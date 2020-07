Quá khứ đẫm nước mắt của Hoài An 'Người đẹp Tây Đô'

Diễn viên Hoài An là một trong những nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng ở khu vực phía Nam. Nhờ gương mặt hiền, má lúm đồng tiền, Hoài An được đạo diễn giao chủ yếu các vai phụ nữ cam chịu, số phận khắc khổ. Nữ diễn viên ghi dấu ấn với Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Ngả rẽ cuộc đời, Gọi giấc mơ về, Câu chuyện pháp đình...

Ở tuổi 46, Hoài An trái ngược với hình ảnh các vai diễn trên phim – chị vui vẻ, hài hước thậm chí có phần vô tư. Nữ diễn viên bảo những truân chuyên, đau khổ của những năm tháng tuổi trẻ qua đi để lại cho mình những bài học thấm thía về cuộc sống. "Cuộc đời tôi quá nhiều sóng gió không biết kể sao cho hết. Nhưng quá khứ vui hay buồn cũng phải để lại sau lưng. Tôi tin ông Trời không lấy đi hết tất cả của một ai, mất cái này sẽ bù cho cái khác...", chị chia sẻ.

Nhiều người bảo tôi chảnh, tự phụ với nghề!

Hoài An trẻ trung, lạc quan sau những vấp ngã cuộc đời.

Hoài An bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1995. Với thâm niên 25 năm kinh nghiệm, chị là một trong những diễn viên nữ trung niên "đắt show" bậc nhất ở lĩnh vực phim truyền hình. Giai đoạn đỉnh điểm, chị nhận đóng cùng lúc 5-6 phim với trung bình mỗi năm hơn 15 vai diễn. Một thời gian dài, khán yêu thích phim truyền hình chỉ cần mở tivi mỗi ngày là đều thấy Hoài An.

Nữ diễn viên trải lòng mấy mươi năm lăn lộn trong nghề, chị đón nhận nhiều niềm vui, nỗi buồn và vẫn thầm cám ơn Tổ nghiệp vì đến giờ vẫn còn cơ hội được diễn xuất. Dẫu sự nghiệp chỉ gồm những vai phụ song Hoài An mãn nguyện vì bản thân đã thực sự làm việc hết tâm, hết sức với mỗi tác phẩm mình tham gia.

Đóng qua hàng trăm bộ phim, nữ diễn viên giờ đây khao khát cho mình một vai diễn để đời. Chị tâm niệm những vai diễn có số phận, chiều sâu, để qua đó bộc lộ hết tài năng và lửa nghề mới là cái đích mà người diễn viên như chị cần.

Hoài An tự nhận kỹ tính, khắt khe trong nghề. Chị không chấp nhận kịch bản chắp vá, diễn hời hợt qua loa hay làm việc với đạo diễn mà mình không phục. Suốt nhiều năm, nữ diễn viên vẫn giữ lập trường không tham gia gameshow truyền hình, diễn kịch sân khấu dù nhận không ít lời mời.

Cũng vì quan điểm làm nghề này, nữ diễn viên bảo không ít lần, chị phải nhận những lời không hay rằng mình chảnh, tự phụ. Tuy nhiên, chị để ngoài tai bởi tin rằng bản thân không làm việc gì hổ thẹn. Với Hoài An, nhận những lời khen ngợi, ghi nhận từ khán giả, đồng nghiệp là thứ quý giá đủ khiến chị mãn nguyện.

Cách đây 2 năm, Hoài An thông báo ngưng việc đóng các tuyến vai bi. Thời gian dài thể hiện vai diễn đẫm nước mắt khiến mắt chị bị khô, ảnh hưởng đến tuyến lệ và giác mạc. "Trước đây các bác sĩ khuyên tôi ngưng đóng phim. Nếu cứ tiếp tục nhận các vai diễn này, có thể tôi phải cắt luôn tuyến lệ và sau này vĩnh viễn không khóc được nữa. Tuy nhiên, tôi quan niệm "sinh nghề tử nghiệp" nên cố gắng hết khả năng, còn lỡ có chuyện gì thì tính sau vậy", chị chia sẻ.

Sau thời gian dài nghỉ ngơi, sức khỏe chị dần bình phục nhưng không còn phong độ như xưa. Hiện Hoài An hạn chế đóng vai bi, chuyển sang đóng vai hài, cá tính. Theo chị, đây là cách bảo vệ mắt vừa giúp bản thân đổi mới hình ảnh với khán giả.

Nữ diễn viên thừa nhận không còn áp lực kinh tế vì có thêm công việc bán hàng online.

Trong vài năm gần đây, phim truyền hình có dấu hiệu xuống dốc về chất lượng và số lượng. Hoài An cũng như nhiều diễn viên khác vì thế cũng buộc phải tìm kiếm cho mình một công việc khác để cân bằng thu nhập. Từ lời giới thiệu người quen, chị tập tành bán hàng online các mặt hàng thời trang và may mắn được nhiều người ủng hộ.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ bán cho vui, kiếm thêm tiền trang trải phí sinh hoạt. Tuy nhiên trong mùa dịch vừa qua, khi mọi ngành nghề đều tê liệt, tôi thấy mình may mắn vì có công việc này. Tôi và khách hàng, người mua kẻ bán cứ hỗ trợ nhau qua lại. Nhờ thế mà mọi người có được món hàng ưng ý, tôi cũng vui vì có chút thu nhập xoay sở lúc khó khăn".

