Ồn ào hậu ly hôn của sao Việt: liên tục đấu tố vạch mặt nhau, có cặp đôi ồn ào suốt 2 năm vẫn chưa tới hồi kết!

Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu

Tháng 8/2016, khi Lý Phương Châu viết trên trang cá nhân những dòng tâm sự, tiết lộ việc cô và vũ công nổi tiếng Lâm Vinh Hải đang làm thủ tục li hôn, người hâm mộ cặp đôi không khỏi rơi nước mắt. Người ta khóc vì một cuộc tình đẹp 11 năm muối mặn gừng cay giữa hai người bạn thanh mai trúc mã cuối cùng lại tan vỡ. Mà nhất là, thời điểm đó, khán giả không tìm được nguyên nhân thực sự là gì. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau đó, khi Lâm Vinh Hải công khai mối quan hệ tình cảm với Linh Chi, Lý Phương Châu đã mau chóng lên tiếng tố chồng cũ ngoại tình với nữ diễn viên "Găng tay đỏ" trước ly hôn. Bên cạnh đó, Lý Phương Châu còn khẳng định Linh Chi chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cô và lâm vinh Hải tan vỡ.

Cuộc ly hôn của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu từng khiến cả showbiz tiếc nuối. Song, không ai nghĩ ồn ào hậu ly hôn của cặp đôi này lại kéo dài tới 2 năm chưa dừng lại.

Sau ồn ào này, Linh Chi và Lý Phương Châu liên tục đấu khẩu qua lại, ẩn ý công kích nhau trên mạng xã hội. Cho tới tháng 8/2017, một người bạn trong giới dancer chơi thân với Lâm Vinh Hải bất ngờ tung bằng chứng tố Lý Phương Châu ngoại tình trước ly hôn với Hiền Sến. Sau vài ngày gây ồn ào dư luận, Hiền Sến bất ngờ công khai tỏ tình Lý Phương Châu trước hàng trăm sinh viên một trường đại học ở TP. HCM, chứng minh tình cảm của cả hai trước công chúng.

Từ thời điểm đó đến nay, dù thi thoảng Linh Chi vẫn đăng đàn ngầm "đá xéo" Lý Phương Châu nhưng mọi ồn ào đều đã lắng xuống. Tuy nhiên, tới tháng 2/2019, lùm xùm hậu ly hôn tiếp tục quay trở lại khi Lâm Vinh Hải trả lời truyền thông cho biết đã 2 năm Lý Phương Châu không cho con gái - bé Kỳ Kỳ ăn Tết cùng anh và nhà nội. Đáp trả lại Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu đã tung một loạt bằng chứng cho rằng nam biên đạo kì kèo từng đồng trợ cấp cho con gái. Đến hiện tại, câu chuyện hậu ly hôn này đã đến hồi kết hay chưa vẫn còn là dấu hỏi lớn, tuy nhiên, Lâm Vinh Hải và bạn gái Linh Chi lại một lần nữa bị dư luận tẩy chay gay gắt.

Bằng chứng tố Lý Phương Châu ngoại tình với bạn thân Lâm Vinh Hải - nam vũ công Hiền Sến trước ly hôn từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 8/ 2017.

Một trong số những tin nhắn được Lý Phương Châu tung ra tố ngược Lâm Vinh Hải, khẳng định nam vũ công kì kèo tiền chu cấp nuôi con.

Hiện tại, Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải đều đang có cuộc sống hạnh phúc bên tình mới, tuy nhiên, khi nào ồn ào hậu ly hôn mới chấm dứt vẫn chưa có câu trả lời.​​​​​​

Ngọc Quyên và ông xã Việt kiều - bác sĩ Richard Lê

Sau hơn 4 năm chung sống, Ngọc Quyên và ông xã Việt kiều Richard Lê đường ai nấy đi từ tháng 4/2018 vì lý do bất đồng quan điểm, không tìm được tiếng nói chung. Thông tin này khiến công chúng không khỏi tiếc nuối bởi cặp đôi vốn rất được ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp.

Tuy nhiên, câu chuyện đường ai nấy đi vẫn chưa thực sự kết thúc. Cách đây vài ngày, mối quan hệ hậu ly hôn của cả hai tiếp tục nảy sinh ồn ào khi một hội nhóm chuyên bàn chuyện showbiz lan truyền hình ảnh đoạn tin nhắn được cho của chồng cũ Ngọc Quyên - bác sĩ Richard Lê và một người bạn. Theo nội dung tin nhắn, chồng cũ Ngọc Quyên tố cô kinh doanh mỹ phẩm online không rõ nguồn gốc, mua vào vài chục ngàn bán ra tiền triệu và sử dụng tên tuổi anh để vận chuyển các lô hàng.

Đoạn tin nhắn được cho của chồng cũ Ngọc Quyên và một người bạn, tố nữ người mẫu mượn danh bác sĩ của anh để buôn bán mỹ phẩm kém chất lượng.

