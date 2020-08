NSƯT Kim Tiến từng bị nhận xét nói như hết hơi

Chương trình Quán thanh xuân với chủ đề Bật tivi - Tìm ký ức lên sóng vào tối 23/8. Nội dung hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên của VTV. Tại đây, khán giả được gặp lại những người gắn bó với truyền hình từ thuở đầu như NSƯT Kim Tiến, phát thanh viên Hương Liên, nhà báo Nguyễn Văn Vinh, quay phim Thùy Vân...

Khán giả ở trường quay nhận ra "giọng đọc huyền thoại" Kim Tiến ngay khi cô xuất hiện. Cách đây hàng chục năm, Kim Tiến không chỉ là phát thanh viên thời sự, mà còn thuyết minh nhiều bộ phim được yêu thích như Trên từng cây số, Nô tì Isaura, Người giàu cũng khóc...

Phát thanh viên Kim Tiến gắn bó với nhiều thế hệ khán giả truyền hình.

Nhớ lại ngày đầu đến với công việc truyền hình, Kim Tiến kể cô thi vào đài truyền hình từ năm 1970 nhưng không trúng tuyển. Sau đó, cô phải đi đường vòng, làm diễn viên múa của Ban Văn nghệ. Một thời gian sau, Kim Tiến chính thức được lên hình.

NSƯT chia sẻ khi ấy cô và các đồng nghiệp đều bỡ ngỡ với lĩnh vực truyền hình. Họ như những người đi khai hoang, vừa làm vừa học: "Lúc ấy cũng chưa có vệ tinh để xem truyền hình nước ngoài như thế nào. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất, trước tiên mình cũng phải là khán giả đã. Mình thích điều gì, thì phải làm được cái đó. Tôi cho rằng khán giả thích sự khiêm nhường, tôn trọng".

Một trong những kỷ niệm khó quên của Kim Tiến là cô từng được khán giả góp ý giọng nói như hết hơi. NSƯT tâm sự: "Lúc ấy tôi rất hoảng. Ban đầu đúng là tôi chưa có kỹ thuật lấy hơi, răng lại bị hở, nên tiếng nói hổn hển. Nhưng dần dần tôi đã khắc phục. Tôi cũng thắc mắc vì sao khán giả vẫn nhận xét như vậy. Sau này tôi khám phá ra không phải do tôi, mà do kỹ thuật. Từ đó, tôi quay lại cách nói bình thường. Nếu mình lấy hơi mạnh, nói to quá, giọng đọc sẽ rất khô và cứng khi lên sóng".

Hình ảnh ngày xưa của BTV Kim Tiến. Ảnh: Tư liệu.

Về cơ duyên lồng tiếng phim nước ngoài, Kim Tiến cho biết cô rất mê phim. Mỗi lần nhận việc, cô có cảm giác như được sống với nhân vật. Theo cô, người thuyết minh chỉ đóng góp một nửa vào thành công của bộ phim.

"Diễn xuất của diễn viên mới thực sự truyền cảm hứng đến người xem. Chúng tôi chỉ là người dịch lại, dịch có tình cảm", NSƯT bộc bạch.

Là phát thanh viên cùng thời Kim Tiến, BTV Hương Liên cũng có những câu chuyện khó quên trong những năm tháng đầu làm nghề. Hương Liên kể: "Phát thanh viên phải có trí nhớ nhất định. Chúng tôi vừa đọc văn bản, vừa phải nhìn lên để giao lưu với khán giả. Văn bản thời đó mờ lắm, chữ rất xấu. Các lãnh đạo còn sửa trực tiếp vào tờ giấy. Khi đọc sai, chúng tôi dừng lại để xin lỗi. Ban đầu là xin lỗi các bạn, sau đó sửa thành quý vị. Nhiều người góp ý rằng có những khán giả lớn tuổi, từ quý vị hợp lý hơn".

Ê-kíp tái hiện buổi ghi hình thời kỳ đầu với thiết bị thô sơ trong Quán thanh xuân. Ảnh: VTV.

Nhà báo Nguyễn Văn Vinh, một trong những quay phim thời kỳ đầu, cho hay trước đây chưa có thiết bị ghi hình. Do đó, các chương trình đều phát trực tiếp trong khoảng 6 năm.

"Trong buổi phát sóng đầu tiên, ê-kíp sử dụng camera ngựa trời tự lắp giáp. Nó chỉ có vai trò lịch sử trong vài giờ đồng hồ vào ngày 7/9/1970. Sau đó, chúng tôi nhập xe truyền hình lưu động Ba Lan, có 4 camera".

Với nữ quay phim Thùy Vân, cảm xúc khi làm truyền hình thời sơ khai là sợ. Cô được ưu tiên đứng ở máy quay giữa (chỉ zoom), không phải di chuyển. Cô nhớ mãi những buổi quay ngoài trời, gặp sự cố hết ắc quy.

"Ngày 7/9, chúng tôi phát hình nhưng không biết thế nào là truyền hình. Các họa sĩ vẽ từng bước chân trên sàn để mọi người đi vào. Nếu đi qua bước chân đó, chúng tôi lấy hình không nét được. Lúc ấy, ai cũng cuống. Tôi cứ nhớ mãi trong đầu, như mới xảy ra ngày hôm qua", quay phim Thùy Vân chia sẻ.

Theo Zing.vn