Ồn ào sau ly hôn của Lâm Vinh Hải và vợ cũ: Chuyện người lớn, thiệt trẻ con?

Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải từng có 11 năm gắn bó bên nhau. Cả hai có chung một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Nếu như không xảy ra chuyện ly hôn gây tranh cãi thì khán giả thì nhìn thấy một gia đình nhỏ hạnh phúc ấm áp. Tuy nhiên, tháng 8/2016, Lý Phương Châu bất ngờ viết về chuyện tình 11 năm dành cho Lâm Vinh Hải.

11 năm ấy, ngoài tình yêu, Lý Phương Châu còn là hậu phương hỗ trợ cho sự nghiệp dance của Lâm Vinh Hải được thăng hoa. Ai cũng biết trong lĩnh vực nhảy múa, Lâm Vinh Hải là một người có tài. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ tích của Lý Phương Châu, anh chưa chắc có được như ngày hôm nay.

Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải khi còn hạnh phúc.

Lý Phương Châu đã cay đắng viết về quãng thời gian khó khăn của họ. Nhưng với cô đó là 11 năm thanh xuân ngọt ngào vì có Lâm Vinh Hải yêu thương chia sẻ. Cô viết: "Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi nắm chặt tay, bên nhau vượt qua mọi khó khăn và thử thách, đi lên từng bước để đi đến ngày hôm nay. Chúng tôi đã có với nhau khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, đủ mọi cung bậc cảm xúc".

Khi tên tuổi của Lâm Vinh Hải được biết đến qua chương trình nhảy gây sốt "So you think - You can dance" thì sự nghiệp của anh càng lên cao với nhiều vai trò như giám khảo, diễn viên. Lâm Vinh Hải nhận được nhiều show và đằng sau anh luôn có sự hỗ trợ tuyệt đối từ Lý Phương Châu. Trong suốt thời gian ấy, Lý Phương Châu từ một dancer chuyên nghiệp đã tạm khép ước mơ để trở thành quản lý của chồng.

Dù cố gắng vun đắp cho chồng nhưng khi sự nghiệp của Lâm Vinh Hải bay cao thì hôn nhân của họ không còn hạnh phúc. Lý Phương Châu cay đắng khi nhìn cảnh chồng tình tứ với tình mới sau khi ly hôn chỉ vài tuần. Trong khi vợ cũ buồn bã với cuộc hôn nhân vừa tan vỡ thì Lâm Vinh Hải lên tiếng bênh vực Linh Chi trước tin đồn người mẫu này là "kẻ thứ ba".

Lâm Vinh Hải giờ đã hạnh phúc bên người mẫu Linh Chi.

Hậu ly hôn với tin đồn có "người thứ ba" liên quan đến sự đổ vợ của Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu, sự việc đã bị đẩy đi xa. Điều khiến fan của Lý Phương Châu tức giận chính là thái độ của Lâm Vinh Hải và người mẫu Linh Chi. Nữ người mẫu thỉnh thoảng chia sẻ trên trang cá nhân những chuyện không tích cực về vợ của Lâm Vinh Hải.

Một thời gian sau, khi cả hai đều có cuộc sống mới thì mọi chuyện mới lắng xuống. Lâm Vinh Hải khoe ảnh mua nhà mới, kiếm nhiều tiền mua đồ hiệu, nhẫn kim cương cho người mẫu Linh Chi. Còn Lý Phương Châu cũng có tình mới và hạnh phúc trong công việc của mình.

Chuyện của họ đã khép lại như bao cuộc tan vỡ showbiz khác, tuy nhiên, mới đây, Lâm Vinh Hải tố vợ cũ không cho gặp con. Nói với Zing, Lâm Vinh Hải chia sẻ: "Tết vừa rồi, tôi không được gặp con gái. Tôi có ngỏ lời xin vợ nhưng không cho là không cho, cưỡng cầu cũng không được gì. Đã hai năm qua, con gái không được ăn Tết cùng tôi và gia đình bên nội".

Trước lời tố cáo không cho gặp con của chồng cũ, Lý Phương Châu không im lặng. Cô viết trên trang cá nhân: "Chuyện của Châu - Hải là từ tháng 6, tháng 7/2016 đến nay đã gần 3 năm. Châu từ chối tất cả cuộc phỏng vấn về Hải và Linh Chi. Những câu hỏi mang tính đả kích hoặc khơi mào việc này, Châu đều không trả lời".

Cô cũng tố ngược lại chuyện mình bị người cũ nói xấu: "Và cứ 2-3 tháng là đều đặn xuất hiện những bài báo phát ngôn từ Hải - Chi , nhắc đi nhắc lại sự việc, thậm chí Chi dùng những lời lẽ vô văn hóa hoặc nói xấu Châu. Châu viết status này là để đính chính những điều chưa đúng sự thật, chưa đầy đủ mà Hải phát ngôn trực tiếp về Châu".

Lý Phương Châu cũng vui vẻ bên tình mới.

Lý Phương Châu cũng tung bằng chứng cho thấy Lâm Vinh Hải nói không đúng sự thật. Lý Phương Châu cho biết mức chu cấp của Lâm Vinh Hải dành cho con gái được tòa quy định sau khi ly hôn là 5 triệu đồng/tháng. Bắt đầu từ tháng 7/2017, anh bắt đầu không gửi trợ cấp. Khi trao đổi với cô qua tin nhắn, nam vũ công nói mình còn nhiều gánh nặng, đề nghị giảm còn 3 triệu đồng từ tháng 9/2017.

Nói về lý do không cho gặp ba, Lý Phương Châu cho biết khi con gái gặp ba thì thường đi cùng với người mẫu Linh Chi. Chưa hết, con gái cô phải nghe người khác nói xấu quá nhiều về mẹ mình

Lâm Vinh Hải và con gái.

Chuyện ứng xử hậu ly hôn của Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu đã khiến nhiều người tiếc nuối thay cho cặp đôi. Đặc biệt, cách làm của Lâm Vinh Hải khiến anh mất điểm trong mắt công chúng và khiến chính con gái là người thiệt thòi.

Đỗ Quyên (th)