"Ông trùm" hoa hậu giúp Phương Khánh đăng quang Miss Earth: Nhiều người đẹp vô ơn sau thành công

Phúc Nguyễn chính là nhà đào tạo lựa chọn và giúp Phương Khánh đăng quang Miss Earth 2018. Anh còn thừa nhận đã cùng công ty của mình bỏ ra tiền tỷ để giúp cô gái trẻ Bến Tre đến gần với vương miện. Phúc Nguyễn vừa có cuộc trò chuyện với phóng viên về mối quan hệ của anh với những học trò như Hoàng My, Phương Khánh.

Nguyễn Phương Khánh đăng quang Miss Earth 2018.

"Chỉ cam kết miệng với Phương Khánh"

Sau khi Phương Khánh đi thi thì anh có làm hợp đồng cam kết quyền lợi giữa anh và Phương Khánh hay không?

Cho đến thời điểm này, tôi với Phương Khánh chỉ có cam kết thỏa thuận miệng với nhau thôi đó là bạn ấy sẽ xuất hiện 15 lần tại sự kiện của công ty tôi. Cô ấy đã thực hiện được 3 lần. Tôi nghĩ việc thực hiện đủ của cô ấy chắc khó vì những sự kiện của công ty tôi chắc chắn không thể sử dụng mãi một người mà nó phải luân chuyển. Và với Phương Khánh, bạn ấy có thể là một celeb (người nổi tiếng) quốc tế tốt nhưng chưa chắc đã là một người đào tạo hoặc là một giám khảo tốt. Mà công ty chúng tôi chuyên về đào tạo cho nên 12 lần nữa thì tôi nghĩ là khó.

Vậy qua trường hợp Phương Khánh thì lần sau cử người đi thi, anh có chặt chẽ hơn trong chuyện làm cam kết bằng hợp đồng?

Dĩ nhiên là tôi muốn điều đó nhưng quan trọng các bạn có muốn hay không là vì các bạn muốn mới thực hiện được còn không thì rất khó. Với tôi quan trọng nhất là một chiến binh mạnh.

Hoa hậu Phương Khánh và chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn.

Câu chuyện nhiều người muốn biết nhất là sau khi đăng quang, việc hỗ trợ thí sinh như thế nào của các ông trùm hoa hậu? Và trường hợp Phương Khánh để lại tiếc nuối?

Đứng ở góc độ BTC cuộc thi thì tôi không có tiếc nuối gì cả, tìm nhân tố, đào tạo nhân tố ấy, tôi đã làm hết sức. Kết quả tốt đẹp của Phương Khánh cũng đã tốt đẹp. Nhưng đứng ở góc độ một nhà đào tạo thì tôi tiếc nuối nhất, bởi tôi có thể đưa Phương Khánh bay cao, bay xa hơn nếu như bạn ấy có niềm tin vào tôi.

Trong một thời gian ngắn, tôi có thể đưa Phương Khánh từ một người ít ai biết, đến khi được cả thế giới biết. Thì không lý do gì tôi không giúp được bạn ấy lên đỉnh vinh quang trong thời gian dài hơn.

Như vậy vấn đề thuộc về cá nhân Phương Khánh?

Rõ ràng vấn đề ấy thuộc về cá nhân . Không có một hợp đồng hay một cam kết nào có thể ràng buộc một con người 100% mà cá nhân của họ muốn làm gì? Tôi là người từng trải và tôi hiểu rằng trong đầu mình muốn gì thì mình sẽ dẫn đến hành động đó. Phương Khánh có muốn điều đó hay không, chứ không ai có thể định hướng được.

Bản thân tuổi các bạn ấy là dại rồi bởi các bạn còn quá trẻ. Ví dụ hồi xưa mình ở nhà, bố mẹ mình nói gì mình có nghe đâu mà nói đúng cũng không nghe. Đối với Phương Khánh đó là một sự non nớt. Đứng ở góc độ BTC thì mình hài lòng, còn góc độ nhà đào tạo thì tôi tiếc nuối. Giá như Phương Khánh ngồi lại và nghĩ lại rằng trong một thời gian ngắn mình đã được như vậy hơn là bạn ấy ngồi suy nghĩ mình được như vậy là do bản thân mình.

