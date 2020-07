Quán quân The Voice Việt từng bị từ chối nhập cảnh vì vẻ ngoài khác lạ

Quán quân The Voice Ngọc Ánh hát 'How you like that' của BlackPink Trần Ngọc Ánh tiết lộ cô đặc biệt yêu thích BlackPink và thường xuyên học hỏi theo phong cách thời trang, các bài hát và vũ đạo của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Gặp lại Zing sau gần 2 năm đăng quang quán quân The Voice, Trần Ngọc Ánh có nhiều thay đổi cả về hình ảnh và suy nghĩ. Thừa nhận bản thân từng nhận định sai về con đường nghề nghiệp, nữ ca sĩ cho biết cô đang nỗ lực gấp 10 lần để đuổi kịp các đồng nghiệp cùng lứa tuổi, ví dụ Hòa Minzy.

Trần Ngọc Ánh có sự "lột xác" mạnh mẽ về mặt hình ảnh cũng như tư duy âm nhạc. Ảnh: Anh Khoa.

Chạnh lòng khi nghĩ đến Hòa Minzy

Trần Ngọc Ánh xuất hiện trong buổi trò chuyện với mái tóc nhuộm kiểu thời thượng, và bộ váy hai dây màu nude để lộ vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm. Chia sẻ về sự "lột xác" trên, giọng ca 9X cho biết cô có dự định chuyển đổi hình ảnh và dòng nhạc trong thời gian tới.

"Do tình hình dịch bệnh, năm nay, tôi chỉ cho ra mắt 1-2 dự án nhỏ. Sản phẩm tôi đầu tư mạnh nhất, chứa nhiều tâm huyết nhất sẽ được đẩy lùi tới giữa năm 2021. Tôi đang định hướng lại hình ảnh của bản thân, để khán giả dần quen với một Trần Ngọc Ánh sexy, khác lạ", quán quân The Voice 2018 nói.

Chia sẻ cụ thể hơn về sản phẩm âm nhạc trong tương lai, Ngọc Ánh cho biết: "Dòng nhạc tôi dự định theo đuổi không quá sôi động hay 'giật đùng đùng', trái lại rất dễ nghe và dễ cảm. Khán giả sẽ thấy có sự khác biệt lớn trong màu sắc âm nhạc và hình ảnh so với trước kia. Tôi cũng trở nên gợi cảm hơn, vừa nữ tính vừa ma mị quyến rũ".

Quán quân The Voice 2018 cho biết cô chạnh lòng khi nhìn thấy thành công của Hòa Minzy. Ảnh: Anh Khoa.

Đối diện với câu hỏi liệu có ghen tị khi thấy ca sĩ đàn em không có "bệ đỡ" tốt như cô nhưng lại thành công hơn, Ngọc Ánh thừa nhận có. Cô biết nhiều người thường đặt mình lên bàn cân cùng Hiền Hồ - người cũng xuất thân từ cuộc thi The Voice.

"Tính đến nay, tôi mới bước chân vào showbiz chưa được 2 năm. Tuổi nghề còn quá ít nên tôi không vội", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô nói thêm: "Nhiều bạn ca sĩ có độ tuổi trẻ nhưng đều có kinh nghiệm tiếp xúc showbiz khá lâu, Hiền Hồ là trường hợp như vậy. Hay như Amee, bạn ấy cũng được đào tạo rất lâu trước khi ra mắt khán giả. Tôi nghe được chuyện bạn ấy phải rèn luyện khoảng 4 năm rồi mới được công ty cho phép phát hành sản phẩm đầu tay. So ra, tôi vẫn còn non trẻ".

Nữ ca sĩ cho rằng bất kỳ ai cũng gặp khó khăn trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Vì vậy, cô không nản chí khi chưa đạt được vị trí như kỳ vọng khán giả dành cho quán quân chương trình âm nhạc.

Tuy nhiên, đối với đồng nghiệp cùng lứa tuổi, Trần Ngọc Ánh vẫn mang trong lòng khúc mắc nhất định. "Nhìn những ca sĩ xung quanh, tôi cũng buồn chứ. Với những bạn tầm tuổi tôi, chẳng hạn Hòa Minzy, bạn đã vào showbiz lâu rồi và có chỗ đứng riêng. Nhìn bạn thành công tôi lại thấy chạnh lòng", giọng ca trải lòng.

