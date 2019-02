Phi Thanh Vân: 'Sau khi yêu người chồng thứ hai, tôi bị vỡ mạch, vỡ mộng, vỡ nhiều thứ'

Chào Phi Thanh Vân, khoảng thời gian qua cuộc sống của chị có phần yên ắng hơn trước. Chị đã trải qua cuộc sống yên bình này như thế nào?

Ba năm liên tục tôi bị “tam tai" tức là từ năm 2016 đến hết năm 2018. Năm 2016, tôi sinh bé Tấn Đức cũng là năm đầu tiên của “tam tai”. Tôi mang con về được khoảng 18 ngày. Khi mẹ con tôi ở cữ lại xảy ra vụ cháy. Mẹ tôi quá già, tôi không để mẹ chăm sóc vì sợ cực thân mẹ mình. Tôi thuê hẳn một cô y tá để hơ lá trầu cho hai mẹ con, chăm hai mẹ con chu đáo. Hôm đó, như thường lệ, cô ấy đến nhà tôi, vừa mở cửa đã thấy ngay đám cháy ở bếp, cô ấy đã dập tắt lửa kịp thời. Nếu không, đám lửa cháy lớn lại là chung cư, mẹ con tôi làm sao kịp chạy, trong khi tôi đẻ mổ nữa.

Tiếp đó, năm 2018, tôi lúc nào cũng như bị bệnh giả đò, cứ ra ngoài chút xíu như bị trúng gió. Con trai tôi ba năm liên tục không nói, chậm nói hơn con người ta rất nhiều. Bé chỉ mới nói chuyện nhiều khoảng nửa tháng nay. Tấn Đức nói như chưa bao giờ được nói.

Ba năm tam tai, tôi gần như tan nát tả tơi. Năm đầu tiên, ba Tấn Đức cầm kiếm chém đồ, sau đó là ly dị. Một năm liền tôi rơi vào lùm xùm vụ ly hôn. Năm 2017, tôi phải vực dậy nuôi con, vất vả kiếm tiền. Mãi đến năm 2019 tôi mới thực sự yên ả.

Cuộc sống hiện tại đã ổn định và mọi người không nhắc tới Phi Thanh Vân về những scandal hay lùm xùm tai tiếng, cảm giác của chị như thế nào?

Qua mỗi sóng gió, con người lại học được nhiều hơn. Trong những năm tháng vừa qua, tôi nghĩ bản thân học được nhiều nhất. Sau khi tôi ly dị người chồng thứ nhất, tôi vẫn mải mê đi tìm hạnh phúc. Đến với người chồng thứ hai, niềm hạnh phúc vội vã. Ly dị người chồng thứ hai, tôi tham gia học nhiều khoá học về tâm lí học, học về não của con người... Cả công việc công ty hay nghệ thuật cũng vậy. Tôi dừng lại. Có lẽ, ngày xưa, tôi không chịu dừng lại đâu. Tuy nhiên, khi có con, tôi thay đổi hormone, thay đổi nội tiết tố... tôi thấy mình sai thì dừng lại để học. Mỗi lần học lại thấm rất nhiều. Mỗi ngày đi học, tôi hiểu ra nhiều điều. Không ai tự nhiên thành công. Thành công phải trải qua những thăng trầm. Để được đẹp như hôm nay, tôi đã phải bỏ tiền để phẫu thuật thẩm mĩ. Tôi phải đau đớn, chết lên chết xuống. Để làm mẹ, tôi cũng cực khổ trăm bề. Để kinh doanh, để thành công, để có tôi của ngày hôm nay, tôi cũng trải qua nhiều đau đớn. Nếu không, tôi vẫn sẽ hiếu chiến hiếu thắng, vẫn sẽ bản năng, vẫn sẽ nghĩ sao làm vậy. Tôi vẫn cảm ơn ba năm “tam tai”. Bây giờ, tôi thực sự rất ngộ. Nếu được quyền chọn lại, tôi vẫn chọn trải qua ba năm “tam tai” vừa rồi một cách anh dũng, hiên ngang để được thay đổi.

Nói như vậy, Phi Thanh Vân của thì hiện tại đã có nhiều đổi khác khiến mọi người bất ngờ so với trước đây đúng không?

Ngay xưa khi đi chùa, tôi chỉ thắp nhang, van vái, xin hạnh phúc, xin may mắn, xin thành công, xin tiền bạc... Tóm lại, tôi toàn xin. Giờ đây, tôi tu trong tư duy, hành động, lời nói... trong bản thân hay giữa con người với con người. Hầu như mọi ghen ghét, ghen tị, ghen tuông, sân si, tham vọng... gần như hết trong tôi.