Tôi nghĩ Phương Khánh khó có thể lên cao được nữa, tôi nghĩ trong showbiz này, không ai dám nói rằng tôi thành công vì tôi đẹp, tôi thông minh,tất cả mọi thứ chỉ là công sức của tôi, người đó sẽ là người dại nhất. Bởi vì bạn muốn đẹp, ai làm cho bạn đẹp, ai tạo mối quan hệ với các bộ phận hỗ trợ bạn. Ai huấn luyện bạn để bạn được trở nên tỏa sáng như thế? Bạn phải có một ê-kíp đủ mạnh, bạn mới có thể tồn tại được trong showbiz.

Phúc Nguyễn từng giúp Hoa hậu Phạm Hương rất nhiều.

Vậy trước Phương Khánh, anh có thất vọng với ai không?

Thực ra, mối quan hệ giữa những người đào tạo hay nôm na là bầu hoa hậu với người đẹp, nó không bao giờ có sự hài lòng bởi vì nó chênh nhau rất là nhiều, ví dụ mình ở 30 tuổi thì tầm nhìn sẽ khác với đứa bé 15 tuổi, Tôi nghĩ cách để mình dung hòa mối quan hệ đó là chấp nhận, mình phải đứng ở góc độ của người mười mấy, 20 tuổi thì sẽ thấy mọi việc bình thường thôi.

Vậy mối quan hệ của anh với Hoàng My giờ ra sao?

Sau khi Phạm Hương đăng quang thì tôi với Hoàng My đã bình thường. Khi biết Phạm Hương là học trò của tôi thì Hoàng My gọi điện cho tôi và đó là một cuộc nói chuyện thân mật. Hoàng My đã nhớ lại những ngày tháng tôi và cô ấy chuẩn bị cho cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Việt Nam (Hoàng My là Á hậu Hoa hậu Việt Nam – PV). Sau cú điện thoại đó thì mọi việc được giải tỏa. Mình cũng hiểu được cái sự chờ đợi ngần ấy năm của mình về đứa em, đứa học trò đã có câu trả lời, như vậy là đủ rồi.

Có khi nào anh tự hỏi rất nhiều là mình đã đào tạo giúp đỡ nhiều người nhưng họ lại gây cho mình những nỗi thất vọng?

Cái tuổi của mình nhìn cuộc sống nó rộng hơn nhưng mà cái tuổi của các bạn ấy lại không được như vậy. Ví dụ mình lên lầu 10 thì mình nhìn quang cảnh thành phố rộng hơn là bạn đang đứng ở tầng trệt. Qua một vài sự cố thì mình thấy nên chấp nhận nếu điều đó xảy ra.

Chuyên gia đào tạo nhan sắc Phúc Nguyễn.

Đừng thần thánh hóa cuộc thi nhan sắc

Một người đẹp có tâm sự rằng, sở dĩ H’hen Niê lọt Top 5 Miss Univserse là bởi vì chiều lòng fan Việt Nam và muốn các cuộc thi nhan sắc đến gần với Việt Nam?

Có thể đó là một trong những nguyên nhân, bởi vì thị trường nhan sắc trên thế giới đối với nhiều nước gần như sắp bão hòa. Có một số lượng quốc gia họ không còn chào đón các cuộc thi nhan sắc nữa thì xu hướng trong thời điểm hiện tại là muốn đánh qua các khu vực mà trước giờ nó chưa được khai thác mạnh. Đó chính là những quốc gia vẫn còn chào đón nồng nhiệt các sự kiện nhan sắc thế giới như thế. Cho nên chúng ta không nên thần tượng hóa một cuộc thi nhan sắc. Cuối cùng đơn giản chỉ là bài toán kinh tế mà kinh tế thì có nhiều chiến lược thay đổi và phụ thuộc vào nguồn lợi.

Một người đăng quang thì mình cũng không nên thần tượng họ sẽ hoàn hảo 100% người đăng quang là người hội tụ nhiều yếu tố, yếu tố thứ nhất về cái nhìn, có nghĩa là đã thi Hoa hậu là phải đẹp. Yếu tố thứ 2: mối quan hệ và những định hướng sắp tới của BTC. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có tư lợi và BTC họ tư lợi hơn chúng ta nhiều bởi vì họ có tầm nhìn lớn hơn mình.

Hiện tại, các thí sinh đến từ các nước nghèo như Venezuela, Phillipines thường đăng quang các cuộc thi nhan sắc. Có ý kiến cho rằng, chỉ nước nghèo mới hào hứng với sự kiện này, anh nghĩ sao?

Tôi thấy không đúng. Các nước châu Âu họ cũng quan tâm, sau dần cuộc thi nhan sắc rộng mở và lan truyền đến các nước mới khác.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Đỗ Quyên ghi