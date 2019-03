Quá khứ đen tối của nữ diễn viên liên quan vụ Jang Ja Yeon tự tử

Những ngày qua, vụ án nữ diễn viên Jang Ja Yeonn được chính phủ Hàn Quốc quyết định lật lại điều tra đang là tâm điểm chú ý của khán giả bên cạnh bê bối của Seungri .

Ja Yun treo cổ tự tử ngày 7/3/2009, để lại lá thư tuyệt mệnh, tố cáo rằng cô bị nhiều nhân vật "máu mặt" trong showbiz ép làm nô lệ tình dục . Cuộc điều tra về cái chết cũng như những tố cáo của cô đã kéo dài suốt 10 năm, nhưng chưa đưa ra kết quả cuối cùng. Năm 2018, nhân chứng mới của sự việc là nữ diễn viên Yoon Ji Oh xuất hiện để đấu tranh giành lại công bằng cho Jang Ja Yeon. Theo tiết lộ gần đây của cô, ngôi sao gạo cội Lee Mi Sook có liên quan đến cái chết của Ja Yun. Trong quá khứ, nữ diễn viên họ Lee cũng dính phải nhiều bê bối.

Chân dung nữ diễn viên quá cố Jang Ya Yeon.

Nữ diễn viên Lee Mi Sook sinh năm 1960, bắt đầu nghiệp diễn khi 19 tuổi. Vào thập niên 80 tại Hàn Quốc, Mi Sook là cái tên đình đám trong làng giải trí sau khi góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Phía đông vườn địa đàng, Chim lửa... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lee Mi Sook thông báo kết hôn với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hong Sun Ho vào năm 1987. Sau khi lấy chồng, cô ít xuất hiện trong làng giải trí, tập trung chăm sóc chồng con. Tuy nhiên, Lee Mi Sook và Hong Sun Ho quyết định chia tay sau 10 năm, nguyên nhân được cho là nữ diễn viên ngoại tình với trai trẻ kém 17 tuổi.

Năm 2009, Lee Mi Sook và công ty cũ của cô là The Contents Entertainment xảy ra bất đồng, đưa nhau ra kiện tụng. Theo quyết định của tòa án, nữ diễn viên phải bồi thường 100 triệu won (khoảng 100.000 USD) cho công ty cũ. Tuy nhiên, công ty cũ của cô tiếp tục đệ đơn lên tòa với lý do số tiền bồi thường không thỏa đáng. The Contents Entertainment tố cáo Lee Mi Sook đã phá hợp đồng khi còn thời hạn và ký hợp đồng mới với Hoya Entertainment. Vì vậy công ty này yêu cầu phải nhận được thêm 20% lợi nhuận mà cô thu về trong giai đoạn đó. Đồng thời công ty cũ của mỹ nhân cũng đòi hỏi mức tiền bồi thường là 300 triệu won (tương đương 300.000 USD).

Nữ diễn viên Lee Mi Sook.

Không chỉ bị kiện tụng về việc hủy hợp đồng, Lee Mi Sook còn bị The Contents Entertainment vạch trần quá khứ không mấy tốt đẹp. Cụ thể, khi còn trong cuộc hôn nhân với chồng, nữ diễn viên đã ngoại tình với trai trẻ kém 17 tuổi vào năm 2006. Tình nhân trẻ của người đẹp nhiều lần dọa công khai mối quan hệ nên công ty cũ của cô phải đút lót cho anh ta một khoản tiền lớn để bịt miệng. Dù Lee Mi Sook và công ty quản lý mới của cô đồng loạt phủ nhận những thông tin trên, sau đó bằng chứng hẹn hò bị báo giới khui ra khiến cô không thể chối cãi.

Sau đó, Lee Mi Sook tiếp tục "gây sốc" làng giải trí khi lên kế hoạch ám sát CEO của công ty cũ là Kim Sung Hun vì sợ chuyện ngoại tình bị phanh phui. Nội dung tin nhắn điện thoại của con trai Lee Mi Sook gửi ông Yoo Jang Ho (quản lý của Ja Yeon, đồng thời là CEO Hoya Entertainment) cách đây hơn 3 năm đã trở thành bằng chứng bất lợi cho Mi Sook. Nội dung tin nhắn viết: "Xin hãy mạnh mẽ lên. Hiện mẹ tôi sốt cao và đã lệnh cho sát thủ Jo Yang Eun không hạ sát ông Kim nữa". Đối mặt với những bê bối liên tục xảy ra, Lee Mi Sook đã âm thầm rút lui khỏi làng giải trí để tránh sức ép dư luận.

