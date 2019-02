Quấy rối tình dục - một vấn nạn trong showbiz

Tăng Nhật Tuệ là người đỡ đầu cho nhóm nhạc Zero9 từ những ngày đầu. Ảnh: TL

Chuyện “thường ngày” showbiz?

Năm 2017, siêu mẫu Vũ Thu Phương tiết lộ từng là nạn nhân bị ông trùm Hollywood - Harvey Weinstein quấy rối tình dục 10 năm trước. Theo chia sẻ của cựu người mẫu, vào năm 2008, cô được mời casting và nhận vai thứ chính trong bộ phim Shanghai của Harvey Weinstein.

Sau lễ ra mắt phim tại Los Angeles, Vũ Thu Phương dự định trở về nước nhưng ông trùm lớn của Hollywood đã thuyết phục cô ở lại và hứa hẹn trao cho cô thêm nhiều cơ hội tại New York, London. Ngay trong ngày hôm đó, đạo diễn Harvey Weinstein đã gọi cô lên phòng riêng ở khách sạn rồi “gạ tình” Vũ Thu Phương bằng cách yêu cầu cô thử nghiệm “đóng nháp” một vài cảnh nóng với ông ta.

Góc khuất này mãi là nỗi ám ảnh lớn của người đẹp và được giấu kín mãi mãi nếu không có quá nhiều nạn nhân lên tiếng, khiến cô có thể mở lòng để phơi bày bộ mặt thật của “gã yêu râu xanh” cũng là ông trùm lớn của Hollywood.

Cuối tháng 4/2018, showbiz Việt lại chấn động với scandal gạ tình nữ đồng nghiệp của ca sĩ nhạc rock Phạm Anh Khoa. Sự việc bắt đầu từ dòng trạng thái trên trang cá nhân của vũ công Phạm Lịch. Theo đó, Phạm Lịch tiết lộ Phạm Anh Khoa đã có những lời nói và hành động “gạ tình” cô khi hai người cùng làm việc với vai trò thí sinh và HLV trong chương trình “Trời sinh một cặp”. Phạm Anh Khoa đã liên tục nhắn tin cho đàn em với những lời lẽ tán tỉnh tục tĩu. Không chỉ dừng lại ở những tin nhắn hay lời nói phản cảm, Phạm Lịch cho biết Phạm Anh Khoa còn gọi cô bằng biệt danh thô thiển trước mặt mọi người. Liên tiếp sau đó, vũ công N.M, M.P cùng lên tiếng vạch trần hành vi thiếu đứng đắn của Phạm Anh Khoa.

Sự việc càng gây ồn ào hơn khi Phạm Anh Khoa “lỡ mồm" giải thích rằng: “Trong showbiz, vỗ mông cũng là một cách chào hỏi”. Nam ca sĩ vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt với phát ngôn này. Sau khi vụ việc gây ồn ào, nam rocker đã phải tổ chức họp báo gửi lời xin lỗi tới những người đã lên tiếng tố cáo mình.

“Tôi xin phép rút lại lời phát ngôn: Ở showbiz, vỗ mông là hành vi bình thường. Khi phát ngôn chuyện này một cách đầy đủ, không bị cắt xén thì tôi không hề có ý này. Nhưng sai vẫn là sai. Đồng thời, tôi cũng biết rằng tất cả những việc vừa rồi gây ra thiệt hại rất lớn cho giới giải trí, khiến người ngoài nhìn nhận không tốt về giới giải trí tại Việt Nam”, Phạm Anh Khoa nói trong buổi gặp gỡ báo giới.

Đầu năm 2019, showbiz Việt lại ghi nhận scandal “gạ tình” của ông bầu Tăng Nhật Tuệ với học trò là cựu thành viên nhóm nhạc trẻ Zero9. Cụ thể, trong chương trình “Người giấu mặt” với chủ đề “Bóng tối của giấc mộng hào quang”, cựu thành viên một nhóm nhạc Việt Nam đã chia sẻ việc bị đuổi khỏi nhóm vì không chấp nhận lời gạ gẫm với ông bầu. Anh chàng đã bị ông bầu hủy show, thậm chí ép cấm sử dụng các phương tiện truyền thông và bị đánh đập.

Do không thể gượng ép, cuối cùng ông bầu yêu cầu thanh lý hợp đồng nhưng đưa ra khoản phải bồi thường 20 triệu đồng và cấm chàng trai này không hoạt động nghệ thuật trong vòng 3 năm. Từ nhiều tình tiết, nhân vật chính trong câu chuyện là Minkook - thành viên vừa ra khỏi nhóm Zero9 vào tháng 9/2018. Theo đó, nhân vật ông bầu được nhắc tới chính là Tăng Nhật Tuệ.

Trước nghi vấn này, Tăng Nhật Tuệ đã lên tiếng cho rằng đàn em đã bịa đặt và thêm thắt tình tiết cho câu chuyện, “dựa hơi” mình để nổi tiếng. Đồng thời, ông bầu này cũng cho biết Minkook có một ê-kíp đứng sau xúi giục. Trên trang cá nhân, Tăng Nhật Tuệ không có chuyện như lời cựu thành viên Zero 9 nói: “Gạ tình hay đánh đập ư? Thời buổi này đâu dễ mà làm vậy với ai hả em?”.

Sau học trò cũ là Minkook (cựu thành viên nhóm Zero 9), mới đây, một nam diễn viên/người mẫu tự do cũng lên tiếng tố cáo ông bầu Tăng Nhật Tuệ về việc đã không ít lần cố tình đụng chạm và có hành động thân mật quá trớn, như bóp mông anh trong quá trình làm việc cùng. Hiện tại, nam diễn viên/người mẫu tự do này đã đính hôn nên anh xin phép giữ kín thông tin đời tư.

