dính đến tình tay ba thậm chí là tay tư. Tôi không thích phơi bày, không muốn gợi xấu về đối phương nhưng hôm nay tôi muốn trải lòng để mọi người có thể hiểu hơn về mình. Trước kia tôi hay đau khổ, khóc lóc mỗi khi chia tay nhưng càng về sau tôi đã trải quá nhiều, chẳng còn khóc nổi nữa rồi. Bất kì mối tình nào, tôi đều không còn hy vọng. Đôi lúc tôi sợ hãi, muốn từ chối người ta nhưng khi đó con tim lại rung động, tôi chẳng thể ngăn cản được nữa.

Thế nhưng vẫn có nhiều tin đồn rằng Quế Vân có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ yêu các đại gia?

Tôi chưa bao giờ yêu đại gia. Tôi chỉ yêu bằng cảm xúc. Tôi luôn mơ ước có một chàng hoàng tử nguyện yêu mình hết lòng mà vẫn chưa tìm được. Nhắc đến quà thì tôi nhớ đến một người, dù nhắc lại thì thật đau lòng.

Người ấy là một chàng hoàng tử, chúng tôi đến với nhau như một câu chuyện ly kì. Thú thật, tôi chưa bao giờ được người yêu tặng bất cứ món quà nào. Món quà mà tôi thích nhất là hoa nhưng trải qua bao nhiêu mối tình tôi vẫn chỉ nhận được đúng hai bó hoa tự nguyện. Ngày lễ Tết hay khi nào tôi muốn cũng chưa bao giờ được tặng.

Chỉ có chàng hoàng tử ấy. Người đã tặng cho tôi một chiếc túi hiệu mà tôi đã có rồi. Tôi thích lắm vì nghĩ đây là món quà đầu tiên trong cuộc đời, chưa ai có thể làm được. Thế nhưng, sau khi tặng món quà đó, chúng tôi lại xảy ra cãi vã.

Tính tôi tự ái nên đã nói với anh rằng: "Anh ơi em không nhận món quà này đâu. Anh có thể tặng chiếc túi này cho người khác cho đỡ phí." Và thế là anh ấy thẳng tay ném chiếc túi từ tầng 20 xuống mặt đất. Khi đó, bao tình yêu mộng tưởng trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi thất vọng vô cùng. Anh ta nỡ ném món quà mà mình đã dành cả tấm lòng để làm tôi vui một cách không thương tiếc thì sẽ có một ngày ném tôi đi nhanh gọn mà chẳng tiếc nuối. Và đúng như dự tính, vài tháng sau thì tôi bị vứt bỏ hệt như chiếc túi.

Tôi mất niềm tin vào tình yêu. Hiện tôi chẳng mong ai có thể tặng thêm bất cứ món quà nào nữa hoa thì chẳng có, túi thì bị vứt bỏ không thương tiếc vậy con người thì sao?

Chị có nghĩ câu "Hồng nhan bạc phận" là dành cho mình không?

Tôi không dám nhận mình là hồng nhan nhưng bạc phận thì có vì các bạn gái dù thế nào sẽ nhận được nhiều điều hơn tôi. Mọi người đều bảo tôi sướng quá, được bạn trai tặng nọ tặng kia nhưng thực ra tất cả đều là của tôi. Tôi chưa bao giờ được bạn trai tặng gì cả!

Điều dại dột nhất mà chị nghĩ tới khi bị phản bội là gì?

Đó là tự tử. Chắc chắn khi bế tắc ai cũng đã từng nghĩ đến điều ấy. Nhưng khi đã trải qua quá nhiều, chúng ta mới biết chết là điều dại dột nhất bởi chết là hết. Khi ta chết, thời gian lãng quên rất nhanh. Nhưng khi ta sống để tốt hơn, đó mới là điều đáng quý. Các bạn trẻ không nên nghĩ đến cái chết khi chúng ta vấp phải biến cố. Nếu bị đàn ông phụ bạc, ta phải gạt nước mắt đứng lên. Đặc biệt phải đẹp hơn bao nhiêu lần khi còn yêu để đáp trả anh ta rằng: "Không có anh, em vẫn như vậy và còn hơn thế nữa!"

Thời điểm định tự tử vì tình đó, gia đình chị phản ứng thế nào?

