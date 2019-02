Phạm Hương khoe nhẫn kim cương ngón áp út, chính thức xác nhận đã đính hôn sau nhiều đồn đoán

Đầu năm mới 2019, nhất là vào ngày lễ tình nhân 14/2 này, showbiz Việt đã đón nhận kha khá tin vui. Cách đây ít phút, á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An vừa công khai hẹn hò thì giờ đến lượt hoa hậu Phạm Hương thông báo tin mừng. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải chụp cận cảnh bàn tay cô với chiếc nhẫn kim cương lớn nơi ngón áp út khiến nhiều người bất ngờ. Phạm Hương viết: "We accept the love we think we deserve...! Happy Valentine's Day!" (Tạm dịch: Chúng tôi chấp nhận tình yêu mà chúng tôi nghĩ rằng mình xứng đáng. Chúc mừng ngày Valentine). Không chỉ có thể, hoa hậu 2015 còn đăng bức ảnh này lên story với tuyên bố: "Thông báo hết ế".

Phạm Hương đăng ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út khiến nhiều người bất ngờ

Vốn là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên động thái này của Phạm Hương đã khiến rất nhiều người bất ngờ. Khi được hỏi có phải đã đính hôn hay không, Phạm Hương cũng không ngần ngại xác nhận là đúng.

Phạm Hương xác nhận mình đã đính hôn

Từ khi sang Mỹ chữa bệnh về tuyến giáp, Phạm Hương đã liên tiếp vướng phải những tin đồn không hay, điển hình là chuyện bí mật sang Mỹ sinh con cho bạn trai đại gia. Đứng trước những thị phi bủa vây mình suốt thời gian qua, Phạm Hương chỉ một mực giữ im lặng và thỉnh thoảng cập nhật tình hình của mình cho người hâm mộ biết.

Phía dưới bức ảnh thông báo tin vui, Phạm Hương nhận được cơn mưa lời chúc mừng của người hâm mộ "Chúc mừng chị!", "Chúc chị mãi hạnh phúc!", "Hạnh phúc mãi nhé chị!", "Chị yêu luôn hạnh phúc nhé!", "Chúc sếp mãi hạnh phúc"...

Theo Sở hữu trí tuệ