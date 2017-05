"Ông trùm thả thính gái đẹp": Sau hào quang là scandal chồng chất

Lee Byung Hun không còn là cái tên xa lạ với khán giả thế giới. Anh là ngôi sao Hàn Quốc đầu tiên được in dấu tay trên Đại lộ danh vọng. Tên tuổi Lee Byung Hun gắn liền với nhiều tác phẩm cả truyền hình lẫn điện ảnh, trong đó phải kể đến các thước phim hành động đặc sắc. Từ phim hành động Hàn Quốc như Iris, Inside man, The Master, Thiện Ác Quái... đến các tác phẩm Hollywood như Khu vực an ninh chung, GI Joe: Biệt Đội Báo Thù...

Dù rất thành danh ở khu vực châu Á lẫn thế giới nhưng Lee Byung Hun lại bị tố nhiều tật xấu

Giống như nhiều ngôi sao xứ Hàn khác, một khi đã dính vào scandal phải ra hầu tòa, dù được trắng án vẫn là một vết nhơ trong sự nghiệp. Sau này khi được chứng minh vô tội, Lee Byung Hun vẫn không tài nào thoát khỏi biệt danh xấu.

Năm 1998, Lee Byung Hun còn vướng phải scandal đánh người. Tháng 12 năm đó, anh xảy ra xô xát cùng Lee Jino và bạn của Seo Taiji trong một quán bar. Ba người xảy ra xô xát, đấm nhau.

Vẻ ngoài cứng rắn của Lee Byung Hun cũng phần nào toát lên tính cách. Anh thường nộp đơn kiện lại những người đe dọa, tống tiền anh. Mối quan hệ giữa Lee Byung Hun và cầu thủ bóng chày kiêm MC truyền hình Kang Byung Kyu cũng đã rạn nứt vào thời điểm Lee bị bạn gái cũ tố tụng.

Lee Byung Hun may mắn có được cô vợ bao dung

Trước khi kết hôn với nữ diễn viên Lee Min Jung, Lee Byung Hun được coi là gã sát gái của showbiz Hàn. Anh vướng nhiều tin đồn với các mỹ nhân xinh đẹp xứ Hàn. Trong số đó, người đẹp Song Hye Kyo cũng rơi vào lưới tình của Lee Byung Hun sau khi đóng phim chung. Sau một thời gian hẹn hò, tài tử đào hoa này cũng sớm chia tay ngọc nữ màn ảnh Hàn.

Vụ kiện tụng rùm beng giữa anh và người tình cũ Kwon Mi Yeon vào tháng 12.2009 khiến showbiz Hàn xôn xao một thời gian. Cô bồ cũ kiện tài tử tội lừa tình, hứa hẹn kết hôn nhưng lại phủi tay. Theo lời kể của cô gái này, cô bị tổn thương tình cảm khi phải bỏ công việc ở Canada để về Hàn chỉ về nhẹ dạ nghe theo lời hứa cưới của Lee Byung Hun.

Lee Byung Hun sau khi cưới vợ vẫn dính đến ngoại tình

Trong thời gian bà xã đi ra nước ngoài, Lee Byung Hun ở nhà có tình ý với đàn em là ca sĩ Dahee nhóm Glam và người mẫu trẻ Lee Ji Yeon. Theo lời tố cả hai cô gái này, Lee Byung Hun đã vụng trộm với Lee Ji Yeon trong suốt 3 tháng. Anh còn mua quà và định mua nhà tặng cô.

Trên thực tế, hai cô gái này đã ghi lại clip tài tử tán tỉnh họ bằng những lời gợi tình. Họ dùng clip này để tống tiền Lee Byung Hun vì muốn số tiền hàng tỷ. Người mẫu trẻ còn công khai tin nhắn qua lại giữa hai người. Lý do chính khiến cô gái quay ra tống tiền Lee Byung Hun vì anh đột ngột đòi cắt đứt mối quan hệ.

Lee Byung Hun bị chụp lại cảnh ôm hôn gái lạ ở Hồng Kông

Sau một thời gian tạm lắng vì scandal, Lee Byung Hun mới trở lại showbiz. Anh cho thấy một ngôi sao tài năng cũng có nhiều tật xấu nhưng hơn tất cả, sự bao dung, yêu thương của bà xã đã giúp anh giữ vững được mái ấm gia đình.

Theo T.Nguyên

Dân Việt