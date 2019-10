NSND Công Lý - ông thầy bói của "Hoa hồng trên ngực trái" yêu mãi chưa cưới

Trong "Hoa hồng trên ngực trái", NSND Công Lý đảm nhận vai Thông – một thầy bói là nguyên nhân của tất cả các câu chuyện. Trước câu hỏi của phóng viên, tại sao ghét xem bói mà vẫn đóng thầy bói, nghệ sĩ Công Lý hài hước cho biết, anh chỉ ghét xem bói chứ không ghét làm thầy bói. Và trong phim anh đóng vai thầy phán.

Công Lý với tạo hình thầy bói Thông trong "Hoa hồng trên ngực trái".

Nói về vai diễn này, NSND Công Lý chia sẻ: "Mọi người cứ quen thầy bói thì phải áo the khăn xếp rồi đeo cái kính đen tròn tay cầm gậy. Thực ra chúng tôi xây dựng theo thời hiện tại, những người có khả năng đó xem địa lý rồi xem ngày giờ phong thủy cũng như người bình thường thôi. Vậy nên nhân vật chúng tôi xây dựng chỉ là có điểm không bình thường một chút về họa tiết, hoa văn trang phục trông hơi "âm lịch".

Chúng tôi thống nhất không xây dựng một nhân vật mà nhìn là ra ông bói mù sẽ dễ thuyết phục hơn. Nhân vật Thái do bà Quỳnh đóng tín ông này một cách khủng khiếp, ông ấy bảo gì nghe đấy, như kiểu cha cố, bất kể cái gì cũng hỏi ý kiến của ông này. Vì vậy nếu làm kiểu hơi ma mị một tí, hơi âm lịch một tí lại bình thường quá, nó không gần gũi và thuyết phục lắm".

Ngoài vai trò diễn viên phụ của phụ trong "Hoa hồng trên ngực trái", NSND Công Lý còn làm phó đạo diễn của phim. Anh cho biết anh nhận lời hợp tác với dự án phim vì có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Vũ Trường Khoa. Từ "Những cô gái trong thành phố" đến phim này, 2 người đàn ông đều có sự kết hợp khá ăn ý.

Công Lý quen mặt với vai "Cô Đẩu" của chương trình "Táo quân".

Nhắc đến Công Lý, khán giả đã quá quen mặt với anh qua tạo hình "Cô Đẩu" chảnh chọe sâu cay của chương trình "Táo quân" mỗi năm. Trước khi thành danh với vai diễn để đời này, lúc còn trẻ, Công Lý đứng trước nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp.

Anh đăng ký dự thi Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đơn giản vì thích được xem phim. Anh chọn ngành diễn viên vì nghĩ nếu thi đậu vào trường, đồng nghĩa anh có thể tha hồ xem phim. Lúc ấy bản thân Công Lý cũng chưa hiểu rõ diễn viên là gì và phải làm những gì. Anh cũng không hiểu khái niệm tiểu phẩm là gì và diễn ra làm sao.

Anh mới nhận danh hiệu NSND vào tháng 8/2019.

Công Lý rủ người bạn thân đăng ký cùng nhưng đến sát ngày thi thì người bạn đó đột ngột bỏ ngang. Và chính trong những ngày thi, Công Lý mới bắt đầu biết nôm na khái niệm diễn viên là gì và phải làm những gì. Và nếu không có câu nói của nghệ sĩ Đức Đọc (bố của NSƯT Chiều Xuân): "Tôi thấy cậu này có khả năng làm diễn viên, tuy hình thức không thiện cảm lắm" thì Công Lý chắc chắn đã bị trượt chỉ vì vẻ ngoài không được bắt mắt của mình.

Ba năm làm quen với nghề, Công Lý về đầu quân cho Nhà hát kịch Hà Nội và trải qua thăng trầm trong nghề diễn. Dù gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng Công Lý lại may mắn có được sự ủng hộ hết mình từ phía bố mẹ. Anh chia sẻ: "Tôi nhớ ngày xưa bố tôi hát rất hay. Ông rất yêu nghệ thuật, thích làm thơ và sưu tầm thơ. Ông từng tặng tôi một cuốn sổ ghi chép những vần thơ do ông làm và cả sưu tầm nữa. Tôi đã may mắn thừa hưởng niềm yêu thích văn chương nghệ thuật ấy của ông".

Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi.

Mấy chục năm làm nghề, Công Lý được đồng nghiệp, khán giả đánh giá cao về chuyên môn. Tuy nhiên, đường tình duyên của NSND Công Lý lại trắc trở, trải qua 2 cuộc hôn nhân, hiện tại, Công Lý đang hẹn hò bạn gái Ngọc Hà. Gắn bó với nhau mấy năm nhưng anh vẫn chưa tiết lộ chuyện cưới hỏi.

Nói về cơ duyên gặp bạn gái kém 15 tuổi, Công Lý tiết lộ: "Thực ra tôi rất ngại nói về những chuyện này. Tôi và cô ấy tình cờ gặp nhau trong một buổi họp báo, cô ấy đặt vấn đề phỏng vấn riêng. Tôi được biết, cô ấy là phóng viên của một tờ báo điện tử.

Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, bình thường không có sự sắp xếp hay giới thiệu. Hà lên nhà tôi phỏng vấn, rồi để quên cái bút… và rồi như bạn thấy đó, bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc. Tự dưng chúng tôi cảm thấy... Thôi ngại lắm...".

Trải qua 2 cuộc hôn nhân, Công Lý có "của để dành" là 2 con xinh xắn.

Được nhiều người quan tâm chuyện đám cưới, NSND Công Lý chỉ lấp lửng: "Sẽ có một đám cưới trong tương lai, nhưng hình thức thế nào, tôi xin được giữ bí mật". Hiện tại, sau những trắc trở trong đời tư, NSND Công Lý cảm thấy hạnh phúc với những thứ mình đang có.

Đỗ Quyên (th)