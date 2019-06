Ông trùm hoa hậu bị Mâu Thủy tố đòi 5 tỷ để đi thi Miss Earth tung bản hợp đồng làm rõ sự thật

Trong buổi gặp gỡ phóng viên tại Hà Nội, chuyên gia đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn chia sẻ về câu chuyện những lùm xùm với Á hậu Mâu Thuỷ trong câu chuyện Mâu Thuỷ tố anh đòi 5 tỷ để đi thi Hoa hậu trái đất vừa qua.

Tại sao anh không kiện khi cô ấy tố anh đòi 5 tỉ để đi thi Miss Earth?

Để kiện thì Phúc sẽ không có thời gian làm việc đó, nhưng Phúc muốn báo chí thấy rõ hơn về việc này. Theo hợp đồng thì Leading Media đầu tư hoàn toàn mọi chi phí cho Mâu Thuỷ và không có con số 5 tỷ đó.

Phúc từng đề nghị có một buổi gặp gỡ báo chí ba bên nhưng phía Mâu Thuỷ im lặng. Nếu như Mâu Thủy cảm thấy lời Mâu Thủy nói là chính xác thì Mâu Thủy có đủ gian để ra gặp gỡ báo chí và đưa ra những bằng chứng xác nhận việc mình nói là đúng. Còn nếu như mà Mâu Thủy từ chối việc gặp gỡ báo chí thì câu trả lời đã nằm ở đó rồi. Còn trách nhiệm và uy tín của công ty thì Phúc vẫn gặp gỡ các anh chị để mà đưa ra được những chứng cứ của mình.

Hợp đồng giữa công ty ông bầu Phúc Nguyễn và Mâu Thủy.

Thời gian đầu, công ty đề xuất chi phí bản quyền là 25.000 USD (hơn 500 triệu đồng) Mâu Thủy, người quản lý của Mâu Thủy đều đồng ý và xác nhận sẽ gửi chi phí bản quyền đó. Nhưng vài lần hứa hẹn là sẽ chuyển tiền bản quyền, cuối cùng Mâu Thủy và quản lý Mâu Thủy từ chối , vì không có kinh tế để chi trả cho số tiền này.

Phúc Nguyễn muốn tìm người đại diện phải thực sự xứng đáng và xuất sắc cho nên tiếp tục mời Mâu Thủy đến công ty để hỗ trợ Mâu Thủy một cách tốt nhất, đi thi mà không tốn tiền, ngược lại Mâu Thuỷ phải trả quyền lợi bằng hình ảnh và khai thác hoàn lại đủ chi phí mà công ty đã đầu tư, có sự xác nhận của 3 bên.

Không biết Mâu Thủy có “ngây thơ” tính nhầm 25 ngàn đô thành 5 tỉ không? Hoàn toàn không có 1 lý do, dẫn chứng gì cho con số 5 tỷ đó cả. Suy nghĩ tiếp theo là vì sao Thủy đưa con số này ra sau khoảng thời gian 1 năm sự việc đó đã diễn ra và cũng đồng với thời điểm bạn ấy chuẩn bị làm HLV một chương trình truyền hình thực tế. Trong showbiz, anh chị đã tiếp xúc việc này quá nhiều rồi, khi có sự kiện gì, người ta sẽ tìm lý do để hâm nóng lại.

Lùm xùm giữa Phúc Nguyễn và Mâu Thủy diễn ra vào tháng 5/2019 liên quan đến việc thi Hoa hậu Trái đất.

Như vậy nghĩa là Mâu thủy không liên lạc với Phúc Nguyễn?

Giữa Phúc Nguyễn và Thủy vẫn còn giữ Facebook với nhau nhưng không liên lạc gì cả vì bạn trả lời trên truyền thông và trên trang Facebook cá nhân thì Phúc cũng phải trả lời như thế. Thông qua báo chí, chắc chắn bạn ấy đã nhận được thông tin. Về phía Mâu Thuỷ sau khi phát ngôn làm ảnh hướng đên uy tín của 1 công ty sau đó lại chọn cách im lặng không dám đối chất.

Điều này ảnh hưởng vì những người quan tâm sẽ nghĩ rằng công ty của Phúc Nguyễn không rõ ràng nên mình phải làm rõ ràng hơn. Chứ tôi không sân si để làm điều gì đó giống như Mâu Thủy đang làm, Mâu Thuỷ phát ngôn tôi dựa vào cô ấy để PR công ty. Rõ ràng rất là mâu thuẫn vì Mâu Thủy là người khởi xướng cho việc này.

Tại sao anh không họp báo nói rõ mà đợi đến chương trình Mister Việt Nam 2019, anh mới chính thức gặp gỡ báo chí?

Thời điểm bạn ấy nói con số 5 tỷ, Phúc Nguyễn có yêu cầu gặp gỡ báo chí 3 bên. Và từ đó cho tới nay, Mâu Thủy và quản lý Mâu Thủy không hề đưa ra một câu trả lời, cố tình để sự việc chìm xuống, lửng lơ. Và nếu nó chìm xuống như vậy thì rất ảnh hưởng đến công ty. Bởi vì mình là đơn vị bị tố và nhiệm vụ của Phúc Nguyễn là phải hồi đáp rõ ràng.

Nếu theo những điều trong bản hợp đồng này thì bên dư kiến kinh phí cho Mâu Thủy là khoảng bao nhiêu?

Để đầu tư cho một người đi thi thì chi phí rất nhiều, ngoài việc bản quyền đóng cho đơn vị thì mình còn cần chuẩn bị trang phục, ê-kíp huấn luyện... Số tiền để chuẩn bị cho một người đi thi là nhiều chứ không có ít.

Phúc Nguyễn chính là người đã đưa Phương Khánh thi và giành vương miện Hoa hậu Trái đất 2018.

Vậy bản hợp đồng của công ty với Mâu Thuỷ là hợp đồng bí mật hay công khai?

Đây là hợp đồng công khai và đến bây giờ công tôi vẫn giữ hợp đồng với Mâu Thủy và chưa có biên bản nào kết thúc hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng. Và vì mình chưa đi đến biên bản nên chưa có chi phí. Cho đến sát ngày phải công bố đại diện đi thi Miss Earth, Mâu Thủy mới thông báo không đi thi và đưa ra lý do: lý do thứ 1 là đi thi sự may rủi quá lớn, không chắc chắn về giải thưởng, điều thứ 1 bạn ấy xác nhận là mặc dù công ty có đầu tư nhưng bạn ấy vẫn chưa tự tin.

Sau những đấu tố qua lại, điều gì anh muốn nói với Mâu Thủy tại thời điểm này là gì?

Điều mà Phúc muốn nói với Mâu Thủy tại thời điểm này là nếu như bạn hoạt động trong showbiz thì cái bạn cần là phải “mặn mòi” thông minh còn nếu bạn vốn dĩ đã quá nhạt thì bạn có làm điều gì thêm nữa thì vẫn nhạt.

Cảm ơn Phúc Nguyễn về những thông tin này!

Đỗ Quyên