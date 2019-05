Ông Sơn và chàng rể trong 'Về nhà đi con': Người áy náy tát con gái, kẻ kinh tởm khi cưỡng hiếp vợ

NSƯT Trung Anh vào vai ông bố "gà trống nuôi con" khi vợ qua đời sớm. Lúc nhận vai diễn này, nam nghệ sĩ đắn đo rất nhiều vì anh ngại những cảnh quay "thượng cẳng tay, hạ cẳng tay" với phụ nữ. Mỗi lần tát các diễn viên nữ là mỗi lần NSƯT Trung Anh cảm thấy lo lắng xen lẫn ám ảnh.

Được biết, trong phim, NSƯT Trung Anh dành 3 cái tát cho các con gái và 1 cái tát dành cho con rể. Về 3 cú tát “trời giáng” đối với 3 cô con gái, NSƯT Trung Anh cho biết, đáng ra theo kịch bản, anh sẽ tát các con nhiều lần. Tuy nhiên, anh thấy chỉ nên tát để răn đe và dạy dỗ chứ không nên lạm dụng bởi bản thân ông Sơn là người rất thương con.

Những khi ông tát con đa phần là vì các con quá hỗn hào và khiến ông tức bực tột độ. Có điều, cả 3 cái tát đều là tát thật chứ không phải diễn.

NSƯT Trung Anh trong phân cảnh "ra tay" với diễn viên Bảo Hân.

Nói về những cái tát thật ấy, NSƯT Trung Anh tâm sự: "Đó hoàn toàn là tát thật vì những cảnh quay này lên hình rất rõ. Nhất là cảnh tát Bảo Hân ở bệnh viện, tôi phải quay đến 5 lần vì không nỡ tát vào mặt con bé. Lúc tát mình thấy rát tay kinh khủng. Chính vì cảm thấy run tay nên lại càng phải quay đi quay lại nhiều lần. Cảnh phải tát con rể (Trọng Hùng) tôi còn run tay chứ đừng nói tát 3 cô con gái. Có thể mình không giang tay tát quá mạnh nhưng cảnh quay đó phải rất thật để đạt hiệu quả.

Cảnh chuẩn bị tát diễn viên Bảo Thanh của nam nghệ sĩ.

Khi diễn xong cảnh tát Bảo Hân, tôi ôm con bé nói: "Ôi bố xin lỗi, có đau không?" Bảo Hân cười nhe răng bảo: "Không sao đâu bố ạ", còn mình thì cứ áy náy mãi. tát phụ nữ nhiều khi khó lắm".

Còn với diễn viên Trọng Hùng, anh cũng là người phải ra tay với bạn diễn nữ nhiều trong phim "Về nhà đi con". Trọng Hùng vào vai ông chồng Khải yêu vợ nhưng vũ phu và hèn. Có thể nói, Khải là diễn viên bị khán giả ghét nhất trong những nhân vật của phim "Về nhà đi con".

Phân cảnh con rể Khải bị bố vợ Sơn tát.

Nói về việc bị ghét, Trọng Hùng chia sẻ: "Từ những tập trước, Khải đã bị ghét. Sau tập này, chắc mọi người không chỉ ghét mà còn căm thù Khải nhiều lắm. Tôi nghĩ mình đã nhận 'gạch đá' đủ để xây một tòa tháp rồi, nay lại có thêm để xây một căn chung cư ở bên cạnh nữa".

Ngoài những cảnh ghen tuông, đánh đập vợ vô cớ, mới đây, tối 28/5 trong tập 34 của "Về nhà đi con", Trọng Hùng bị ghét cay ghét đắng khi cưỡng hiếp Huệ (Thu Quỳnh).

Nói về cảnh diễn này, Trọng Hùng chia sẻ: "Khi đóng cảnh này, tôi tự cảm thấy ghê tởm nhân vật của chính mình. Phân đoạn này có nhiều xung đột, giằng co nên chúng tôi tính toán cẩn thận từng chuyển động để vừa tạo được hiệu ứng thật nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Vì giằng co liên tục nên cứ quay xong là tôi và Thu Quỳnh lại thở hổn hển vì mệt quá. May mắn là cả hai chúng tôi đều không bị thương khi thực hiện phân đoạn đó".

Khải cưỡng hiếp vợ trong tập 34.

Một cảnh quay khác với Thu Quỳnh, Trọng Hùng còn phải xin phép và nói lời xin lỗi khi tát nữ diễn viên. Theo anh tâm sự, dù được bạn diễn "bật đèn xanh" và biết rằng tất cả chỉ là công việc, anh vẫn cảm thấy có lỗi khi ra tay với phụ nữ.

Trọng Hùng ám ảnh nhất là khi đóng cảnh Khải cưỡng hôn và đánh vợ ở bối cảnh "bếp của Huệ". Khi đó, anh tát liên tục 3-4 lần. Đến lúc hết cảnh, mặt Thu Quỳnh hằn lên 5 ngón tay của Trọng Hùng và phải đợi một lúc mới tan. Thấy một phụ nữ phải chịu như vậy, anh rất xót xa.

Đỗ Quyên (th)