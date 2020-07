Những nữ diễn viên Việt vắng bóng màn ảnh nhiều năm

Gia tài nghệ thuật của Vi Cầm gồm trên dưới 10 phim như Hoa cỏ may, Đất và người, Chuyện phố phường, Nhà có nhiều cửa sổ... Song, vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng người xem có lẽ vẫn là Na (Hoa cỏ may) - cô gái với vẻ đẹp trong sáng, hiền lành, thánh thiện. Trong phim, cả hai nhân vật nam, do Hải Anh và Quyết Thắng thủ vai, đều dành tình cảm cho Na.