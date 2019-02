Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên chụp ảnh ở vịnh Hạ Long

Hyon Song-wol từng nhiều lần tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các chuyến công tác trong và ngoài nước. Gây sự chú ý với khuôn mặt xinh tươi, duyên dáng và thân thiện, Hyon Song-wol cùng hai "bông hồng" trong phái đoàn tươi cười tạo dáng chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc trên vịnh Hạ Long.

Hyon Song-wol tạo dáng bên vịnh Hạ Long. Ảnh: N.H

Bên cạnh diễn solo, Hyon Song-wol là trưởng nhóm Moranbong - ban nhạc nữ do Kim Jong-un thành lập.

Trong làng nhạc mang đậm tính tuyên truyền chính trị, Hyon Song-wol nổi danh với ca khúc Tướng quân và thủy binh (1995), A Girl in the Saddle of a Steed (1999)... Giọng ca trong trẻo, cách nhả chữ rõ khiến cô được khán giả Trung Quốc mệnh danh "Đặng Lệ Quân của Triều Tiên".

Nữ ca sĩ cùng hai cô gái trong phái đoàn thích thú với vẻ đẹp của vịnh Hạ Long. Ảnh: N.H

Ngoài ca hát, Hyon Song-wol theo đuổi sự nghiệp chính trị, năm 2017 được bầu vào Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Cô kết hôn năm 2006 và có một con.

Theo VnExpress