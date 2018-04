Phạm Hương bị che mờ vòng 1: 'Thiếu kiến thức văn hóa nước bạn'?

Trong dịp hội ngộ các thí sinh từng dự thi Miss Universe tại Indonesia mới đây, Phạm Hương đã có dịp xuất hiện trên sóng truyền hình TransTV. Đây là đài truyền hình phủ sóng toàn quốc thành lập vào năm 2001, trụ sở đặt tại thủ đô Jakarta.

Không khó để nhận ra giữa rừng người đẹp tạo dáng trong những bộ trang phục màu sắc khác nhau, Phạm Hương là người duy nhất bị nhà đài làm mờ vùng trước ngực. Tại sự kiện này, Phạm Hương chọn bộ đầm xẻ sâu với điểm nhấn là phần để lộ nội y sequin đen gợi cảm.

Phía Phạm Hương hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến sự việc. Còn phần lớn độc giả cho rằng việc bị làm mờ vòng một trên truyền hình cho thấy người đẹp Việt Nam đã không trang bị kiến thức về văn hóa nước bạn trước khi tới Indonesia.

“Nổi bật ư? Không chịu tìm hiểu nên mới thành ra chuyện như thế. Cô ấy đã không có chút hiểu biết nào khi đến một quốc gia Hồi giáo”, độc giả Nam Nam viết.

Bạn Hà My nhấn mạnh: “Hoa hậu quá thiếu kiến thức về văn hóa nước bạn. Đây là lỗi đáng tiếc”. Theo các ý kiến này, nếu như Phạm Hương chú ý sẽ không thể rơi vào tình huống nhạy cảm tương tự. Bộ trang phục của cô không phản cảm nhưng tại Indonesia, đây là bộ váy khó được chấp nhận trên sóng truyền hình.

“Khi đến với nước bạn, ta cần tìm hiểu về quốc gia của họ và nhập gia tùy tục”, độc giả NDT nhấn mạnh.

Khá nhiều ý kiến trên mạng xã hội đã chỉ ra sự khác biệt giữa Phạm Hương và các người đẹp còn lại. Đa số họ đều chọn trang phục “gợi cảm vừa phải”. Thậm chí, có người mặc áo sơ mi trắng phối váy thay vì đầm liền. Điều đó cho thấy họ đều hiểu nên mặc gì và mặc ở đâu để phù hợp.

Việc quốc gia Hồi giáo như Indonesia có phần “hà khắc” trong việc lựa chọn trang phục không phải chuyện mới lạ. Tại quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, mặc hở là một vấn đề nhạy cảm thực sự.

Jennifer Lopez khi đến biểu diễn tại Indonesia vào năm 2012 đã phải lược bỏ nhiều trang phục và vũ đạo gợi cảm quen thuộc.

Năm 2013, cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức tại đảo Bali đã chứng kiến quyết định kỳ lạ từ BTC. Phần thi bikini đã bị loại bỏ. Thay vào đó, các người đẹp mặc sarong Bali, một trang phục truyền thống khi tạo dáng trên bãi biển.

Đại diện BTC cuộc thi ở Indonesia, ông Adjie S. Soeratmadjie, lý giải: “Các thí sinh không mặc bikini để thể hiện sự tôn trọng phong tục và giá trị truyền thống đất nước chúng tôi”.

Ông cũng cho biết Indonesia đã thảo luận với phía đại diện Miss World ở London, Anh và nhận được sự đồng ý từ họ.

Cũng phải nói thêm rằng BTC cuộc thi đã phải rất nỗ lực mới có thể tổ chức suôn sẻ Miss World 2013 giữa bối cảnh hàng loạt tổ chức Hồi giáo cực đoan cho rằng đây là cuộc thi vô bổ và cần “biến mất khỏi quốc gia này”.

Cùng lý do đó, các đài truyền hình Indonesia luôn thắt chặt và rà soát các cảnh bị cho là nhạy cảm khi phát sóng. Ủy ban Phát thanh truyền hình Indonesia từng cảnh báo về việc phát sóng các cảnh hôn, thân mật hay mặc hở.

Chính sách bị cho là cứng rắn khi không ít bộ phim hoạt hình bị cắt gọt chỉnh sửa mạnh tay, hình ảnh các phần thi biểu diễn thể dục dụng cụ trên truyền hình bị làm mờ phần thân vận động viên.

“Khán giả đôi lúc không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trên màn ảnh khi các nhà đài tỏ ra thái quá với việc kiểm soát hình ảnh”, một khán giả ở Jakarta cho hay.

Tuy nhiên, những người làm trong ngành truyền hình Indonesia có lý do để họ thắt chặt quá mức. Những lỗi sai về hình ảnh khi phát sóng, các đài có thể đối diện với nguy cơ bị thu hồi giấy phép.

Phạm Thị Hương

Phạm Thị Hương hay còn được gọi là Phạm Hương là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới tại Las Vegas, Mỹ và lọt vào Top 50 người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới do trang The Richest của Mỹ bình chọn.

Cô là huấn luyện viên của chương trình "The Face Vietnam" mùa 1, giám khảo cố vấn "Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017" và là huấn luyện viên của "The Look Vietnam 2017".

Bạn có biết: Trước khi đăng quang Hoa hậu, Phạm Hương từng tham gia "Vietnam's Next Top Model" và lọt vào top 8.

Ngày sinh: 04/09/1991 Chiều cao: 1.73 m Cân nặng: 52 kg