Một Phi Thanh Vân của thì hiện tại đã sẵn sàng tha thứ cho những người đàn ông đã làm tổn thương mình không?

Như thế nào gọi là tha thứ? Tôi sẽ tha thứ về mặt tư duy, tư tưởng, suy nghĩ nhưng tôi sẽ không tha thứ theo kiểu bồi đắp về mặt vật chất. Ngày xưa, chúng ta đã từng đến với nhau, đã từng yêu thương nhau, từng cho nhau giây phút mặn nồng và chúng ta cũng đã từng làm khổ nhau. Lỗi phải đến từ hai người, không có lửa sao có khói. Vì điều đó nên tha thứ cho nhau. Quá khứ là kí ức, là hoài niệm, không tồn tại nữa. Hiện tại mới là quan trọng. Hiện tại của ai thì người đó giữ. Mỗi một người phải tự chịu trách nhiệm, tự hưởng thụ, tự viên mãn với hiện tại của mình.

Một người phụ nữ khi đã thay đổi tốt đẹp hơn, Phi Thanh Vân đã mở lòng với những người đàn ông theo đuổi mình chưa?

Tôi học khá nhiều về tâm lí con người, họ về một số hormone về giới tính hay những luận điểm về tình yêu, cảm xúc... Có một vấn đề là khi mình quá hiểu đàn ông, tự nhiên mình sẽ có một sự đề phòng nhất định. Ví dụ như con mình sinh ra, mình đã quá hiểu nó, làm sao nó có thể qua mặt mình được nữa? Tôi học về đàn ông cũng vậy. Nếu người đàn ông đến với tôi không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thực sự, anh ta “fail” chắc luôn. Bây giờ, khi một người đàn ông đi chơi cùng tôi, nói chuyện với tôi, hành động thế nào... tôi đều biết và nắm rõ. Những cách anh ta nói hay hành xử, tôi cũng không còn lạ lẫm gì. Tôi còn học tới ngôn ngữ cơ thể như: cằm hạ xuống thế nào, mắt nhìn sang trai nhìn sang phải ra sao, đầu nghiêng qua nghiêng lại thế nào.... Tôi học nhiều và sâu đến thế thì người đàn ông tán tỉnh tôi phải cỡ nào? Tôi chỉ cần nhìn ngôn ngữ cơ thể sẽ đủ hiểu những gì anh ta nói với tôi là thật hay dối. Vậy đàn ông tán tỉnh tôi kiểu gì?

Cuộc hôn nhân đầu tiên với người chồng Pháp, anh ấy yêu tôi một cách tuyệt đối. Anh ấy là một người vô cùng đạo đức. Tôi yêu anh ấy từ năm 21 tuổi đến năm 31 tuổi nên với tôi đàn ông là tuyệt vời, hôn nhân với đàn ông là tuyệt vời, đàn ông là tốt chứ không xấu. Vì tôi được dạy những điều đó với người chồng đầu. Tôi mang nguyên tâm thế đó để yêu người chồng thứ hai. Sau khi yêu người chồng thứ hai, tôi bị vỡ mạch, vỡ mộng, vỡ nhiều thứ.

Từ xưa, bố mẹ và anh hai của tôi hay dạy sai ở đâu thì sửa ở đó. Tôi mang nguyên tâm thế đó đi ra cuộc sống. Việc đầu tiên tôi làm là xấu ở đâu thì sửa ở đó. Đây là lí do tôi phẫu thuật thẩm mĩ. Lấy chồng đầu tiên không được thì lấy tiếp người thứ hai. Trai Tây và trai Việt lại quá khác nhau nên lại sai. Tôi không hiểu vì sao mình sai, mình yêu kiểu gì, làm vợ kiểu gì, làm tình kiểu gì... lại cứ sai hoài. Tôi đi học và mua sách về đọc nên biết mình sai ở đâu. Hiện tại, tôi đang ở một tâm thế mới của một người phụ nữ đầy đủ tất cả quyền năng về tri thức. Tôi sẽ đòi hỏi người chồng thứ ba ở một tầm khác. Khi học quá nhiều về tri thức, tôi lại ngộ đạo. Sau này, khi tôi thiền và tịnh tâm, tư duy của tôi rất khác. Bạn hay mọi người đọc status hay cách sống của tôi đã biệt lập với các nghệ sĩ khác đồng trang lứa.

Khá nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng Tây và tái hôn với chồng Việt đều có một cái nhìn khác và dè chừng với đàn ông Việt. Chị có như thế?

