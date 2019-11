Nối gót trang phục “Bánh mì”, Hoàng Thùy đem quốc phục “Café phin sữa đá” đến Miss Universe 2019

Miss Universe 2018 H'Hen Niê đã tạo được dấu ấn rõ nét với trang phục dân tộc "Bánh mì". Ngay trước thềm lên đường sang Mỹ dự thi Miss Universe 2019, Hoàng Thùy cũng chính thức công bố quốc phục được lựa chọn.

Trước đó, để chuẩn bị hình ảnh ấn tượng nhất cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 sắp tới, sau nhiều vòng tuyển chọn, cuối cùng Top 3 thiết kế trang phục dân tộc cũng đã lộ diện trong tập 5 Digital Series "Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - Beauty Queen is now or never". Đó là trang phục "Café phin sữa đá" (Trần Nguyễn Minh Đức); "Cò" (Nguyễn Đức Liêm); "Vùng đất chín rồng" (Hoàng Hữu Kha).

Trang phục "Café phin sữa đá" được chọn là quốc phục dự thi

Người đẹp xứ Thanh sau khi mặc thử đã chỉ ra những ưu - khuyết của mỗi bộ trang phục. Sau khi hoàn thiện, với những cân nhắc kỹ lưỡng từ các chuyên gia thời trang cũng như Hoàng Thùy, "Café phin sữa đá" chính thức trở thành quốc phục của Á hậu mang đến Mỹ dự thi Miss Universe 2019.

Mặc dù trang phục dân tộc luôn đảm bảo hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả: "Vùng đất chín rồng" lấy cảm hứng từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, được cách điệu hình ảnh rồng linh thiêng trong văn hóa dân tộc; Trang phục "Cò" sử dụng chất liệu dân gian với hình ảnh cánh cò và cây lúa - nét đặc sắc của nền nông nghiệp. Nhưng hai trang phục được thiết kế cầu kỳ, lại nặng nên việc di chuyển của Hoàng Thùy khá khó khăn.

Trang phục "Cò" ...

... và "Vùng đất chín rồng" bị loại

"Café phin sữa đá" là hình thức pha chế cà phê phin bình dân và đại chúng của Việt Nam. Trong đó, cà phê phin sữa đá là thức uống được chấp nhận bởi nhiều lứa tuổi, giới tính… và từ lâu đã thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Thiết kế đề cao yếu tố trình diễn với phần bật công tắc và rút dây xõa váy, tạo hiệu ứng giọt cà phê rơi xuống. Với bản lĩnh sân khấu và kinh nghiệm trình diễn lâu năm, chắc chắn bộ quốc phục này sẽ giúp Hoàng Thùy tỏa sáng trên sân khấu Miss Universe 2019.

Nói về lựa chọn cuối cùng của mình, Hoàng Thùy cho biết cảm thấy rất thú vị với bộ trang phục "Café phin sữa đá" bởi những chi tiết đặc biệt tạo nên bộ trang phục. Với một cái muỗng rất to, một mái tóc rất thời trang làm tôn lên gương mặt đậm nét Á Đông. Ngoài ra, có người đã nói cô như hạt cà phê, khi gặp áp lực sẽ tỏa hương và tỏa mùi vị rất đặc biệt. Hoàng Thùy hy vọng bộ quốc phục này sẽ giúp cô gặp được may mắn trong thời gian dự thi Miss Universe 2019 sắp tới.

Miss Universe 2019 sẽ diễn ra vào ngày 8/12 tại Hoa Kỳ. Cuộc thi sẽ có 93 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới cùng tham dự.

