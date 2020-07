'Ông nội quốc dân' xin lỗi vì bóc lột lao động

Diễn viên gạo cội Lee Soon Jae viết trong thông cáo: "Tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ đã luôn tin tưởng, ủng hộ tôi, vì đã gây ra ồn ào đáng xấu hổ xung quanh cách đối xử với người quản lý cũ. Dù công ty quản lý đã gửi thông báo chính thức, với tư cách diễn viên nhận được nhiều tình cảm từ mọi người trong nhiều năm, tôi cảm thấy rằng mình có nhiệm vụ phải xin lỗi".



Ông Lee Soon Jae, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc.

Diễn viên gạo cội thừa nhận những tiết lộ của cựu quản lý là đúng, đồng thời hứa sẽ không lặp lại sự việc. Ông cũng yêu cầu công ty đóng bảo hiểm cho người quản lý này. Ông mong mọi người ngừng chỉ trích Kim, vì Kim đang trải qua giai đoạn khó khăn về tâm lý. "Điều quan trọng nhất bây giờ chính là xóa đi sự tổn thương của người quản lý, thay vì chỉ trích anh ấy", ông nói.

Quản lý Kim cuối tháng 6 tố cáo nhà họ Lee sai mình làm việc như đầy tớ , bắt anh làm nhiều giờ đồng hồ, không đóng bảo hiểm cho anh... Sau vài tháng làm việc, anh bị đuổi nên ấm ức đi tới đài SBS "kiện". Sau khi quản lý cũ lên tiếng tố cáo Lee Soon Jae hôm 30/6, nam diễn viên này đã thông qua công ty quản lý SG Way Entertainment xin lỗi về sự việc, hôm 1/7. Cho rằng như vậy chưa đủ, người quản lý nói có trong tay nhiều bằng chứng về hành vi của Lee và vợ, bao gồm cả băng ghi âm. Trước ồn ào, ông Lee Soon Jae thể hiện thiện chí bằng việc chính thức lên tiếng xin lỗi, và đóng tiền bảo hiểm cho nhân viên cũ.

Lee Soon Jae là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, được biết đến với cái tên "ông nội quốc dân" nhờ các vai diễn người lớn tuổi trong gia đình. Tên tuổi Lee Soon Jae ghi dấu qua nhiều phim như Gia đình là số 1, Hoa nở muộn, Điều ba mẹ không kể, Điều cấm kỵ...

Theo Ngôi sao