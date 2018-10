Phim của An Nguy - Kiều Minh Tuấn trước nguy cơ lỗ nặng: Hệ lụy của những chiêu trò

Nhà sản xuất Dung Bình Dương (áo đen) cùng đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (thứ hai từ trái sang), An Nguy, Will và diễn viên nhí Hữu Khang trong ngày khởi quay phim. Ảnh: TL

Ai đúng, ai sai?

Mấy ngày gần đây, những ồn ào tình ái của cặp đôi An Nguy – Kiều Minh Tuấn một lần nữa được khơi gợi lại qua những lời trần tình đầy bức xúc của bà Phan Thị Kim Dung (nghệ danh Dung Bình Dương), nhà sản xuất phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” về việc bộ phim này đứng trước nguy cơ bị lỗ nặng do ảnh hưởng từ chuyện tình gây bất bình của cặp đôi diễn viên chính. Bà Dung chia sẻ với truyền thông: Sau hơn 1 tuần công chiếu phim chỉ đạt doanh thu hơn 10 tỷ, trong khi tổng chi phí đầu tư sản xuất phim là 25 tỷ đồng.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi nhà sản xuất tuyên bố sẽ đưa cặp đôi An Nguy - Kiều Minh Tuấn ra trước pháp luật vì để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến thành quả của một tập thể.

Về lý do khởi kiện, nhà sản xuất đã lên tiếng: "Ngoài doanh thu không đạt như kỳ vọng, có nguy cơ lỗ vốn nặng, scandal Kiều Minh Tuấn và An Nguy còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm con người trong ekip. Diễn viên Hữu Khang (9 tuổi) sau khi tham gia phim cũng phải nhập viện do sốc tâm lý vì đọc được những tin nhắn chửi bới. Chuyện này khiến tôi rất đau lòng. Phim truyền tải thông điệp hạnh phúc là phải biết chia sẻ, yêu thương và được yêu thương. Hai diễn viên chính lại làm việc đi ngược lại, gây tâm lý hoang mang cho dư luận".

Trên trang Facebook cá nhân, nhà sản xuất Dung Bình Dương chia sẻ về việc không hề có chuyện ê-kíp yêu cầu cặp đôi mượn chuyện tình cảm để PR cho phim. Theo đó: “Chuyện tình cảm của Kiều Minh Tuấn và An Nguy là chuyện riêng của cá nhân hai diễn viên. Việc họ yêu hay không yêu không hề liên quan đến đạo diễn và nhà sản xuất. Nhà sản xuất chưa bao giờ biết, ủng hộ hay đồng tình kết hợp những diễn viên này để làm chiêu trò PR cho phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con””.

Trong một bài phỏng vấn khác, bà Dung nhấn mạnh: “Dù phim lời hay lỗ, tôi vẫn sẽ kiện An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Tôi cần chứng minh với công chúng, tôi không dùng scandal để đánh bóng cho phim. Tôi muốn minh oan cho nhà sản xuất và dành cho hai diễn viên một bài học, để trong những dự án phim sau này, các bạn không làm những chuyện tương tự. Trong tương lai, sẽ khó có cơ hội tôi mời hai diễn viên này tham gia dự án do tôi đầu tư, vì trong lòng tôi đã dị ứng với họ”.

Đồng thời, bà Dung cũng úp mở về chuyện An Nguy - Kiều Minh Tuấn vốn không có thời gian và cơ hội nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình làm phim.

Những chia sẻ của nhà sản xuất khiến không ít khán giả hoài nghi: Vậy nghĩa là hai người không yêu nhau và chỉ tự vẽ ra câu chuyện tình yêu lâm li bi đát để PR cho một bộ phim mà mình không hề phải chi một đồng vốn? Doanh thu của phim vốn dĩ là thứ bỏ túi nhà sản xuất, vậy hà cớ gì mà An Nguy – Kiều Minh Tuấn lại tự làm khổ bản thân đến vậy?