Trước lời tố của chồng cũ, Ngọc Quyên nhanh chóng lên tiếng cho biết do cô mới giành được quyền nuôi con nên chồng cũ của cô đã tức giận và dùng báo chí để gây ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của cô. "Tôi không hiểu tại sao cứ phải đưa nhau lên báo chí? Dù sao vợ chồng cũng đã có một mặt con. Tôi cũng đang rất cố gắng làm việc. Tôi chưa từng nói bất kì điều gì về chồng vì luôn giữ thể diện cho anh ấy. Anh vẫn là chồng cũ của tôi. Đấu với nhau ngoài toà tôi hiểu nhưng đem nhau lên mặt báo để làm gì? Ngày trước là tờ giấy ly hôn, bây giờ lại là giấy ship hàng của tôi. Vợ chồng mà bạc với nhau thế, tôi thấy buồn. Thôi kệ, mình cứ cố gắng vì tương lai, con vẫn là quan trọng nhất. Tôi càng nhịn anh lại ăn hiếp nhiều hơn. Tôi đọc tin nhắn thấy anh nói muốn tự do khỏi tôi, vậy lí do gì tại toà, anh lại đòi quyền nuôi con?", Ngọc Quyên nói.

Bác sĩ Richard Lê và Ngọc Quyên thời còn mặn nồng.

Thu Quỳnh - Chí Nhân

Cuối năm 2015, thông tin về việc ly hôn của Thu Quỳnh và Chí Nhân bị rò rỉ trên mạng. Không lâu sau đó, cặp đôi chính thức tuyên bố đường ai nấy đi, sau khi Chí Nhân vướng scandal ngoại tình với bạn diễn Minh Hà trong thời gian cả hai đóng chung bộ phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp".

3 năm sau ly hôn, hồi tháng 5/2018, Chí Nhân bất ngờ đăng dòng trạng thái ngầm cáo buộc vợ cũ ngăn cản không cho gặp con trai. Anh cho biết đã liên hệ với vợ cũ nhưng cô không có thái độ hợp tác nên muốn nhờ đến các cơ quan pháp lí can thiệp. Trả lời về sự việc này, Thu Quỳnh cho biết mối quan hệ của cô và chồng cũ vẫn bình thường.

Vậy nhưng sau đó không lâu, Chí Nhân tiếp tục có những phát ngôn hướng vào Thu Quỳnh trước truyền thông. Nam diễn viên còn khẳng định Minh Hà không phải người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của anh và Thu Quỳnh năm xưa. Không những vậy, Chí Nhân còn cho biết vợ cũ thường xuyên dùng chuyện cũ để đánh bóng tên tuổi mỗi khi chuẩn bị ra mắt phim mới. Thậm chí, anh còn tiết lộ Thu Quỳnh không hề thực hiện theo mọi thoả thuận ly hôn của toà án. Về phía Thu Quỳnh, cô vẫn hoàn toàn giữ thái độ im lặng.

Chí Nhân và Thu Quỳnh thời còn mặn nồng.

3 năm sau chia tay, Chí Nhân khẳng định Minh Hà và gia đình anh chính là những người chịu thiệt thòi nhất sau vụ ly hôn với Thu Quỳnh.

Phi Thanh Vân - Bảo Duy

Tháng 3/2017, Phi Thanh Vân và ông xã Bảo Duy chính thức ly hôn sau 3 năm chung sống. Sau khi đường ai nấy đi, Phi Thanh Vân hạn chế nói về chồng cũ trên mặt báo. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với báo chí hồi tháng 5/2018, Phi Thanh Vân bất ngờ tố chồng cũ không làm chọn nghĩa vụ với con trai. Theo "nữ hoàng dao kéo", Bảo Duy chỉ gửi số tiền 10 triệu cho cô trong 1 tháng để trợ cấp cho con trai, từ đó trở đi thì "im bặt". Đứng trước thông tin này, về phía Bảo Duy, anh đã lên tiếng về vụ việc. Bảo Duy cho biết đúng là có sự việc từ tháng 10/2017 tới nay anh không gửi tiền chu cấp cho con trai, nhưng vì có lý do đặc biệt, kèm theo đó, nam doanh nhân còn tung loạt bằng chứng cho biết mình không hề nói dối.

Ồn ào này đã lắng xuống sau đó ít lâu nhưng với khán giả, cuộc hôn nhân của Phi Thanh Vân và chồng trẻ Bảo Duy vẫn là một trong số những cuộc hôn nhân ồn ào nhất nhì Vbiz, từ khi cả hai còn chung sống tới lúc dường ai nấy đi.

Phi Thanh Vân và chồng cũ Bảo Duy.

Hiện tại, Phi Thanh Vân đang một mình nuôi con trai và quản lý công việc kinh doanh.

Theo Helino