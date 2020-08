Nữ MC nước Anh tự sát vì bị truy tố hành hung bạn trai

Caroline Flack, người dẫn chương trình nổi tiếng của nước Anh, được tìm thấy đã tử vong tại nhà riêng vì tự sát vào tháng 2 vừa qua.



Theo hãng tin PA Media, một nhân viên điều tra tiết lộ nữ MC đưa ra quyết định cực đoan sau khi hay tin chắc chắn cô sẽ bị truy tố với cáo buộc hành hung bạn trai và sợ hãi bị báo chí xoáy sâu đời tư, đánh mất sự nghiệp.

Nguyên nhân cái chết của cựu ngôi sao truyền hình được công bố ngày 6/8 đã làm dấy lên tranh luận gay gắt về các tiêu chuẩn báo chí, lạm dụng mạng xã hội và việc bảo vệ các ngôi sao truyền hình thực tế ở Vương quốc Anh.

Điều tra viên Mary Hassell nói rằng cách báo chí quốc gia đưa tin về cáo buộc tấn công bạn trai của Caroline Flack đã tạo áp lực và "cực kỳ khó khăn với cô ấy".

Nữ MC Caroline Flack (ảnh: The New York Times).

"Mặc dù trạng thái tinh thần bất ổn là nguyên nhân cơ bản khiến Caroline Flack tìm đến cái chết, tôi vẫn nghĩ rằng việc cô ấy biết chắc chắn mình sẽ bị truy tố và phải đối mặt với giới truyền thông, báo chí, công chúng cũng là một phần lý do. Caroline Flack biết tất cả sẽ giáng xuống cô ấy", bà Hassell nói tại Tòa án Poplar Coroner ở London (Anh).

Theo PA, Flack phát hiện các công tố viên đang tiến hành thu thập hồ sơ truy tố một ngày trước khi cô tự tử. Cụ thể, công tố viên Kate Weiss đã xem xét quyết định buộc tội Flack một tuần sau vụ hành hung, thay vì chỉ cảnh cáo. Trong khi đó, bạn bè cho biết, ngôi sao sinh năm 1979 vốn dĩ tin tưởng vụ kiện sẽ được hủy bỏ.

Công tố viên Weiss đã chỉ ra các yếu tố khác nhau dẫn đến quyết định trên. Đầu tiên, vào thời điểm bị hành hung, bạn trai Lewis Burton (28 tuổi) đang ngủ, không có khả năng chống đỡ. Bên cạnh đó, theo cảnh sát, Flack tỏ ra không hối hận lúc lấy lời khai. Được biết, khi cảnh sát đến hiện trường vụ tấn công vào tháng 12/2019, Flack khai nhận: “Tôi đã đánh anh ta (Burton). Anh ta đã lừa dối tôi”.

Caroline Flack bị tình trẻ tố dùng một chiếc đèn đánh vào đầu anh. Sau khi bị bắt giữ, Flack không nhận tội hành hung bạn trai kém 13 tuổi. Cô được tại ngoại chờ xét xử vào tháng 3. Vụ việc khiến Flack bị mất vị trí người dẫn dắt “Love Island” vốn đã gắn bó từ năm 2015.

Trước khi qua đời, Caroline Flack là một trong những MC giải trí đình đám nhất nhì xứ sở sương mù. Ngoài “Love Island”, cô từng đảm nhận nhiều show lớn khác như Bo' Selecta! (2002), I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! NOW! (2009–2010), The Xtra Factor (2011–2013), The X-Factor (2015)… Năm 2015, cô từng xếp thứ 5 trong danh sách Những phụ nữ quyến rũ nhất do FHM bình chọn.

Theo Bá Di (Nguoiduatin)