Phương Thanh gặp rắc rối khi chụp ảnh chung với người hâm mộ đang bị bắt cóc

Mới đây, trên trang cá nhân của mình ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải hình ảnh năm 24 tuổi cùng dòng trạng thái thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Theo đó, Phương Thanh khẳng định mình chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ thì những người chụp ảnh cùng không liên quan đến cuộc sống cô.

Phương Thanh đã từng bị lôi vào những rắc rối chỉ vì chụp ảnh chung với fan mà chẳng may người đó gặp rắc rối ngoài xã hội. Điển hình như việc có người nhận là bạn trai của Phương Thanh hay một bạn nhỏ ở Bình Phước chẳng may bị bắt cóc, do từng có khoảnh khắc chụp cùng Phương Thanh nên cơ quan chức năng liên lạc trực tiếp với nữ ca sĩ để xác minh thông tin.

Hình ảnh Phương Thanh đăng tải cùng đoạn status gây chú ý trên mạng xã hội.

Phương Thanh chia sẻ vì lý do lịch sự và chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ, do đó khi có ai xin lưu giữ khoảnh khắc kỉ niệm cùng mình Phương Thanh đều sẵn sàng nhận lời. Cô sẽ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện hay hậu quả xấu do người đó gây nên.

Theo Helino