Đáng lẽ tôi không nên làm những việc như vậy để gia đình phải suy nghĩ. Nhưng đấy là cảm xúc nhất thời của mỗi con người khi bị lâm vào bế tắc, không tìm được lối thoát. Khi bừng tỉnh, tôi mới cảm thấy quá dại dột. Nếu được chọn lại, tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi chọn được sống trong tình yêu, tình bạn hay bất kể công việc gì. Nếu có bế tắc, tôi sẽ tĩnh tâm, vượt qua nhẹ nhàng nhất vì phải yêu bản thân mình trước nếu không chẳng ai yêu mình cả. Hiện tại, tôi yêu bản thân và cảm thấy rất yên bình.

Vậy người yêu hiện tại có phải là hình mẫu lý tưởng chị tìm kiếm?

Đó là một người đẹp trai, tài giỏi, có thể thấu hiểu những điều đã qua trong cuộc đời tôi. Tôi chẳng dám mơ mộng tương lai nhưng ở hiện tại, một người như vậy có thể chia sẻ được nhiều điều trong cuộc sống.

Hiện tại các con chị ra sao rồi. Nhiều người thắc mắc bởi chị ít khi đăng ảnh con, thậm chí mấy năm mới đăng một lần?

Tôi quan niệm thế giới của con mình nên yên bình. Tôi không muốn mọi người soi xét quá về các con nên chẳng bao giờ khoe khoang với con rằng mẹ là ca sĩ hay mẹ làm trong nghệ thuật.

Tôi luôn hướng con thành người, không muốn đưa con mình ra truyền thông hoặc lấy hình ảnh con để làm điều gì đó cho bản thân. Tôi không làm điều đó.

Tách nhau ra như vậy, hai bé có thắc mắc gì không?

Chồng cũ nuôi em bé lớn còn tôi thì nuôi cậu bé nhỏ. Hai bé luôn ở gần nhau, cứ cuối tuần là gặp nhau. Từ bé đến giờ đã vậy, tôi không cảm thấy có gì thiệt thòi cả.

Tới giờ, tôi "dao kéo" bao nhiêu lần cũng không đếm xuể nữa rồi!

Mọi người nhìn cứ nghĩ đã đẹp nhưng đối với tôi, khuôn mặt này còn rất nhiều khuyết điểm. Tôi luôn tự ti với khuyết điểm của mình. Người ta bảo "Cái đẹp khoe ra, cái xấu che lại", trước đây, tôi chỉ cho mọi người nhìn thấy phần đẹp thôi.Sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn trước đó tại sao Quế Vân vẫn quyết định "đập mặt xây lại"?

Khi chưa can thiệp thẩm mỹ, gương mặt tôi không được hiền, có nét dữ tướng. Bởi gò má và xương ngạnh hơi cao và to hơn so với bình thường. Tôi cảm thấy con gái nên có nét thanh mảnh, nhẹ nhàng. Hơn 10 năm trong showbiz, tôi nhận thấy mặt mình không ăn hình nên đã ấp ủ dự định đi "đập mặt" từ lâu.

Ngày xưa, tôi nghe nói việc "đập mặt" đi xây lại là rạch chỗ nọ khoét chỗ kia rất đáng sợ nên không dám. Rồi tôi lại cảm thấy nếu không thay đổi thì số mệnh của mình sẽ hẩm hiu lắm. Đường nhân duyên cứ liên tục gặp nhiều trắc trở. Bây giờ tôi rất hài lòng rồi. Nhiều người nói tôi trên hình không được đẹp lắm nhưng bên ngoài lại tạo cho đối phương cảm giác rất dễ chịu.

Vậy tổng cộng Quế Vân đã "dao kéo" bao nhiêu lần?

Khá nhiều đấy! (cười). Trên gương mặt thì không thể đếm xuể đâu. Tôi từng hạ xương gò má, gọt ngạnh, cắt mắt, mở khóe mắt, làm mũi 6 lần, nâng chỉ... Tổng cộng đã quá nhiều lần phải gây mê.

Chị đã hài lòng với diện mạo hiện tại chưa?

