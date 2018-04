Phạm Lịch tố Anh Khoa gạ tình bằng lời lẽ tục tĩu

Đăng tải vào lúc 19h ngày 27/4, dòng trạng thái gây sốc của Phạm Lịch ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của giới showbiz và dư luận.

Thí sinh Phạm Lịch và huấn luyện viên Phạm Anh Khoa trong chương trình Trời sinh một cặp. Ảnh: NSX.

Theo lời cô chia sẻ, vì không muốn bao che điều xấu cũng như bị mất ngủ, hoang mang và ám ảnh tột độ suốt những ngày vừa qua nên cô quyết định nói ra sự thật.

Một phần nội dung trạng thái của Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa "gạ tình". Ảnh: Chụp màn hình.

Phạm Lịch viết: "Em biết em nói ra những điều này có thể em sẽ bị chửi rất nhiều, nói em vô ơn tố HLV của mình, thậm chí là những lời lẽ xúc phạm em nặng nề, nhưng em nghĩ mình cần phải nói ra hết...em nói ra sự thật, nói điều đúng thì không có gì phải sợ. Em ko muốn bao che điều xấu và nếu không nói ra, em sẽ ám ảnh những điều này mãi, từ khi sự việc xảy ra, em mất ngủ liên tục và tâm lý khủng hoảng vô cùng.

Trong thời điểm làm việc với Phạm Anh Khoa. Anh đã có những lời nói và hành động gạ tình thí sinh (là em) trong thời gian làm việc chung, lợi dụng trong lúc làm việc riêng chỉ có 2 người, anh Khoa có những lời lẽ khiêu khích và hành động gợi mở về những vấn đề tình dục".

Phạm Lịch còn chia sẻ thêm, vì lý do cô không "chiều" theo ý ca sĩ Phạm Anh Khoa trong vài lần tập luyện riêng chỉ có hai người nên dẫn đến việc nam ca sĩ thường xuyên trêu chọc, đùa cợt với cô một cách quá trớn. Đến lúc hỏi lý do thì Phạm Anh Khoa trả lời: "Vì em không cho anh điều anh muốn".

Cuối đoạn trạng thái, Phạm Lịch mong mọi người hãy trả lại một môi trường lành mạnh của nghệ sĩ. Đặc biệt, nghệ sĩ nữ phải được bảo vệ và có tiếng nói: "Xin hãy trả lại một môi trường lành mạnh cho nghệ sĩ, đặc biệt là nữ phải được bảo vệ và có tiếng nói, không bảo vệ đựợc bản thân sẽ chẳng bảo vệ được người thân. Có thể sau đoạn trạng thái này, em sẽ còn bị chửi nhiều hơn nhưng sự thật cần được phơi bày".

Trên trang cá nhân, Phạm Lịch thừa nhận cô gặp áp lực lớn khi quyết định nói lên sự việc vì "có thể tôi sẽ bị chửi rất nhiều, bị nói vô ơn tố huấn luyện viên của mình, thậm chí là những lời lẽ xúc phạm tôi nặng nề, nhưng tôi nghĩ mình cần phải nói ra hết. Tôi nói ra sự thật, nói điều đúng thì không có gì phải sợ".

Nữ vũ công cũng cho biết trong thời gian qua, chính vì những chuyện đó mà cô bị ám ảnh, sợ hãi và mất ngủ liên tục. Phạm Lịch giãi bày, cô là nghệ sĩ trẻ muốn đi lên bằng khá năng của mình.

Phạm Lịch hiện vẫn chưa thể nào bình tĩnh sau sự việc trên.

Trên Tri thức trực tuyến, quản lý của Phạm Lịch xác nhận bài đăng trên trang cá nhân "đúng là thông tin từ Phạm Lịch, không phải tài khoản giả hay bị hack".

Trước khi tố Phạm Anh Khoa gạ tình trên trang cá nhân, Phạm Lịch cũng đã tố Phạm Anh Khoa vô trách nhiệm, bỏ bê mình vào hôm 24/4.

Được biết Phạm Lịch đang là thí sinh trong đội mà Phạm Anh Khoa làm huấn luyện viên trong chương trình "Trời sinh một cặp". Phạm Lịch là một vũ công kiêm biên đạo múa. Cô cũng là nhân vật khá quen thuộc qua một số chương trình truyền hình nổi tiếng: từng về hạng ba tại Thử thách cùng bước nhảy (So You Think You Can Dance) 2014, quán quân Thử thách người nổi tiếng 2016.

K.N (th)