Ám ảnh cuộc hôn nhân thời trẻ

Nhìn hình ảnh Hoài An ở hiện tại – một người phụ nữ trung niên trẻ trung, vui tính, ít ai nghĩ nữ diễn viên trải qua những năm tháng quá khứ đẫm nước mắt. Chị kết hôn cùng chồng nhưng nhanh chóng đổ vỡ khi cậu con trai duy nhất vừa tròn 2 tuổi. Sau cuộc hôn nhân kết thúc không êm đẹp, nữ diễn viên ra đi với đôi bàn tay trắng. Dẫu nhiều năm trôi qua, những trận đòn roi khi còn chung sống từ người chồng cũ khiến chị ám ảnh khôn nguôi.

Hoài An tự nhận mình và các vai diễn có nhiều điểm tương đồng. Cuộc đời chị cũng nhiều nỗi bất hạnh, truân chuyên không kém gì các nhân vật trong phim. Thế nhưng điểm khác ở chỗ chị biết nỗ lực vực dậy bản thân, thay vì sống đời cam chịu.

Hoài An ôm gánh nặng làm mẹ đơn thân, một mình bươn chải chăm lo cuộc sống 2 mẹ con sau ly hôn. Từ một diễn viên, chị định chị định chuyển sang nghề bán giày dép, chạy xe ôm, hoặc làm bánh kẹo... Tất cả công việc hễ làm ra tiền chị đều không ngại nhận lời.

Cuộc sống một người mẹ đơn thân với Hoài An chưa bao giờ dễ dàng. Những lúc nhìn con còn thơ dại, mình chẳng biết làm gì ngoài việc ra đời bươn chải khiến chị nhiều đêm thức trắng vì suy nghĩ.

Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan, diễn viên "Người đẹp Tây Đô" cũng không ít lần chán nản, suy sụp khi đứng trước những bão tố cuộc đời: "Tôi không phải người mạnh mẽ. Nhưng cuộc sống của mình xảy ra những điều như thế thì biết làm gì hơn ngoài việc ra sức chống chọi nó. Nhiều đêm đi diễn về trời mưa, tôi còn không biết đó là nước mưa hay nước mắt mình đã trộn lẫn vào nhau".

Số định sẵn cô độc nên quen ai đều đổ vỡ

Biến cố, trắc trở như thế, đâu là điểm tựa để chị dựa vào? Hoài An bảo tất cả điều ấy đều nhờ có cậu con trai duy nhất của mình. Cao Sơn – Con trai của nữ diễn viên năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Hoài An bảo con trai ít nói, trầm tính nhưng rất hiểu chuyện và yêu thương mẹ. Sống với nhau từ nhỏ, 2 mẹ con chị xem nhau như những người bạn, thoải mái tâm sự và trêu đùa nhau. Nữ diễn viên cũng luôn răn dạy con trai mọi điều cuộc sống với hy vọng con sau này có cuộc sống hạnh phúc, không đi vào vết xe đổ của mình.

Hoài An cũng thừa nhận mình không phải là người mẹ tốt. Bởi theo nữ diễn viên, suốt nhiều năm chị ra ngoài bôn ba kiếm tiền để lo cuộc sống con trai, đồng thời cũng vì thế mà không có thời gian bên cạnh chăm lo, dạy dỗ con như bao nhiêu người đàn bà khác. "May mắn một điều con tôi thương mẹ, cũng có thể thấy mẹ khổ nên không làm điều gì khiến tôi phiền lòng. Tôi giờ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là con trai, bé cũng là niềm tự hào của tôi", chị tâm tình.

Sau những chuyện buồn, Hoài An dần nguôi ngoai vết thương lòng để đón nhận tình yêu mới. Tuy nhiên, nữ diễn viên tự nhận mình giờ đây "như con chim sợ cành cong". Với mỗi mối quan hệ, chị luôn ngần ngại, lo lắng bởi ám ảnh về sự đổ vỡ.

Hoài An có 2 mối tình trong những năm sau này. Trong đó, cuộc tình đẹp với bạn trai cách đây 8 năm sâu nặng nhưng người này bệnh nặng và qua đời đột ngột. Hoài An khi ấy như người mất phương hướng, chị khủng hoảng tinh thần bởi người yêu rời đi không lời từ biệt.

Vài năm sau, chị gặp và quen một Việt Kiều Mỹ cùng dự định sang nước ngoài định cư. Nhưng càng tìm hiểu nữ diễn viên nhận ra mình và đối phương quá khác biệt về tính cách nên đành nói lời chia tay.

Tự ngẫm lại nhân duyên đời mình, Hoài An cười buồn bảo số chị có lẽ định sẵn cô độc: "Nhiều lúc tôi tủi thân, trách bản thân sao lận đận quá. Nhưng nghĩ lại xung quanh bây giờ rất nhiều mối lo, nào là bố mẹ già, con cái, tôi nghĩ thôi thì tốt nhất nên độc thân và đợi duyên số vậy". Nữ diễn viên ngẫm cuộc đời chị như một khúc quanh uốn lượn. Thế nên giờ đây chị bằng lòng với số phận và cố gắng để sống trọn vẹn mỗi ngày.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hoài An hơn 10 năm qua còn thành lập quỹ từ thiện. Định kỳ hàng năm, chị và những người bạn của mình tổ chức các chương trình, chuyến thiện nguyện về vùng sâu vùng xa giúp đỡ bà con nghèo. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người và chứng kiến nhiều hoàn cảnh, Hoài An nhận ra bản thân may mắn hơn rất nhiều người. Chị tự nhủ bản thân luôn phải lạc quan, qua đó truyền động lực cho mọi người xung quanh về nghị lực, sự vươn lên.

Theo VietNamNet