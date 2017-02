Nữ ca sĩ Nhật Bản đột tử ở tuổi 18

Tờ Bưu điện Tokyo cho hay Rina Matsuno, thành viên nhóm nữ Shiritsu Ebisu Chugaku qua đời vào rạng sáng 8/2 chưa rõ nguyên nhân. Cô mất khi vừa mới tròn 18 tuổi.

Nguồn tin thân cận với gia đình tiết lộ vào tối 7/2, Rina than mệt và không thể tham gia đêm nhạc chung với các thành viên trong nhóm. Cô trở về nhà nghỉ ngơi và tình hình trở nên tồi tệ hơn chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Cô rơi vào trạng thái bất tỉnh, gia đình phải gọi cấp cứu lúc 5h sáng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã tắt thở trên đường đưa tới viện.

Nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 18. Ảnh: Sina.

Tờ Newsnetwork cho biết Rina trước đó vẫn khá khỏe mạnh và lạc quan. Cô còn đăng tải ảnh bên gia đình trong dịp Tết. Tuy nhiên, bạn bè Rina cũng từng nghe về việc cô thường xuyên bị ép làm việc quá tải, một ngày ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ.

"Chúng tôi vẫn đang chờ kết luận cái chết của Rina", phía gia đình cho hay.

Rina Matsuno khởi nghiệp với vai trò ca sĩ thần tượng từ năm 2009, khi cô là thành viên Minitia Bears. Ngay sau đó, cô được chú ý nhờ gương mặt đẹp, chất giọng tốt. Bên cạnh việc ca hát, cô còn là người mẫu cho tạp chí ăn khách và tham gia diễn xuất.

Một đêm nhạc của Rina cùng các thành viên vào năm 2016. Ảnh: Tokyo Post.

Năm 2010, cô gia nhập nhóm nữ Shiritsu Ebisu Chugaku với các thành viên đều là học sinh trung học có khả năng ca hát và vũ đạo. Shiritsu Ebisu Chugaku được miêu tả là "King of School Play" trong làng Jpop. Nhóm khá nổi tiếng với các bản nhạc trong phim hoạt hình như Naruto Spin Off, Pokémon: Black and White: Rival Destinies, Pikachu to Eevee Friends, Nanana's Buried Treasure.

Theo Zing