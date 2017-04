Phương Thanh chính thức lên tiếng về 'cuộc chiến' với Đàm Vĩnh Hưng

Gameshow "Tôi có thể - I can do that" vừa thay đổi ban giám khảo ngồi ghế nóng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ không ngồi cùng chị. Có phải do xích mích từ trước nên hoặc chị, hoặc Mr Đàm ra tối hậu thư cho nhà sản xuất chỉ có thể là 1 trong 2 người ngồi ghế này không?

- Tôi vừa mới bị cuốn vào scandal này mà tôi là người không được chứng kiến trực tiếp câu chuyện nên đừng hỏi tôi nhiều. Tôi không thể trả lời được gì đâu. Không có bằng chứng nên tôi không thể phát ngôn chính xác được.

Sau chuyến đi Trường Sa về tôi càng suy nghĩ xa hơn và không thích sân si nữa. Những chuyện xích mích đời thường với tôi bây giờ bé lắm. Cuộc đời tôi, ra biển đối diện với biển, xuống hố sâu đối diện với hố sâu. Tôi thích sự nói thẳng - đối diện sự thật. Tôi sẽ không nghe qua nghe lại chuyện thị phi, ai muốn nói với tôi gì, cứ gặp mặt thẳng tôi rồi nói. Chứ giờ bắt tôi lên tiếng là sai đó không hay cho tôi tí nào (cười).

Ca sĩ Phương Thanh

Bản thân chị khi ngồi ghế nóng có khi nào chị gặp trường hợp bị chèn ép không? Kiểu có Thanh thì đừng có A, B, C,...gì đó?

- Các bạn hiểu làm sao được chiều sâu con người của từng thành viên trong showbiz? Không hẳn riêng showbiz mà ngành nghề nào cũng có sự chèn ép. Ma cũ bắt nạt ma mới, cá lớn nuốt cá bé. Người đang có thế ép người vô thế... đó là chuyện quá bình thường không riêng gì showbiz.

Khán giả đã quen với các màn khoe xe hơi đồ hiệu, PR - nổ hoành tráng. Đó là bề ngoài của nghệ sĩ nên cũng sẽ chẳng thể hiểu sâu xa hết được bên trong mặt trái của nghệ sĩ đâu. Tất cả mọi thủ đoạn của sự tính toán luôn luôn được sử dụng bằng mọi cách để tồn tại trong khắp các ngành nghề không riêng gì nghệ sĩ.

Và cũng chẳng bao giờ nhìn hay tìm cho ra được bằng chứng cụ thể nào đâu. Bởi vì một khi đã có ý đồ xấu, con nguời ta cũng sẽ tìm bằng mọi cách để xoá dấu vết. Người ta ném đá giấu tay rất giỏi mới dám làm những chuyện không hay như vậy. Vì đó thuộc về 'tâm địa xấu xa'. Cho nên chúng ta cũng đừng bao giờ nuôi hy vọng sẽ lật tẩy hoặc tìm ra được hồi kết.

Tôi chỉ có thể nói rằng "Gieo nhân nào gặp quả nấy" thôi. Cho nên làm gì thì làm, tới lúc Tổ lấy hết duyên nghề thì lúc đó đừng ngồi khóc, kêu la.

Hậu vận của 1 người làm nghề sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Sống vô phúc là hậu có hoạ.

Vậy, thời điểm hiện tại, quan hệ của chị với Đàm Vĩnh Hưng thực chất như thế nào?

- Nếu vì lợi ích chung cho 1 tập thể tôi vẫn làm việc bình thường. Bao nhiêu con người đổ mồ hôi cho chương trình, tôi không vì cái riêng mà làm ảnh hưởng tới người khác. Đừng hỏi tôi chuyện cá nhân trong 1 tập thể nữa nha.

Báo chí biết tôi trả lời không rồi mà cứ hỏi hoài (cười lớn).

Thời gian gần đây, rất nhiều khán giả phàn nàn rằng ca sĩ, người mẫu, diễn viên bây giờ hình như quên mất công việc chính của mình là nghề diễn. Suốt ngày thấy ngồi làm giám khảo ở các chương trình truyền hình thực tế? Quan điểm của chị như thế nào?

Gameshow ở Việt Nam đang cập nhật theo xu huớng thế giới. Chúng ta đang dần mua những bản quyền hot nhất từ các nước đem về Việt Nam và chỉ có những người nghệ sĩ đủ tên tuổi - uy tín tương tác được với khán giả, tương tác được với báo chí, pr được cho chương trình mới được mời ngồi vị trí giám khảo chứ không phải linh tinh là được kêu vào để ngồi cho đúng thủ tục đâu.

Xu hướng bây giờ là gameshow, ca sĩ, người mẫu, diễn viên muốn ngồi vào ghế nóng thì ít nhất cũng phải đủ tầm chứ không phải ai muốn cũng vào đuợc được. Hàng 3, hàng 4 mới đủ uy tín để ngồi những game uy tín. Ngoại trừ những game không đủ kinh phí thì phải dở hơn thôi. Còn sự xích mích với thành viên giám khảo khác thì đương nhiên không có mặt. Game show có nhiều nhưng đâu phải chương trình nào cũng đạt tới mức độ ổn định.