Bằng chứng Dispatch tung ra khẳng định Ja Yeon đến gặp Mi Sook để đưa bản thảo.

Tuy nhiên những ngày vừa qua, Lee Mi Sook tiếp tục bị khán giả "gọi hồn" sau khi Dispatch tung bằng chứng cô có liên quan đến cái chết của Jung Ja Yeon. Sao nữ quá cố lẫn Mi Sook đều từng là diễn viên dưới trướng The Contents Entertainment và có xích mích với CEO Kim Sung Hun. Theo Dispatch, Mi Sook và quản lý Yoo Jang Ho đã xúi Jang Ja Yeon viết "di chúc" tố cáo Kim. Mỹ nhân họ Lee dù nói là giúp Jang Ja Yeon trả thù, nhưng đã "mượn tay" Jang Ja Yun để trả đũa Kim. Cô cũng bị nghi ngờ là người dồn Ja Yun vào chỗ chết rồi sửa bản thảo sao nữ quá cố soạn ra để "quật ngã" công ty cũ. Hiện tại, Lee Mi Sook không thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của Jung Ja Yun.

Diễn biến chính vụ án Jang Ja Yeon:

- 7/3/2009, Jang Ja Yeon treo cổ tự tử. Thi thể cô được tìm thấy bởi chị gái. 6 ngày sau đó, tập giấy được cho là di chúc của cô bị rò rỉ, gây xôn xao. Nội dung tập giấy tố cáo giám đốc công ty quản lý cưỡng ép quan hệ tình dục, sử dụng như công cụ tình dục để chiêu đãi khách, nhằm hỗ trợ việc làm ăn của công ty.

- Ngày 18/3, quản lý cũ của Jang - ông Yoo lộ diện, cho biết mình được chính Jang tâm sự những bi kịch của cô. Ông Yoo sau đó cho biết gia đình người quá cố yêu cầu ông đốt tập văn bản. Tuy nhiên, đài KBS sau đó tuyên bố có trong tay một bản sao, lấy được ở thùng rác gần nhà ông Yoo.

- 20/3/2008: Cơ quan cảnh sát khám xét trụ sở tòa nhà, ban hành lệnh bắt giữ CEO Kim Jong Seung (khi đó đang ở Nhật).

- 24/6/2008: Kim bị bắt tại Nhật, bị khép vào tội hành hung, gian lận... Quản lý Yoo đi tù 2 năm. Vụ án tạm khép lại.

- 2/2011: Vụ án được khơi lại. Đài SBS thông báo có trong tay thư của Jang Ja Yeon gửi cho bạn thân, trong đó xác nhận bị ép hầu rượu, quan hệ khoảng 100 lần với 31 nhân vật VIP. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ tính xác thực của tập văn bản.

- 2013: Ji Hoon - bạn thân, người biết nhiều thông tin bí mật của Jang Ja Yeon - tự tử, khơi lên làn sóng điều tra lại vụ việc.

- Đầu 2018: Bộ tư pháp lập ra một bộ phận độc lập để mở ra cuộc điều tra. Nhân chứng Yoon xuất hiện với tư cách là người chứng kiến việc Jang Ja Yeon phải hầu rượu nhiều ông lớn.

- 6/2018: Nhiều cái tên chính thức được điều tra: cựu bộ trưởng bộ tư pháp Kwon Jae Jin, người đứng đầu hãng rượu Hintro - Park Moon Deok, cùng CEO khách sạn Koreana Bang Yong Hoon.

- 3/2019: Dưới sức ép dư luận, vụ điều tra được mở rộng tới 5/2019. Tổng thống Hàn trực tiếp yêu cầu nghiêm khắc điều tra vụ án, trả lại công bằng cho người đã mất.

