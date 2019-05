Nổi tiếng quá sớm khiến ca sĩ trẻ rơi vào trầm cảm, nhập viện tâm thần vì quá áp lực

Mới đây, thông tin Hương Tràm tạm thời dừng hoạt động âm nhạc sau 6 năm vào nghề để du học Mỹ khiến người hâm mộ hoang mang bởi Hương Tràm đang ở thời điểm hot về tên tuổi, rất đắt show và có nhiều bài hit. Gây chấn động hơn, nữ ca sĩ chia sẻ lý do khiến cô dừng ca hát là không thể sắp xếp được cuộc sống đã dẫn đến sự mất cân bằng với công việc. Cô đã thường xuyên mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc an thần suốt 5 năm.

Hương Tràm tạm dừng sự nghiệp ca hát để du học Mỹ và điều trị tâm lý.

"Có một vị bác sĩ tâm lý ở nước ngoài đang chờ tôi. Tự chữa lành vết thương cho trái tim, học cách để cân bằng, đó là điều tôi cần làm khi dừng lại. Tôi không biết mình sẽ đi du học trong bao lâu, sẽ mất bao lâu để cân bằng, nhưng tôi hy vọng, khi mình trở lại sẽ là một Hương Tràm khỏe mạnh hơn, đầy năng lượng hơn” - nữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ trong buổi gặp gỡ fan tại Hà Nội.

Trước đó vào tháng 10/2018, trên trang cá nhân của mình, Hương Tràm chia sẻ hình ảnh đôi bàn tay trầy trụa, da tay bong tróc cùng dòng trạng thái: "Làm sao ngưng việc này lại hả Tràm" thu hút sự chú ý của dân mạng. Liên lạc phía Hương Tràm, đại diện nữ ca sĩ cho biết thời gian gần đây cô liên tục rơi vào trạng thái stress, căng thẳng đến mất ngủ. Mỗi lần như vậy, Hương Tràm đều tự mình bóc tay đến mức có lúc rỉ máu. Ekip của cô đã cảnh báo nhưng tình trạng này liên tục lặp lại. Đó là lý do trong một vài sự kiện gần đây hay khi chụp ảnh, giọng ca "Em gái mưa" đều khéo che đi đôi bàn tay của mình.

Hương Tràm không phải là trường hợp hiếm hoi khi phải hứng chịu căn bệnh trầm cảm do nổi tiếng quá sớm. Trên thế giới, chúng ta cũng bắt gặp nhiều ca sĩ trẻ hàng đầu cũng phải đối mặt với áp lực này, thậm chí có người phải nhập viện tâm thần điều trị hoặc tự tử.

Selena Gomez là một ví dụ điển hình. Xuất thân từ lứa diễn viên trẻ được hãng Disney lăng xê cùng với Miley Cyrus, Demi Lovato, anh em nhà Jonas, nữ ca sĩ nổi tiếng từ khi còn rất trẻ.

Đầu năm 2018, ứng dụng quản trị Instagram Hopper HQ công bố những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất qua mạng xã hội và cái tên Selena Gomez dẫn đầu danh sách này.Tính đến nay, Selena Gomez có lượng người theo dõi trên Instagram nhiều nhất thế giới, lên tới 139 triệu người. Công bố kể trên ước đoán mỗi bức ảnh Selena đăng trên tài khoản cá nhân có giá trị 800.000 đô la.

Ở đỉnh cao của sự nghiệp và gần như có tất cả những gì người ở tuổi cô mong muốn, vậy mà Selena Gomez trở nên suy sụp, dừng sự nghiệp để điều trị trầm cảm.

Selena Gomez khá cởi mở với truyền thông về các chứng bệnh tâm lý của mình nhưng chúng vẫn dai dẳng bám theo cô. Ảnh: Vanity Fair.

Tháng 10/2018, truyền thông quốc tế đưa tin, Selena Gomez đã phải điều trị tại một bệnh viện tâm thần vì mắc chứng suy sụp tâm lý.