"Nhưng tôi không buồn lâu. Buồn xong, tôi lại tự nhủ phải nỗ lực để đuổi kịp đồng nghiệp cùng trang lứa càng sớm càng tốt. Tôi bắt đầu con đường ca hát quá muộn so với độ tuổi và các đồng nghiệp. Đã xuất phát muộn, tôi phải cố gắng không chỉ là gấp hai gấp ba mà phải là gấp 10 người khác", Ngọc Ánh bày tỏ.

Không được nhập cảnh nước ngoài vì bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ

Được hỏi về phản ứng của bạn trai khi chuyển sang hình ảnh gợi cảm, Ngọc Ánh trả lời với tông giọng trầm hẳn: "Tôi chia tay bạn trai khá lâu rồi. Có lẽ do khoảng cách hoặc có thể vì anh ấy chưa hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của tôi".

Ngọc Ánh chia tay vì bạn trai không thông cảm, ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật. Ảnh: Anh Khoa.

Vì mối tình đã qua, giọng ca người Vĩnh Phúc đã thay đổi phần nào tiêu chuẩn về người yêu: "Giờ đây, tôi chỉ cần nửa kia biết thông cảm và ủng hộ cho nghề cầm micro của mình mà thôi. Còn lại, chỉ cần tôi thấy thích người ấy là được, không có yêu cầu nào cụ thể hơn về đàn ông".

Với câu hỏi ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng hiện tại có giúp Ngọc Ánh gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống, ca sĩ 9X cười lớn và đáp: "Lợi đâu chưa thấy nhưng rắc rối đã có rồi".

"Gần đây, tôi đi Thái Lan xem concert của BlackPink. Lúc nhập cảnh, tôi đưa hộ chiếu cho nhân viên hải quan nhưng máy móc của họ không nhận diện ảnh trên hộ chiếu với tôi là cùng một người. Tôi không được qua cửa hải quan vì ảnh hộ chiếu và người thật khác nhau quá. Họ nghĩ tôi phẫu thuật thẩm mỹ.

Tôi làm hộ chiếu từ năm 2013. Khi ấy, tôi béo hơn bây giờ khá nhiều, mặt tròn và để tóc mái dày. Trong ảnh, tôi còn buộc tóc gọn lại khiến tổng thể khuôn mặt khá khác biệt so với hiện tại. Tôi bị kẹt tại cửa hải quan hơn 30 phút không được nhập cảnh vào Bangkok", quán quân 9X kể lại.

Tiếp tục câu chuyện, cô nói: "Một số cán bộ hải quan ở sân bay phải ra nắn mặt, kiểm tra xem tôi có phẫu thuật thẩm mỹ không. Sau cùng, họ kết luận tôi không 'đụng chạm' gì gương mặt cả. Nhưng họ vẫn liên tục thắc mắc sao trên hình và người ở ngoài đời khác nhau nhiều tới vậy".

Khi đặt câu hỏi nếu bị nghi "đụng chạm dao kéo" để xinh đẹp và trẻ trung hơn, Ngọc Ánh sẽ trả lời thế nào. Nữ ca sĩ cười rộ lên một hồi trước khi đáp: "Như vậy thì tức là người ta thấy tôi đẹp. Và nếu được khen trẻ tôi còn thích quá, tôi sợ già lắm".

Giọng ca 9X chia sẻ câu chuyện không thể nhập cảnh vào Thái Lan vì bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Anh Khoa.

Nhìn lại chặng đường 2 năm sau khi đăng quang quán quân The Voice, Trần Ngọc Ánh tiết lộ sự thay đổi lớn nhất đối với cô không phải ngoại hình, thu nhập hay danh tiếng mà là gia đình.

Cô trải lòng: "Gia đình đã ủng hộ tôi theo đuổi con đường nghệ thuật hết mình, không còn phản đối kịch liệt như xưa nữa. Bây giờ, mỗi khi mệt mỏi hay khó khăn, tôi có thể tâm sự với gia đình để có thêm sức mạnh rồi. Chuyển vào TP.HCM lập nghiệp một thời gian, tôi đã có nhiều bạn bè hơn. Bây giờ, tôi có người để rủ đi chơi, đi ăn uống, cà phê cùng rồi, không cần ru rú trong nhà nữa. Cuộc sống thế là ổn".

Theo Tri thức trực tuyến