Phan Anh, Hoàng My bị cho là chưa đủ tầm làm giám khảo Hoa hậu

MC Phan Anh, Á hậu Hoàng My – hai giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: TL

“Sẩy miệng” rồi mới xin lỗi…

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tuy chưa bước vào chung kết nhưng đã lao đao trước “bão” dư luận. Đầu tiên là sự kiện đêm thi bán kết được tổ chức sau khi bão Damrey tàn phá nặng nề ở một số tỉnh miền Trung trong đó có Khánh Hòa – nơi diễn ra sự kiện. Tiếp đó, hai giám khảo của cuộc thi là MC Phan Anh và Á hậu Hoàng My đã có những phát ngôn đầy nhạy cảm xoay quanh chủ đề thiên tai và cuộc thi. Cụ thể, Á hậu Hoàng My bị chỉ trích khi so sánh bão Damrey “không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim Hoa hậu”, còn MC Phan Anh – người được đánh giá là tích cực với các hoạt động từ thiện nhưng đáng tiếc là trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão 12 tại các tỉnh miền Trung, nam MC lại trả lời một tờ báo rằng việc tổ chức đêm bán kết là “hợp tình, hợp lý” và đưa ra đánh giá chưa đầy đủ về thiệt hại của bão lũ.

Ngay sau phát ngôn bị “ném đá”, hai giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã đưa ra lời xin lỗi. Á hậu Hoàng My đính chính: “My muốn nói rằng các thí sinh cũng bị thiệt hại vì trải qua cơn bão, nhưng những ảnh hưởng của cơn bão này đối với thí sinh sẽ không bằng cơn bão sau này dành cho Hoa hậu. My hoàn toàn không nói về hậu quả của cơn bão. Cho My xin lỗi khi viết vội làm mọi người hiểu sai ý”.

Dù Á hậu Hoàng My và MC Phan Anh đã đưa ra lời xin lỗi công chúng, song hậu quả về những phát ngôn kể trên thật khó lường. Thậm chí, không ít người còn đặt ra câu hỏi: Liệu hai người nổi tiếng showbiz này có còn đủ tầm để chấm thi Hoa hậu hay không? Ở một đấu trường sắc đẹp hướng thí sinh đến những giá trị về Chân-Thiện-Mỹ thì đội ngũ những người “cầm cân nảy mực” cũng phải xứng đáng với trọng trách này. Chưa kể, cuộc thi mà Phan Anh, Hoàng My đang ngồi ghế giám khảo là chương trình truyền hình thực tế, giám khảo không chỉ là người chấm điểm mà còn đồng hành với thí sinh trong toàn bộ quá trình thi, đưa ra những chỉ dẫn, định hướng để họ hoàn thiện dần bản thân.

Theo dõi chương trình này, ở mỗi vòng thi, các giám khảo và HLV thường nhắc nhở các thí sinh không chỉ về kỹ năng mà còn cả cách ứng xử, phát ngôn... Tuy nhiên, ở bối cảnh nơi đăng cai cuộc thi Hoa hậu xảy ra bão lũ thì nền tảng về văn hóa ứng xử, cách xử lý tình huống… của chính những giám khảo cuộc thi đã phô ra những lỗ hổng nghiêm trọng. Á hậu Hoàng My ngay sau đêm bán kết đã tự tin viết ra 10 lời khuyên đối với các “đàn em” là thí sinh Hoa hậu. Trong đó điều thứ 10 là “hết sức cẩn thận khi phát ngôn trên mạng xã hội” nhưng chính bản thân lại mắc phải điều này.

Giám khảo chấm Hoa hậu phải thật tinh tường

Chia sẻ với báo giới về những cuộc thi Hoa hậu diễn ra dày đặc trong thời gian gần đây, “cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - nhà báo Dương Kỳ Anh - tâm sự rằng, ông thực sự rất xót xa khi mục đích nhiều cuộc thi đã bị biến tướng, các cô gái trẻ thi thố không phải để tìm một định hướng thẩm mỹ mà chủ yếu chỉ muốn có một cơ hội để gia nhập showbiz, tăng thu nhập. “Mục đích ban đầu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988 là tạo ra một sinh hoạt văn hóa mới để định hướng thẩm mỹ cho các bạn trẻ chứ không phải như bây giờ. Bây giờ, các bạn trẻ xem Hoa hậu là một “nghề” có thể giúp họ được tung hô, kiếm tiền một cách dễ dàng”, ông nói.