Không có chuyện nhận được sự đồng cảm của khán giả

Ngày 2/10, theo lời bà Dung chia sẻ: Doanh thu của bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con”có sự khởi sắc sau tuyên bố kiện An Nguy - Kiều Minh Tuấn. Cụ thể trong hai ngày 29-30/9, doanh thu phim có cú lội ngược dòng. Bà nói thêm: "Theo dự kiến, phim sẽ chiếu đến hết ngày 6/10. Tuy nhiên nếu doanh thu tiếp tục khởi sắc như mấy ngày vừa rồi, rất có thể nhà phát hành sẽ kéo dài thời gian phim trụ rạp. Tôi đoán khán giả ủng hộ quyết định khởi kiện của tôi nên ra rạp xem phim”.

Thực tế, theo khảo sát trên website của hệ thống rạp CGV - đơn vị phát hành “Chú ơi đừng lấy mẹ con”, bộ phim có suất chiếu rất hạn chế trong mấy ngày đầu tháng 10, với trung bình 2 suất/cụm rạp. Tính đến 5/10 tất cả cụm rạp trong nước hầu hết chỉ còn 1 suất/ngày và chủ yếu là ban ngày hoặc tối muộn. Và hoàn toàn không có lịch chiếu phim ngày 6/10 như nhà sản xuất thông báo.

Phản ứng trước việc nhà sản xuất “kêu oan” đòi kiện tụng, còn nhân vật chính im lặng, trên nhiều diễn đàn, khán giả bất bình bày tỏ bức xúc cảm giác như bị ê-kíp sản xuất, diễn viên “dắt mũi” suốt thời gian qua. Khán giả Nguyễn Vy để lại bình luận: “Tẩy chay là đúng rồi, cứ la ầm lên đòi kiện thì cũng chả có ích gì. Nếu mọi chuyện im lặng thì xem như vụ PR phim này trót lọt. Nhưng kết quả không được như mong muốn thì lại đổ lỗi hết người này tới người kia. Phim này bị thất bại vì đã sai lầm khi mời diễn viên như Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Nào là yêu nhau thật, khóc lóc kể lể… Quá nhảm nhí!”.

Thậm chí có khán giả còn nhấn mạnh: “Tẩy chay mạnh để lần sau không đơn vị nào mời 2 thành phần này đóng film. Thử ra nước ngoài xem, nghệ sĩ chỉ cần dính scandal nhỏ thôi cũng bị tẩy chay cỡ nào. Việt Nam “hiền” quá nên dễ bị nghệ sĩ dắt mũi. Thực lực không thấy đâu toàn thấy cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi, ai càng nhiều bê bối càng góp mặt nhiều chương trình, cát sê tăng vùn vụt”.

Vẫn biết mỗi sản phẩm nghệ thuật, dù hay dù dở đều đáng trân trọng vì nó là công sức, mồ hôi, nước mắt của cả một ekip. Nhưng sự trân trọng đó chỉ dành cho những ekip biết tôn trọng khán giả của mình. Tính đến thời điểm này, sau sự thờ ơ khán giả dành cho phim, cùng sự “quay lưng” với hai diễn viên chính, có thể nói “bài toán PR” mà không rõ đơn vị sản xuất vẽ ra hay kịch bản “tự phát” của hai diễn viên thì kết quả nhận về đều là sự thất bại đáng xấu hổ. Đây chính là bài học, lời cảnh báo đến những nghệ sĩ đang cố tình dẫn dắt khán giả đi theo định hướng scandal nhàm và lố.

Về việc nhà sản xuất kiện cặp đôi diễn viên chính, luật sư Nguyễn Thị Tuyến - Giám đốc Công ty Luật TNHH Khải Hưng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Pháp luật không quy định cấm những quan hệ tình cảm như vụ việc này. Nếu hợp đồng giữa nhà sản xuất và hai diễn viên không có điều khoản nào quy định về việc diễn viên trong phim phát sinh tình cảm dẫn đến ảnh hưởng doanh thu phim thì sẽ khó có cơ sở khởi kiện. Tuy nhiên, nếu hai diễn viên An Nguy và Kiều Minh Tuấn cố tình lấy việc có quan hệ tình cảm hoặc dựng lên sự việc này nhằm mục đích PR cho bản thân mà gây ảnh hưởng đến doanh thu nhà sản xuất thì nhà sản xuất hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, việc khởi kiện và chứng minh vi phạm là khá khó khăn trong vụ việc này”.

Ngọc Mai