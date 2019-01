Nữ diễn viên Nhật Bản chấp nhận đóng thật cảnh nóng: Bị cả dân tộc quay lưng, sống tha hương 20 năm và chết cô độc nơi đất khách

Eiko Matsuda, sinh năm 1952 tại thành phố Yokohama, Kanagawa, Nhật Bản. Cô là một diễn viên Nhật Bản có tiềm năng nhưng mãi đến sau này mới được công chúng công nhận. Năm 1968, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và tham gia vài vở kịch nhỏ trên sân khấu kịch Nhật Bản.

Sau đó, cô được mời vào vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn Hiroshi Hasegawa. Đến năm 1975, Eiko bất ngờ được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim In The Realm Of The Sense của cố đạo diễn Nagisa Oshima và khiến cuộc đời của cô bắt đầu thay đổi.

Được biết đây là một bộ phim nổi tiếng và vấp phải rất nhiều tranh cãi sau khi công chiếu vì có quá nhiều cảnh đóng cùng hàng loạt phân cảnh rùng rợn. Dù vậy nhưng phim vẫn được xem là tác phẩm nghệ thuật được thế giới công nhận. Bộ phim In The Realm Of The Sense dựa trên câu chuyện có thật, đó là vụ án mạng rúng động Nhật Bản vào năm 1936. Phim lấy bối cảnh tại thủ đô Tokyo vào những năm 1930. Nội dung phim kể về một geisha tên Sada Abe (do Eiko Matdasu thủ vai) làm phục vụ trong quán rượu. Sau đó cô bị vướng vào mối tình vụng trộm với chủ quán. Cuối cùng hai người bị cuốn vào đam mê nhục dục mù quáng và nhận cái kết bi kịch khi Sada giết chết người tình trong khi đang ân ái.

Trong quá trình sản xuất, phim đã gặp phải không ít khó khăn khi bị gắn mác là phim khiêu dâm với nhiều cảnh nóng nhạy cảm, đặc biệt là những cảnh quan hệ thật khiến người xem cũng phải nóng mắt. Đại diện sản xuất phim đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích của các chuyên môn và khán giả, đến nỗi phải nhờ đến một doanh nghiệp ở Pháp đứng ra bảo lãnh mới được quay trong nước, sau khi quay xong phải mang qua Pháp để dựng hậu kỳ. Đến nay, phim chưa bao giờ được công chiếu trọn vẹn ở Nhật Bản và bị cắt bớt làm mờ rất nhiều vì những cảnh nhạy cảm. Thời điểm đó, phim cũng bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia. Mặc dù được sản xuất vào năm 1976, nhưng đến năm 1990 phim mới được cấp phép để phát hành DVD.

Để đến được với thành công phim đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, trong số đó nữ diễn viên chính là Eiko Matdasu là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vốn là người đam mê diễn xuất, ban đầu Eiko muốn thử sức với vai diễn này và đề cao tính nghệ thuật của phim. Có lần đạo diễn từng đề nghị người đóng thế nhưng Eiko không chấp nhận, cô muốn tự mình thực hiện từng cảnh quay này. Sau khi phim được công chiếu tại LHP Cannes, Eiko đã bị cả nước Nhật tẩy chay và cấm trở về quê hương.

Theo đó, cô phải chấp nhận sống lưu vong 20 năm tại Pháp. Dù bị cả nước quay lưng nhưng khi nhắc đến tác phẩm để đời, Eiko vẫn tự hào: "Đây là tác phẩm mà tôi ưng ý nhất trong từng cảnh nóng. Ai bảo cảnh nóng không phải nghệ thuật". Một mình bươn chải ở đất nước Pháp, Eiko kiên cường đối mặt với mọi thứ. Năm 1982, cô được mời tham gia bộ phim Cinq et la peau của Pháp, tuy nhiên đây là bộ phim chủ yếu xoay quanh cảnh giường chiếu. Lúc này, Eiko có trải lòng rằng, từ sau In The Realm Of The Sense, những lời mời dành cho cô chỉ toàn là những cảnh nhạy cảm, họ không bận tâm đến diễn xuất của cô nữa. Sau khi bộ phim đóng phim, Eiko cũng "mất tích".

Lúc sinh thời, nhiều người có dịp gặp gỡ đạo diễn phim In The Realm Of The Sense - Nagisa Oshima và hỏi ông về cuộc sống của Eiko, nhưng ông bảo rằng đã mất liên lạc với nữ diễn viên. Ông cho biết: "Tôi không biết về tình hình của cô ấy, nhưng có lần cô ấy nói rằng có ý định sống tại Pháp. Eiko là một người phụ nữ trưởng thành, nếu cô ấy có ý tưởng của riêng mình và dám làm dám nghĩ thì tôi nghĩ rằng cuộc sống cô ấy thật sự không tệ".

Thời gian sau đó, thông tin về Eiko hoàn toàn là một ẩn số. Mãi đến sau này người ta mới biết rằng, vào tháng 3/2011 cô đã qua đời vì bệnh u não. Thông tin này khiến nhiều người bàng hoàng, họ đã tự suy ngẫm về cuộc đời của nữ diễn viên hết lòng hy sinh vì nghệ thuật và cuối cùng những gì nhận được chính là sự quay lưng của khán giả quê nhà, phải tha hương nơi xứ Người rồi qua đời trong cô độc.