Tôi chỉ hài lòng một phần thôi. Còn một khuyết điểm nữa đó là miệng tôi bị cười hở lợi. Khán giả sẽ không hay biết bởi tôi luôn che đi những khuyết điểm đó. Mới đây tôi tiếp tục thực hiện một ca chỉnh nha chu.

Tôi đã mài đi một chút xương hàm, chỉnh lợi để không còn hở. Hình ảnh mới đây nhất là bộ răng thứ 24 của tôi rồi đấy. Tôi làm răng đến 24 lần mà vẫn không ưng ý.

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, chị đã "đổi vận" chưa?

Nhân duyên và tướng số là tư duy của nhiều người khi ta gặp biến cố, éo le. Người ta hay dựa vào nó để nói nhưng cũng đúng một chút. Nếu bạn xinh đẹp hơn thì đương nhiên bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Nếu bạn xấu thì những điều tốt đẹp sẽ không đến nhiều bằng những người vốn xinh đẹp. Từ ngày sửa sang, hình ảnh của tôi tốt đẹp hơn trong mắt mọi người. Ghi điểm từ cái nhìn đầu tiên đã là có lợi cho mình rồi.

Liệu có ai còn hoài niệm, yêu thích nhan sắc của Quế Vân trước kia hơn bây giờ không?

Chỉ có một số. Tôi nhớ nhất có một người bạn trai trước đây của tôi từng nói: "Anh không thích em phẫu thuật vì em xấu hơn trước kia". Khi đó tôi buồn lắm vì nghĩ những thay đổi trên khuôn mặt có thể khiến người ta rung động nhưng không phải. Mãi đến sau này khi gặp lại, anh ấy mới khen tôi đẹp lên rất nhiều.

Chắc là do khuôn mặt trước kia còn sưng nên chưa thể thấy được gì. Giờ đã lành lặn nên mọi người sẽ nhìn ra được nét đẹp đó. (cười)

Thấy chị xinh đẹp như hiện tại, anh ấy có ngỏ ý muốn quay lại không?

Không hề. Đó đơn thuần chỉ là một lời khen xã giao thôi.

Gặp lại người cũ chị vẫn nói chuyện xã giao bạn bè được. Hẳn Quế Vân là người luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với người yêu cũ sau chia tay?

Khi chia tay, tôi đa phần giữ mối quan hệ bạn bè. Quan hệ này thể hiện trong quá trình chúng ta yêu nhau, cả hai bên phải đối tốt với nhau như thế nào đó thì mới giữ được mối quan hệ. Tuy nhiên, không phải 100%. Có những mối tình sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa.

Chị đã tuyên bố rời showbiz 2 năm trước. Tuy nhiên với một diện mạo mới xinh đẹp hơn liệu chị còn muốn quay lại?

Tôi đã ở trong showbiz đủ lâu mà vẫn có nhiều người còn hoài nghi, chê tôi chẳng làm được gì cả. Những anh chị em trong nghề đều biết, tôi ở trong showbiz từ rất lâu rồi và đã từng có nhiều bài HIT. Sau đấy tôi rời showbiz và đi lấy chồng.

Hiện tại, tôi không có ý định quay lại vì trong giới hiện thời có rất nhiều điều mới mẻ. Điều này quá khó để tôi đuổi theo và tài năng của bản thân cũng chỉ có giới hạn thôi. Tôi vào showbiz với tâm thế rong chơi, chưa bao giờ xác định sống chết với nghề nên không có ý định quay lại. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao khi rời showbiz, tôi lại được quan tâm nhiều hơn mặc dù chẳng không tạo nên sóng gió gì. (cười)

Tôi khẳng định Việt Anh đẹp hơn rất nhiều trước khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ

Vậy chuyện phẫu thuật của Việt Anh thì sao? Có phải chị cũng muốn Việt Anh "đổi vận" như mình không?

Khi li dị, Việt Anh đã tìm đến tôi với mong muốn có thể giúp anh ấy thay đổi nhan sắc. Tôi thấy lời ngỏ này rất có lợi cho Việt Anh nên đã tư vấn cho anh ấy cần sửa chỗ nào. Thực ra Việt Anh còn muốn làm nhiều hơn nhưng tôi không đồng ý. Cơ bản Việt Anh đã rất đẹp trai và nhiều người yêu mến khuôn mặt đó của anh ấy rồi.

