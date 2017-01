Ông Cao Thắng chi 13 tỷ đồng mua siêu xe tặng Đông Nhi

Trên trang cá nhân, Đông Nhi vừa đăng ảnh chụp cùng chiếc xế hộp mới kèm dòng trạng thái: "Chào mừng em đã về với đội chị". Theo thông tin chúng tôi có được, đây là chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus đời 2016 do bạn trai Ông Cao Thắng đặt hàng mua tặng cho bạn gái. Trị giá của chiếc siêu xe lên đến khoảng 13 tỷ đồng, ngang ngửa siêu xe Lamborghini. Tại Mỹ, R8 V10 Plus có giá khởi điểm vào khoảng 190.000 USD.

Đông Nhi hào hứng khoe món quà được bạn trai tặng.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng được xem là cặp đôi đẹp và thành công nhất của làng giải trí Việt hiện này. Họ yêu nhau từ tháng 3 năm 2009 và giữ vững mối quan hệ tình cảm tốt đẹp trong suốt 7 năm. Ngoài ra, cả hai cũng đồng hành cùng nhau xuyên suốt trong các dự án. Người hâm mộ của cả hai vẫn luôn hy vọng vào một đám cưới tươi đẹp, mở ra một cánh cửa hạnh phúc viên mãn mới.

Dù yêu nhau đã 7 năm nhưng Ông Cao Thắng luôn biết cách quan tâm và chăm sóc bạn gái như ngày đầu tiên. Ở liveshow kỷ niệm 8 năm ca hát vừa qua của nữ ca sĩ, Ông Cao Thắng vẫn lặng lẽ đứng sau cánh gà lo lắng mọi khâu tổ chức để giúp cho người yêu mình tỏa sáng nhất trên sân khấu. Tương tự ở mỗi dự án của Đông Nhi, luôn luôn có bóng dáng Ông Cao Thắng âm thầm giúp đỡ.

Theo Tri thức trẻ