Rất đúng. Đàn ông Tây được dạy từ bé là phụ nữ, con nít đứng số 1, sau đó đến con chó, mới đến người đàn ông. Phụ nữ không bao giờ bị đánh đập, mắng chửi hay coi thường. Còn Việt Nam lại khác. Ở phương Tây, tát tai hay chửi một người phụ nữ là đi tù nhưng ở Việt Nam lại không sao cả. Tất cả do phong tục tập quán và pháp lí khác nhau quá xa. Những người phụ nữ may mắn, lấy một người chồng biết yêu thương vợ của mình, cô ấy sẽ được hạnh phúc. Nhưng những người phụ nữ không được may mắn như thế thì phải chịu kết cục cay đắng.

Đã nói về sự khác biệt giữa đàn ông Việt và đàn ông Tây, chị muốn giáo dưỡng cho bé Tấn Đức như thế nào để có được sự dung hòa tốt nhất những ưu điểm của Á và Âu?

Con gái không cần thiết học quá giỏi, hãy để con học vừa sức của con. Nếu con học quá giỏi, con sẽ chỉ lao vào học, khổ thân lắm. Con gái nên được nuôi dưỡng trong môi trường tiểu thư nhưng không có nghĩa bố mẹ phải quá giàu có. Môi trường tiểu thư ở đây là luôn luôn được yêu thương hết mực. Sau này, con lớn lên, người nào không yêu thương hết mực và thật lòng, không cung phụng con như bố mẹ thì sẽ không yêu. Còn con gái được nuôi dạy trong môi trường hi sinh, chịu đựng, vất vả, tảo tần, sau này con sẽ yêu và lấy phải người buộc con hi sinh, chịu đựng, vất vả.

Riêng con trai phải được nuôi dưỡng trong môi trường tự lực cánh sinh, phải tự học, phải tự làm trong tất cả mọi thứ. Tấn Đức đang được nuôi dạy đúng như thế. Con tôi may mắn vì mẹ có cơ ngơi nhưng phải làm lụng rất khổ. Con tôi tự chơi, tự xếp gọn sau khi chơi xong, vú em pha sữa nhưng phải tự đứng xếp hàng nhận lấy, uống xong phải để đúng vị trí... Con tôi đang được lập trình theo kiểu ngăn nắp, nề nếp và hơi quân đội một chút xíu. Sau này, con tôi lớn lên phải hiểu được vấn đề rằng, là một người đàn ông thực sự phải ngăn nắp, lề lối tất cả mọi thứ cho mình. Tôi luôn nói với con tôi rằng, con là người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này và con phải lo cho mẹ. Thậm chí như việc xách giỏ, sai được gì là tôi sai con. Hai tuổi rưỡi là con tôi đã được tập như thế. Sau này, tôi muốn con tôi đi du học. Con sẽ biết cách đối nhân xử thế, cách sống của nước ngoài. Tôi muốn con du học ở Úc, hay Mỹ, hoặc Singapore. Vì đó là những đất nước tốt, tôi có thể đi tới đi lui được.

Nhiều phụ nữ sau khi ly hôn làm mẹ đơn thân, họ phải gánh trách nhiệm của người mẹ lẫn người cha. Chị có như thế?

Với một người cha đi công tác thường cũng không làm gì được nhiều cho con. Một đứa trẻ lớn lên, từ cách đi đứng, cách ngồi, cách ăn... học từ những người xung quanh như: bố mẹ, bạn bè, thầy cô. Ai tiếp xúc nhiều với con thì con sẽ bị ảnh hưởng. Với những người cha thường xuyên đi công tác xa hay những đứa trẻ không có bố, trên thực tế, con không học được nhiều. Vì thế, tôi phải xây dựng nền tảng cho con từ nhỏ. Sau này, tôi muốn con được lập trình và học về tâm sinh lí để tôi lui lại phía sau và không phải lo chuyện như: có đua xe nghiện ngập, có làm người ta có thai không... Khi con được học về tâm sinh lí đương nhiên những vấn đề đó bị gạch chéo khỏi đầu nó. Tất cả những thứ mà bố mẹ không dạy được thì nhà trường sẽ dạy.

Tấn Đức sẽ không được mẹ để lại nhiều tiền. Khoản tiền được để lại chỉ là những khoản chi tiêu học phí, ăn ở nhất định. Con tôi phải đi làm.Vì thất bại, đi làm công sẽ tôi luyện nên con người. Về già, tôi cũng phải thủ cho mình để có thể đi du lịch, khi bệnh có thể tự trang trải... Nếu đưa con hết tài sản, con thất bại phá banh hết, tôi sẽ thế nào? Phải tính xa, lường trước mọi thứ.

Cảm ơn Phi Thanh Vân về những chia sẻ này!

