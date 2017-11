Nữ diễn viên Hàn chết hai tuần mới được phát hiện

Trang Chosun ngày 28/11 đưa tin thi thể Lee Mi Ji (tên thật Kim Jung Mi) được phát hiện trong căn hộ của diễn viên tại Seoul, Hàn Quốc. Qua kiểm tra camera, cảnh sát xác định Kim Jung Mi trở về chung cư vào ngày 8/11. Cơ quan chức năng loại trừ khả năng giết người hoặc tự sát, bước đầu nhận định bà mất vào khoảng hai tuần trước do bệnh thận.

Một người thân của Lee Mi Ji cho biết diễn viên biết mình bị bệnh nhưng phớt lờ vì cho rằng chỉ ở mức độ nhẹ.

Diễn viên quá cố Lee Mi Ji. Bà không kết hôn, không có con cái. Ảnh: Hani.

Lễ viếng Lee Mi Ji được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary Seoul, lễ động quan diễn ra ngày 29/11.

Lee Mi Ji sinh năm 1960, gia nhập làng phim Hàn Quốc năm 1979. Bà từng đóng 500 years of Joseon (500 năm vương triều Joseon), The Moon of Seoul(Trăng Seoul), Nhân vật truyền kỳ... Từ năm 2015, sau vai nhỏ trong một phim truyền hình, bà không có tác phẩm mới ra mắt, cũng vắng bóng sự kiện giải trí.

Theo Vnexpress