NSND Hoàng Dũng lên kế hoạch giúp đỡ đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm”

Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mai Thu Huyền cảm động trước hành trình chữa bệnh cho con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành và kêu gọi văn nghệ sĩ giúp đỡ.

Theo đó, cô cùng các anh chị em trong ê-kíp “Những ngọn nến trong đêm” đang có kế hoạch phối hợp với CLB Bóng đá Nghệ sĩ do NSND Hoàng Dũng làm Chủ tịch tổ chức một chương trình đá bóng giao hữu kêu gọi quyên góp ủng hộ cho con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành chữa bệnh.

NSND Hoàng Dũng chia sẻ: “Tôi và Đức Thành biết nhau từ ngày xưa - khi Thành chưa là đạo diễn mới chỉ là quay phim. Tôi có tham gia những phim Thành quay. Anh em ngày đó còn trẻ nên cũng dễ gần, quen biết và giúp đỡ nhau trong nghề.

Tôi cũng nghe loáng thoáng từ lâu con gái Đức Thành bị bệnh nhưng lại không nắm được cụ thể cháu bị bệnh nặng như thế nào. Vì thế càng không ngờ việc điều trị lại tốn kém và nguy hiểm đến như thế. Gần đây qua qua Mai Thu Huyền tôi mới biết kỹ hơn. Tôi rất cảm phục tấm lòng của Thành dành cho con gái”.

Đồng thời ông trùm “Người phán xử” cũng tiết lộ kế hoạch giúp đỡ đạo diễn Đức Thành: “Tôi là Chủ tịch một CLB Bóng đá chuyên làm từ thiện. Mục đích CLB này đầu tiên chính là giúp đỡ các văn nghệ sĩ Việt Nam, gia đình các cầu thủ bóng đá.

Vì thế, vừa rồi cũng nghe được trường hợp của con gái Thành căng quá, tôi cũng tính lên kế hoạch giúp đỡ thì sau đó Mai Thu Huyền lại kết nối nên CLB sẵn sàng tham gia, kêu gọi các công ty, đơn vị để tổ chức một buổi đá bóng giao hữu và quyên góp. Toàn bộ số tiền sẽ gửi đến Thành để hỗ trợ phần nào, được bao nhiêu thì được, vấn đề ở tấm lòng”.

NSND cũng nhấn mạnh: “Tôi cũng chỉ đọc được trên mạng và thấy cháu đang chạy chữa và có vẻ nặng vì bị hoại tử tay. Nhưng tôi không không liên hệ trực tiếp và cũng tránh liên hệ với Đức Thành. Hỏi thăm nhiều cũng không giải quyết được vấn đề. Ta cứ giúp được việc gì thì cố gắng thôi. Tôi hy vọng trận bóng quyên góp cuối tháng 3 này sẽ giúp đỡ được Thành 1 khoản”.

Được biết, hiện tại các diễn viên, ê-kíp phim “Lập trình cho trái tim” cũng đã có kế hoạch giúp đỡ đạo diễn Đỗ Đức Thành. Theo diễn viên Minh Tiệp: “‘Lập trình cho trái tim’ có 3 đạo diễn, mặc dù không làm việc nhiều với nhau nhưng tôi rất quý anh ấy. Khi nghe tin anh dồn hết tiền bạc và tài sản chạy chữa cho con gái, các diễn viên, đoàn cũng cố gắng quyên góp giúp đỡ anh phần nào”.

Trước đó, đầu năm 2019, tổ chức từ thiện mang tên “Ấm Project” cũng kêu gọi tổ chức một buổi hòa nhạc cổ điển để gây quỹ giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có cô con gái 19 tuổi của đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành – Hạnh An (sinh năm 1999) nhận tin dữ khi vừa đón chào tuổi 18. Sau một thời gian điều trị tại Việt Nam, Hạnh An được đưa tới Bệnh viện Raffles, Singapore để điều trị.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành trở thành người đồng hành cùng với con trong trận chiến giành lại sự sống. Hạnh An được ghép tủy từ em trai, nhưng tế bào ung thư vẫn chưa bị tiêu diệt toàn bộ. Mới đây, khi đang trong phác đồ điều trị ung thư máu, Hạnh An bị nhiễm trùng nặng ở cánh tay do vi khuẩn kỵ khí tấn công, trong khi hệ miễn dịch của cơ thể đang kém.

Trước đó, trong gần 2 năm chiến đấu với ung thư máu cho con gái, gia đình anh Thành đã tiêu tốn hơn 9 tỷ đồng. Anh bán nhà, bán xe và các tài sản giá trị, để chuẩn bị cho các phác đồ tiếp theo tại Singapore. Tuy nhiên, bất ngờ xảy đến, Hạnh An bị nhiễm trùng, tiền điều trị cho con lại đội lên. “Chỉ trong 10 ngày điều trị nhiễm trùng, cộng với 2 lần phẫu thuật cánh tay cho con, chúng tôi tiêu tốn 99.000 đô la Singapore (trên 1,7 tỷ đồng). Con số này vẫn chưa dừng lại” - đạo diễn chia sẻ.