Thực hư ra sao?

Nhân vật giấu mặt đã gây xôn xao dư luận vì lời chia sẻ của mình.

Từ một vài trường hợp điển hình trong 2-3 năm trở lại đây, có thể thấy rằng, việc quấy rối tình dục không phải là “hiếm có” và diễn ra ở bất cứ làng giải trí nào. Ca sĩ Hoàng Hải - với kinh nghiệm nhiều năm với làng giải trí cho rằng: “Chuyện Tăng Nhật Tuệ và bạn ca sĩ trẻ kia, tôi không lạm bàn về chuyện riêng của người khác, đặc biệt là những chuyện mình không biết. Nhưng những chuyện gạ tình, chuyện sờ soạng thì khá thường xuyên trong showbiz. Hoạt động nghệ thuật từ khi còn trẻ nên bản thân tôi cũng từng gặp qua và cũng từng trải qua nhiều lần bị “gạ” như thế. Họ có thể là bất cứ ai, những người làm nghệ thuật hoặc ngoài nghệ thuật, có “máu mặt” hoặc không nhưng tất cả đều xuất phát từ sự quen biết. Ban đầu là những tin nhắn nói chuyện công việc, chuyện cá nhân, rồi đến gặp nhau trực tiếp để trao đổi… Và trong buổi gặp họ có những lời nói, cử chỉ khác lạ, suồng sã là tôi lập tức ngăn chặn ngay. Tôi tuyên bố thẳng thắn, tôi không phải người như thế và tôi không thích như thế.

Thậm chí có người mới nhắn tin trao đổi công việc rất bình thường rồi bỗng dưng chuyển sang nhắn những câu từ mơn trớn. Những người như thế thì tôi tuyệt đối không gặp. Tôi không kỳ thị mà hoàn toàn tôn trọng giới tính của họ, nhưng tôi cũng luôn tôn trọng giới tính của tôi”.

Đặt ngược vấn đề: “Nếu trường hợp người “gạ” đó là người có vai trò lớn trong một kế hoạch, dự án nào đó thì cách hành xử của anh thế nào?”, ca sĩ Hoàng Hải nhấn mạnh: “Tôi là người nguyên tắc đến mức kinh khủng - nhất là trong những chuyện tình cảm kiểu này. Vì tôi không tham lam, luôn biết thế nào là đủ. Vì thế cho dù người gạ có là bất cứ ai, thậm chí là “ông trời” thì cách hành xử vẫn không khác nhau”.

Bàn về việc “gạ tình” đặc biệt là đối tượng nam giới trong showbiz, chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn phân tích: “Không đánh đồng tất cả những người trong showbiz là đồng tính nhưng đúng là thực tế số người có chỉ số đồng tính trong showbiz cao hơn những người ngoài xã hội. Vì sao? Vì môi trường. Người ta cũng thống kê 5-10% dân số đồng tính. Một trong những đặc điểm của đồng tính nam là tinh tế về mỹ thuật, nghệ thuật, nhạy cảm trong trang phục, nuột nà, chỉnh chu… Nói nôm na là đẹp. Mà môi trường nghệ thuật toàn múa hát son phấn, va chạm… chính là sự nuôi dưỡng những ham muốn đụng chạm thân xác.

Ngoài ra, một số bầu sô, nhân vật gạo cội vốn là đồng tính thấy em trẻ nào “ngon ngon” trai, lạ mắt thì lập tức để ý, gạ gẫm. Lợi dụng địa vị để nhận được sự đồng ý hoặc không từ đối phương Đôi khi là mặt trong, hậu trường sân khấu. Và đằng sau sự đánh đổi là để được nhận vai, nhận được show, để được cái nọ cái kia. Vì phần lớn các em trẻ mới vào nghệ thuật, muốn thành công thì quan trọng nhất vẫn là những ông bầu, đạo diễn, quản lý. Chứ các em còn non nớt, hát hay đến mấy, biểu diễn hay đến mấy mà không có người dẫn dắt thì cũng khó tìm được chỗ đứng. Nên đôi khi “tặc lưỡi””. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cũng nhấn mạnh, showbiz này để nổi tiếng thì còn rất nhiều trò nhưng mọi thứ đang dần đi từ bóng tối ra ánh sáng.

Như vậy, với sự “tồn tại lâu đời” trong showbiz nhưng gần đây việc “gạ tình”, quấy rối mới đang được những nghệ sĩ lên tiếng phơi bày. Dù đúng - sai thế nào, lợi - hại ra sao thì đây cũng là một vấn nạn đáng được quan tâm, hạn chế.

Trong năm 2018, ca sĩ Võ Hạ Trâm lên tiếng kể lại việc bản thân từng bị bầu show quấy rối. Theo những gì nữ ca sĩ chia sẻ, cô đã đến Quy Nhơn để biểu diễn, nhưng sau đó show bị hủy và trong buổi gặp gỡ để bàn về việc thanh toán, ông bầu T (SN 1979) không những không trả tiền catse mà còn có hành động sàm sỡ cô và có ý định cưỡng bức. Nói về mục đích tố bầu show này, Võ Hạ Trâm cho rằng, khi chấp nhận công khai sự việc là cô đã lường được chuyện sẽ phải đương đầu với nguy hiểm, rủi ro và đàm tiếu nhưng cô không thể im lặng để giữ sự ấm ức trong lòng và hy vọng sự thật này sẽ là lời cảnh báo với các đồng nghiệp nữ trong làng giải trí.

Huyền Chi