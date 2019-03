Phận đời đắng cay của Hoa hậu Hàn từng bị bạn trai tung clip nóng, phải bỏ xứ sống tha hương rồi lấy phải người chồng tù tội

Oh Hyun Kyung tên thật là Oh Sang Ji. Sinh ra trong gia đình khá giả, người đẹp vẫn ôm mộng gia nhập làng giải trí hào nhoáng. Năm 1989, cô đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và giành về vương miện cao nhất, vượt qua cả Go Hyun Jung, nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết phù hợp với chuẩn mực cái đẹp ở xứ sở kim chi.

Danh hiệu này trở thành bàn đạp vững chắc giúp Oh Hyun Kyung dễ dàng dấn thân sang bộ môn nghệ thuật thứ 7. Thập niên những năm 90, hình ảnh của nàng Hậu phủ sóng khắp nơi, ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm Wind in the grass, Cảnh sát, Splendid holiday, My son's woman, Bởi vì anh yêu em, Pháo hoa…

Tận hưởng cuộc sống trong mơ chưa được bao lâu thì vào năm 1998, Oh Hyun Kyung đánh mất tất cả khi bị bạn trai cũ tung video ân ái dài 28 phút lên mạng. Trước đó, người này đã dùng đoạn clip quay lén này để tống tiền, khiến người đẹp sống trong nơm nớp lo sợ. Sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, Oh Hyun Kyung nhờ cảnh sát can thiệp để bảo vệ danh dự nhưng điều này vẫn không làm thay đổi cái nhìn của công chúng đối với cô. Vốn dĩ là nạn nhân nhưng Oh Hyun Kyung lại phải gánh chịu mọi lời chỉ trích. Hầu hết mọi người đều không chấp nhận việc một nàng Hoa hậu, niềm tự hào nhan sắc của cả đất nước, lại có thể sống buông thả như vậy được.

Không chịu nổi áp lực, Oh Hyun Kyung buộc phải sang Mỹ lánh nạn. Sau này người đẹp chia sẻ, 3 năm sống tha hương là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời cô khi có nhà mà không thể về, buộc phải từ bỏ đam mê và cảm giác tự trách, ân hận vì quá khứ nông nổi.

Năm 2001, Oh Hyun Kyung trở lại Hàn Quốc và bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại. Tuy nhiên, nỗ lực không ngừng của người đẹp chỉ có thể đổi lại những lời chỉ trích và ánh mắt miệt thị của công chúng.

1 năm sau đó, Oh Hyun Kyung tuyên bố kết hôn với doanh nhân giàu có Hong Seung Pyo. Tại lễ cưới, người này khẳng định sẽ bỏ qua chuyện quá khứ, dành trọn niềm tin và sự yêu thương cho người đẹp. Cứ tưởng đây sẽ là sự đền đáp mà thượng đế dành cho Oh Hyun Kyung sau quá nhiều giông bão nhưng không. Năm 2004, Hong Seung Pyo bị bắt vì tội tham nhũng, biển thủ công quỹ số tiền 4 tỷ won (hơn 82 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Trước hành vi phạm pháp của chồng, Oh Hyun Kyung cũng bị báo chí "gọi hồn" không ít lần dù chẳng hề liên quan đến công việc làm ăn của anh. Một lần nữa, cựu Hoa hậu phải nếm trải mùi vị của sự khinh miệt, sỉ vả như sống trong địa ngục 1 vài năm trước.

Sau quá nhiều lùm xùm, Oh Hyun Kyung quyết định đệ đơn ly hôn khi chồng vẫn đang trong quá trình thi hành án. Công việc không thuận lợi, lại phải 1 mình nuôi con nhỏ, cuộc sống của Oh Hyun Kyung thời điểm đó vô cùng khó khăn.

Trong một buổi phỏng vấn trên chương trình truyền hình, Oh Hyun Kyung rơi nước mắt khi nói về những năm tháng đã qua. Cô từng có trong tay tất cả khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc nhưng chẳng ngờ nó lại là cột mốc đánh dấu quãng đời đen tối phía trước mà có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến. "Tôi phải sống trong địa ngục vì sai lầm không phải do bản thân tạo ra. Cuộc sống hôn nhân sau đó cũng nhiều nước mắt" - Oh Hyun Kyung thổ lộ.

Oh Hyun Kyung có màn thể hiện ấn tượng trong phim truyền hình Khi những bà nội trợ hành động.

Bắt đầu từ năm 2007, Oh Hyun Kyung trở lại màn ảnh nhỏ và dần chiếm lại được thiện cảm của công chúng nhờ loạt phim Khi những bà nội trợ hành động, Gia đình là số một, Gia tộc họ Wang, Tạm biệt hôn nhân, Họa mi đừng hót, Bốn chàng thợ may… Từng có một quá khứ đầy vết nhơ, Oh Hyun Kyung đã dũng cảm đạp lên tất cả, làm lại từ đầu bằng chính thực lực của mình. Giờ đây ở tuổi xế chiều, cô đã phần nào tìm lại được bình yên, an phận với cuộc sống không có quá nhiều sự chú ý, cháy với niềm đam mê nghệ thuật và hạnh phúc bên con gái.

Oh Hyun Kyung và con gái.

Theo Helino