Nếu như các cuộc thi Hoa hậu trước đây, Ban Giám khảo luôn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ lớn như: GS Hoàng Thiệu Khang, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, NSND Trà Giang… thì bây giờ, điểm lại những cuộc thi sắc đẹp, ghế giám khảo toàn dành cho gương mặt nổi tiếng showbiz. Liên tiếp là thành viên Ban Giám khảo trong nhiều kỳ thi Hoa hậu Việt Nam, NSND Trà Giang cho biết: “Khác với chấm người mẫu, diễn viên… giám khảo chấm thi Hoa hậu phải đủ tinh tường, sâu sắc để nhận ra vẻ đẹp của một cô gái toát ra ở tâm hồn, nội tâm, kiến thức và trong cả giao tiếp. Đẹp hình thể thôi chưa đủ”.

Gần đây nhất, sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế ghi lại cảnh khóc giàn giụa của Á hậu Huyền My ngay trên sân khấu khi chỉ dừng chân ở Top 10, nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã bị “ném đá” dữ dội khi đưa ra những nhận xét thẳng thắn, chỉ rõ hạn chế của đại diện “chủ nhà”. Và khi “giông bão” qua đi, nhiều người thấy giám khảo này có lý, có tình. Không phải người chấm thi nào cũng đủ “ưu ái”, cầu thị tìm gặp riêng gia đình thí sinh và thí sinh khuyên nhủ về tác phong đi đứng, sinh hoạt, thi đấu… và cuối cùng, chính nhà thiết kế Sỹ Hoàng cũng không ngờ điều mình nhận lại là những lời chỉ trích, đổ lỗi cố tình “dìm gà nhà”. Giám khảo chấm thi Hoa hậu ngoài chiều sâu về kiến thức, văn hóa còn cần tầm “nhìn xa trông rộng” để có thể dự báo con đường tỏa sáng cho một nhan sắc khi đăng quang. Điều này, giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam những mùa đầu tiên từng làm nên kỳ tích với những Hoa hậu đăng quang thuyết phục như: Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Huyền…

NSND Trà Giang nhớ lại một kỷ niệm khi bà làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1998. Cuộc thi có một ứng viên rất sáng giá là người đẹp Hồng Yến quê ở Bến Tre, từng đăng quang Á khôi một cuộc thi nhan sắc. Qua tìm hiểu, Ban Giám khảo trong đó có NSND Trà Giang biết hoàn cảnh Hồng Yến nhà rất nghèo, gia đình làm ruộng, bản thân cô không có đủ kiến thức học vấn cũng như ứng xử cho một cuộc thi lớn và tuổi đời mới chớm đôi mươi. Bà và một thành viên Ban Giám khảo đã bàn nhau tìm gặp và đưa người đẹp này nhập vào một cuộc giao lưu để kiểm tra kỹ lại kiến thức, ứng xử của cô. Sau khi trò chuyện với Hồng Yến, nhận thấy những điểm non nớt, thiếu sót, NSND Trà Giang vẫn nhờ đồng nghiệp bổ trợ kiến thức giúp Hồng Yến đồng thời nhẹ nhàng, tế nhị đưa ra lời khuyên về cách thức ứng xử. Cuối cùng, kết quả đã không như mong muốn, mọi nỗ lực của các thành viên Ban Giám khảo, sự chăm chỉ lấy bút ra ghi chép lại không giúp ích là bao cho nền tảng kiến thức “rỗng ruột” của Hồng Yến nhưng những người “cầm cân nảy mực” hoàn toàn nhẹ lòng bởi họ đã làm hết những gì có thể.

Thành Nam