Phạm Hương bị chỉ trích khi ngồi lên bí ngô ở nơi không được phép

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh cô chụp tại Dell'Osso Family Farms - một nông trại trồng bí ngô (bí đỏ) nổi tiếng tại California (Mỹ). Cô còn đăng kèm vlog ghi lại một ngày dạo chơi tại đây, thu hút sự chú ý của khán giả.

Ngay lập tức, khán giả nhận ra Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã vi phạm quy định của nông trại này là không ngồi lên bí ngô. Trong một khung hình của video, khi Phạm Hương đứng trước cổng vào cánh đồng bí ngô, phía sau lưng cô xuất hiện tấm biển ghi: "Không ngồi lên bí ngô".

Video ghi lại cảnh Phạm Hương đứng trước tấm biển cấm ngồi lên bí ngô. Ảnh: Chụp màn hình.

Tuy nhiên, trên tài khoản Instagram, chân dài 28 tuổi lại đăng bức ảnh đang ngồi lên bí ngô để tạo dáng chụp hình.

Khán giả Việt tỏ ra bất bình vì hành động trên của Phạm Hương. Nhiều người chỉ trích cô là bất lịch sự và thiếu ý thức nơi công cộng.

"Thấy mấy bình luận của người nước ngoài vào nói về việc ngồi nên bí ngô kìa. Sự hài hước với vô duyên nó cách nhau mỏng như sợi tóc thôi chị", người dùng mạng biệt danh thanhmai viết.

Bức ảnh ngồi lên bí ngô của Phạm Hương nhận nhiều ý kiến trái chiều.

"Xấu hổ quá chị, đã cấm rồi vẫn ngồi lên", "Chị ơi, chị không thấy biển cấm hả chị? Xấu hổ giùm luôn", "Chị vô ý thức quá. Họ đã để tấm biển không ngồi lên bí lù lù ngay cửa như thế sao chị còn ngồi lên?", "Please do not sit on the pumpkins. OMG you’re leaving in USA how can?" (Làm ơn đừng ngồi lên mấy trái bí ngô. Trời ơi, cô đang sống ở Mỹ đó. Sao có thể làm như vậy?) ... là một số bình luận bày tỏ sự bức xúc của khán giả.

Bên cạnh đó, vẫn có ý kiến bênh vực Phạm Hương, cho rằng cô không chú ý được tấm biển cấm ngồi. Ngoài ra, có người cho rằng vẫn thấy du khách khác ngồi lên bí nên người đẹp Hải Phòng chỉ học theo.

Tuy nhiên, bình luận này nhanh chóng bị ý kiến bác bỏ. Theo đó, nhiều người khẳng định nếu theo dõi kỹ các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội sẽ thấy du khách khác chỉ ngồi lên đống cỏ khô hoặc ngồi bên rìa vườn, chứ không ngồi lên bí.

Hiện, bức ảnh ngồi lên bí ngô của Phạm Hương vẫn nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Người hâm mộ liên tục chỉ trích cô là vô duyên, thiếu ý thức. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