Trước đó, nữ ca sĩ thông qua chức năng livestream trên Instagram đã chia sẻ về căn bệnh tâm lý của mình, tình bạn với ca sĩ Taylor Swift cũng như cách để quên đi một người.

“Tôi đã gắn liền với chứng trầm cảm suốt 5 năm liền. Khi bước sang tuổi 26, tôi nghĩ mình từng có cuộc đời như một bộ phim được lên sẵn kịch bản, còn việc của tôi là tìm ra mình là ai và cố gắng làm tốt nhất có thể”, cô nói.

Trong quá khứ, Gomez đã nhiều lần điều trị tâm lý vì cô mắc chứng lo âu, trầm cảm kéo dài. Việc này đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô. Năm 2016, giọng ca Bad Liar đã hủy bỏ 34 ngày còn lại trong tour lưu diễn thế giới Revival để đến điều trị sức khỏe tâm thần tại một cơ sở ở Tennessee.

Sau Selena Gomez, lại đến lượt người tình cũ của cô, nam ca sĩ nhạc Pop hàng đầu thế giới, Justin Bieber phải tạm dừng tất cả các dự án âm nhạc để chữa bệnh trầm cảm.

Theo như bức thư của nam ca sĩ Justin Bieber thì anh đang đấu tranh với căn bệnh trầm cảm sau một thời gian dài chỉ biết đến âm nhạc. Anh hi vọng rằng thời gian nghỉ ngơi này sẽ giúp anh có thể vượt qua được những khó khăn về sức khỏe và ngăn mình không sụp đổ.

Ca sĩ Justin Bieber đang mắc bệnh trầm cảm. Ảnh: DAILY MAIL

"Nhiều người hâm mộ đã gửi tin nhắn và hy vọng tôi có thể tiếp tục ra album. Như các bạn biết, tôi đã dành cả thanh xuân của mình cho các chuyến lưu diễn, và đầu những năm 20 tuổi, tôi nhận ra bản thân không vui trong các buổi hòa nhạc đó".

Giọng ca As long as you love me nhấn mạnh anh không có nhiều cảm xúc khi hát trên sân khấu trong khi người hâm mộ phải bỏ số tiền lớn để có mặt tại buổi hòa nhạc tràn đầy năng lượng thế này. Bieber khẳng định anh không xứng đáng với tình cảm của fan.

Bieber nói anh muốn giải quyết các vấn đề mình gặp phải để sẵn sàng xây đắp một gia đình hạnh phúc với người vợ mới Hailey, sau khi đẩy lùi căn bệnh trầm cảm và những suy nghĩ tiêu cực.

Hàn Quốc cũng là một đất nước đứng đầu danh sách những nước có nghệ sĩ tự tử nhiều nhất vì trầm cảm và áp lực. Đỉnh điểm của bệnh trầm cảm trong giới nghệ sĩ Hàn là khoảng thời gian từ năm 2008 - cho đến nay, công chúng phải chứng kiến hàng loạt vụ tự tử gây chấn động. Và Hàn Quốc cũng được xem là đất nước có số lượng nghệ sĩ trầm cảm và tự tử vào hàng cao nhất. Trong 10 năm trở lại đây, hàng loạt các ngôi sao đình đám xứ kim chi như: Choi Jin Sil, Choi Jin Young, Park Yong Ha... cũng đã chọn cái chết khi không thể vượt qua căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng.

Tự tử vì áp lực tâm lý, trầm cảm giờ đây không còn là chuyện hiếm tại Hàn Quốc.

Liên tục nhiều nghệ sĩ phải điều trị trầm cảm hay tự tử vì trầm cảm khiến công chúng đặt dấu hỏi về những áp lực mà các nghệ sĩ phải gánh chịu, đằng sau ánh đèn sân khấu và thảm đỏ rực rỡ.