Môi trường nghệ thuật thay đổi theo thị hiếu, giống như sân khấu một thời lừng lẫy, xong đến ca nhạc, bây giờ là thời của những ngôi sao hài,... rồi phim. Vậy nên các bạn cũng đừng quá lăn tăn việc game show bây giờ bùng nổ, nhìn đâu cũng thấy người nổi tiếng ngồi ghế nóng game show, đó chính là sự luân chuyển của các loại hình nghệ thuật.

Xem mãi phim cũng chán, nghe mãi nhạc cũng nhàm, thế nên cái gì tạo ra được niềm yêu thích của khán giả, tạo công ăn việc làm cho nghệ sĩ thì cứ để cho họ làm đi, có thực mới vực được đạo. Đâu phải nghệ sĩ nào cũng sống được với đam mê của mình đâu. Ổn định được cuộc sống để làm nghề thì đó cũng là chiều hướng tốt mà.

Vừa rồi MC Trấn Thành có bị đài truyền hình Vĩnh Long dừng phát sóng một chương trình, VTV cũng đang dần tiết chế sự xuất hiện quá nhiều của nghệ sĩ trong các chương trình truyền hình thực tế. Theo chị, nghệ sĩ muốn ngồi 'dạy dỗ, đưa ra lời khuyên' tới thế hệ kế cận, cần phải có tố chất gì?

Tại sao lại phỏng vấn Phương Thanh về Trấn Thành? Tôi chỉ nói đơn giản thế này. Nhà đài có cách chọn lựa của nhà đài, nhảm là do đài và nhà sản xuất đã quá dễ dãi cho chương trình trôi vào đó thì đài chịu trách nhiệm đầu tiên. Đài là người tuyển chọn, nghệ sĩ đâu có quyền. Nhà sản xuất là người sản xuất ra chương trình thì 2 đơn vị này phải chịu trách nhiệm đầu tiên.

Ở đời này có nhiều sự nhảm mang tính hài hước nhưng lại đá xoáy rất sâu. Còn hơn những tiếng nói mang tính đạo đức giả lại không tôn được giá trị gì.

Và có vẻ như, nghệ sĩ không còn cạnh tranh nhau bằng sản phẩm nghệ thuật mà cạnh tranh nhau xem được ngồi chiếc 'ghế nóng' nào cho thật nóng. Chị thấy ý kiến này như thế nào? Bằng chứng là vừa qua, ca sĩ Minh Hằng đã tố Hồ Ngọc Hà chèn ép mình ở vị trí giám khảo một chương trình đó thôi.

- Chiếc ghế nóng như Phương Thanh đã nói rồi, phải có uy tín - tên tuổi thu hút công chúng mới được mời ngồi chứ không phải ai ai cũng được mời ngồi. Không những thế phải có duyên ăn nói thì mới dám ngồi, có người diễn rất giỏi hát rất hay nhưng khả năng giao tiếp - ứng chiến không nhanh - khi ngồi ghế nóng lại nói không được. Ngồi ghế nóng nhiều game show hay không cũng là do họ có đáp ứng được đủ các yêu cầu của nhà sản xuất hay không.

Thế nên sự đào thải trong game show cũng khắc nghiệt lắm, chẳng khác gì đào thải trong bốn bề nghệ thuật. Tại sao có gương mặt ngồi hoài ghế nóng, bởi nó đã tạo ra được sức nóng của game show đó. Nhưng sự dễ dãi cũng từ đó mà sinh ra nhiều.

Nghệ sĩ luôn muốn thay đổi bản thân. Họ có thể thay đổi cảm xúc của họ bằng cách ngồi ghế nóng, hoặc 1 công việc khác - một thời gian sau họ lại quay lại nghệ thuật, nghề chính của mình. Đâu ai cấm nghệ sĩ không được thay đổi đâu, tại sao cứ đặt khuôn mẫu đạo đức vào người nghệ sĩ. Tất cả chúng ta, làm gì cũng là mưu sinh cả thôi. Nghệ sĩ cũng thế, họ cũng phải thích nghi với từng hoàn cảnh, xu hướng để tồn tại.

Bây giờ tôi thấy Phương Thanh ít 'chanh' hơn so với trước kia, theo đạo Phật khiến chị nhìn lại, hay chị giải được bùa ngải - theo như chị từng tâm sự?

Tôi đã tập bỏ quên rất nhiều sự nóng nảy trong quá khứ của mình nhờ giác ngộ đạo Phật. Giờ ai nói gì tôi chỉ ngồi cười thôi, sao lại để cho chuyện không đâu làm mệt cuộc sống - suy nghĩ của mình.

Cảm ơn chị về chia sẻ!

Theo Vietnamnet