Phía Trời sinh một cặp: 'Đang chờ câu trả lời từ Phạm Anh Khoa'

Thời gian qua, chuyện vũ công Phạm Lịch tố huấn luyện viên của mình trong chương trình Trời sinh một cặp - ca sĩ Phạm Anh Khoa gạ tình đã khiến dư luận xôn xao. Từ một ca sĩ kín tiếng, nam rocker trở thành cái tên tìm kiếm hàng đầu trên mạng.

'Phạm Anh Khoa cũng chưa trả lời chúng tôi'

Tối 2/5, sau nhiều ngày im lặng, phía nhà sản xuất chương trình Trời sinh một cặp đã chính thức trả lời Zing.vn về vụ việc của cặp huấn luyện viên và thí sinh.

Đại diện nhà sản xuất, ông Trần Anh Dũng, Phó giám đốc công ty Vietcom khẳng định: "Trong quá trình sản xuất và kết thúc phần ghi hình của chương trình, Ban tổ chức (BTC) chưa nhận được thông tin chính thức (qua email hay nói trực tiếp với ban giám đốc) nào như phía vũ công Phạm Lịch trả lời báo chí về vụ việc với Phạm Anh Khoa".

Theo phía nhà sản xuất game show, có thể Lịch đã chia sẻ với ê-kíp hậu trường, còn trao đổi chính thức thì không.

Phạm Anh Khoa trong Trời sinh một cặp. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, khi Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình trên Facebook, BTC cho hay đã liên lạc với nam ca sĩ để có câu trả lời từ hai bên.

"Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ phía nam ca sĩ vì anh ấy đang tập trung cho công việc và những dự án riêng", ông Dũng cho hay.

Về việc thí sinh phải tập luyện tại nhà riêng của Phạm Anh Khoa, ông Dũng khẳng định BTC đã sắp xếp biên tập theo sát các đội và bố trí phòng tập luyện, phòng thu âm đầy đủ tại trụ sở công ty.

"Ngoài những buổi tập luyện chính thức ở sân khấu, do nhu cầu của mỗi thí sinh, chiến lược của các huấn luyện viên khác nhau nên họ có những buổi tập riêng. Đó là do các huấn luyện viên và thí sinh tự thoả thuận và lên lịch. Nghệ sĩ nổi tiếng, trưởng thành, có cá tính và chính kiến riêng của mình nên BTC tôn trọng, để họ thoải mái phát huy hết khả năng và sự sáng tạo. Có những việc BTC không thể can thiệp vào", ông nhấn mạnh.

Đại diện của chương trình cho biết thêm hiện họ đã hoàn thiện về mặt sản xuất nên khó có thay đổi về vai trò huấn luyện viên của Phạm Anh Khoa sau những lời chê trách thiếu trách nhiệm hay tố gạ tình.

Phạm Lịch cho biết cô tố Phạm Anh Khoa vì quá bức xúc. Ảnh: Bá Ngọc.

'Không dùng scandal để PR chương trình'

Phía nhà sản xuất cũng bác bỏ ý kiến cho rằng scandal vừa qua là một chiêu PR của chương trình.

Ông Dũng cho biết: "Với format đặc biệt, nhà sản xuất hy vọng chương trình thực sự thu hút khán giả bởi những màn biểu diễn của thí sinh trên sân khấu. Thực tế, phần lớn khán giả đã quá ngán ngẩm với scandal nhằm lôi kéo sự chú ý.

Ngoài ra, phía đài truyền hình cũng không mong muốn có những yếu tố bên lề gây ảnh hưởng đến sự hấp dẫn mà chương trình mang lại. Vì thế, chúng tôi không hề chờ đợi và luôn có ý thức hạn chế tối đa những sự việc phát sinh nằm ngoài khuôn khổ chương trình".

Cuối cùng, người đại diện chương trình nhấn mạnh: "Chúng tôi cảm thấy đáng tiếc về câu chuyện lùm xùm trên truyền thông những ngày qua liên quan tới Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa. Chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình. Trước mắt chúng tôi cũng tự rút kinh nghiệm cho những chương trình sau, hạn chế tối đa sự việc tương tự xảy ra".

Trước đó, trả lời Zing.vn, Phạm Lịch kể chi tiết việc bị Phạm Anh Khoa gạ tình trong quá trình tập luyện thi Trời sinh một cặp. Cụ thể, nam rocker bắt cô đến nhà tập luyện vào đêm khuya, luôn có những hành động giống như vô tình đụng chạm vào người cô vào những lúc tập luyện.

Lần khác, khi chuyển sang giờ tập trưa thì Phạm Lịch kể bắt gặp Phạm Anh Khoa bước ra với một cơ thể ướt át như vừa tắm xong, người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông khiến cô không dám nhìn lên. Một số lần khác thì chỉ mặc quần đùi tập hát.

Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa trên sân khấu Trời sinh một cặp.

Sau đó, Phạm Anh Khoa cho rằng việc Phạm Lịch tố cáo anh gạ tình là vu khống, cố tình bôi nhọ hình ảnh bản thân anh và gia đình riêng... "Đó là cáo buộc gian dối, mang tính suy diễn vô căn cứ và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của bà Phạm Lịch", nam ca sĩ nhấn mạnh.

Phạm Anh Khoa cho biết thêm anh và gia đình đã nhờ Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Anh khẳng định bản thân và ê-kíp sẵn sàng đưa vụ việc này ra cơ quan điều tra, Tòa án, Bộ thông tin và truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền khác nhằm giải quyết vụ việc nếu phía Phạm Lịch tiếp tục đưa thông tin không đúng về mình.

Theo Zing.vn