Lúc cả hai ra sân bay, một cơn bão dư luận đã ập tới với tôi. Tôi thật sự rất căng thẳng, hoang mang và lo không biết khi phẫu thuật xong Việt Anh sẽ như thế nào. Nhưng đến giờ phút này tôi hài lòng với những gì đã làm được cho Việt Anh.

Tuy nhiên số đông khán giả vẫn không thích diện mạo sau phẫu thuật của Việt Anh, cho rằng chị đã khiến anh ấy mất nam tính đi rất nhiều?

Tôi không biết nên giải thích như nào. Ở ngoài đời, tôi khác hẳn trong hình. Và Việt Anh cũng thế. Việt Anh hiện tại ngoài đời đẹp lắm, đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Còn việc Việt Anh hay chụp ảnh bằng một app nào đó, khiến mọi người thấy hoang mang thì đó là do chưa biết xây dựng hình ảnh trước công chúng.

Việt Anh quá đơn giản, không cầu kỳ. Nhiều khi xuất hiện trước công chúng, tôi phải tư vấn, thậm chí là cãi nhau để giúp anh ấy. Không phải vì tôi là người tư vấn mà tôi khen đâu. Rất nhiều anh em bạn bè khen Việt Anh đẹp lên rất nhiều.

Chị vừa chia sẻ từng cãi nhau với Việt Anh sau khi "dao kéo" về. Nguyên nhân do đâu, có phải cả hai cũng từng không ưng ý với diện mạo mới?

Nếu theo dõi thì mọi người đều thấy Việt Anh quá đơn giản mà Vân thì lại hơi trau chuốt hình ảnh một chút. Chính vì thế tôi rất muốn hình ảnh của bạn mình trong mắt khán giả phải đẹp, chỉn chu hơn. Thế nhưng Việt Anh không làm đươc điều đó. Hai tư duy khác nhau nên hai người luôn cãi nhau. Nếu Việt Anh chú tâm vào hình ảnh chút nữa thì anh ấy trong mắt mọi người đã đẹp hơn rất nhiều vì cơ bản, anh ấy đã rất đẹp rồi.

Việc đưa Việt Anh đi phẫu thuật có thể gặp nhiều làn sóng phản đối dữ dội. Chị đối diện với điều này như thế nào?

Thị phi thì tôi đã nghe quá nhiều nên những lời đó chẳng làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi không trả lời chỉ trừ báo chí đưa thông tin sai lệch thì tôi mới phải lên tiếng để bảo vệ hình ảnh của bản thân và bạn mình với công chúng. Còn nếu là ý kiến từ công chúng thì tôi xin không hồi đáp.

Vậy hiện tại chị muốn Việt Anh xây dựng hình ảnh, "lột xác" như thế nào?

Tôi vẫn muốn Việt Anh xây dựng hình ảnh lịch lãm, nam tính, không phải là một hot boy. Tôi chỉ muốn nhắn tới khán giả rằng các bạn không mất Phan Hải đâu vì Phan Hải vẫn đây mà còn đẹp hơn! Vì thế, tôi đã xây dựng nên một Phan Hải trẻ trung, hiện đại và lãng tử hơn.

Sau ly hôn, chị hoàn toàn ủng hộ Việt Anh thế nhưng vẫn thấy chị giữ mối quan hệ khá tốt đẹp với vợ cũ của anh ấy. Chị giải thích sao về điều này?

Chuyện hôn nhân là của trời định nên ta không thể cưỡng cầu. Tôi chơi chung với hai vợ chồng nhà bạn ấy nên tôi hiểu mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Tôi là người rõ nhất nên hoàn toàn đồng tình và ủng hộ quyết định của họ.

Người ngoài thắc mắc tại sao tôi ủng hộ Việt Anh mà vẫn chơi với Hương Trần. Đơn giản thôi, bởi bạn không trong chăn làm sao biết chăn có rận. Phải không? Thế nên tôi rất ủng hộ việc hai bạn chia tay văn minh, có thể làm bạn còn hơn sống với nhau mà nảy sinh thù hận.

Cảm ơn chị Quế Vân về cuộc trò chuyện! Chúc chị sức khỏe nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống!

Theo MiMi (Helino)