Những người đẹp “thi chui” giờ ra sao: Cú “lột xác” của Mai Ngô

Người mẫu Mai Ngô. Ảnh: TL

Cú vấp ngã nhớ đời

Tại Vietnam's Next Top Model 2013, Mai Ngô (tên thật là Ngô Quỳnh Mai, SN 1985) gây ấn tượng với khán giả bởi nụ cười rạng rỡ và những bước nhảy điêu luyện ở vòng casting. Từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, So you think you can dance, Mai Ngô khá tự tin về khả năng trình diễn và nhạc cảm của mình. Tham gia Asian’s Next Top Model 2016, cô bị loại từ tập ba. Dù chưa đạt được thành tích cao nhưng Mai Ngô tạo được ấn tượng mạnh bởi cá tính riêng biệt.

Tuy nhiên, Mai Ngô đã phải nhận án phạt hành chính 22,5 triệu đồng từ Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM vì tham dự Asia's Next Top Model khi chưa xin phép. Sau 3 lần nhận thư mời nhưng không lên Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM giải trình, Mai Ngô bị cấm diễn tất cả các chương trình tổ chức tại Việt Nam một thời gian.

Nữ người mẫu chia sẻ lý do cô không xin phép khi đi thi quốc tế là bởi không được biết về những thủ tục này. Bên cạnh đó, trong nội dung email mời dự thi, Ban Tổ chức Asia's Next Top Model không cho phép thí sinh thông báo tin này cho bạn bè hay bất kỳ ai. Vì vậy, cô không thể hỏi những người trong nghề về những gì cần chuẩn bị. Lý do “ngây ngô” mà Mai Ngô đưa ra khiến nhiều người khó chấp nhận. Chính vì thế, sau khi trắng tay ở cuộc “thi chui", nữ người mẫu đã phải hứng chịu không ít chỉ trích cửa dư luận.

Trưởng thành sau khi bị phạt

Sau vụ lùm xùm bị phạt vì "thi chui", Mai Ngô thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi trở thành chiến binh của đội Lan Khuê trong The Face 2016 và trở thành Á quân của cuộc thi. Dù không giành được ngôi vị Quán quân nhưng Mai Ngô vẫn là cái tên thu hút khán giả hàng đầu sau khi bước ra khỏi chương trình. Từng hoạt động của nữ người mẫu đều được khán giả chú ý đến.

Sau The Face, dường như Mai Ngô đã có được những yếu tố cơ bản của một cô gái bắt đầu trưởng thành. Buồn nhiều hơn, điềm tĩnh hơn, chín chắn và khéo hơn trong cách ứng xử. Mai Ngô đang sống chậm lại, kiềm chế nhiều hơn những phút bốc đồng để hòa nhập với mọi người.

Nữ người mẫu cho biết nhờ cuộc thi The Face, cô đã thay đổi hình ảnh, từ phản cảm đến được yêu mến. Từ đó, nữ người mẫu kiêm vũ công có nhiều cơ hội công việc và cát-sê cũng tăng đáng kể so với thời cô làm mẫu không thù lao.

"Trước đây tôi không phải là người mẫu. Đối với công việc này tôi vẫn chưa tìm được cơ hội để theo đuổi nghề, thậm chí còn không kiếm được tiền, có lúc tôi làm không công, hoặc đôi khi tôi chỉ nhận được tiền bồi dưỡng đi lại, ăn uống. Cuộc sống của tôi rất khó khăn. Từ khi tham gia The Face, khán giả ủng hộ, tôi nhận được nhiều lời mời công việc, nhiều gấp hai mươi mấy lần so với lúc trước. Cát-sê cũng tăng 20 lần so với thời điểm tôi làm không công cho nhiều chương trình, sự kiện", Mai Ngô chia sẻ.

Cùng với sự trưởng thành trong tính cách, Mai Ngô cũng thực hiện việc thay đổi diện mạo với kiểu tóc mái ngang trẻ trung. Và trang phục, nếu như trên thảm đỏ, Mai Ngô chọn hình tượng gợi cảm thì ở đời thường, nữ người mẫu lại rất cá tính và gần như không thể hòa lẫn vào đâu, không gò ép bản thân trong bất kì phong cách nào. Mai Ngô luôn tỏ ra tự tin với bất kì trang phục hay món phụ kiện nào mà cô mang trên người.

Người đẹp luôn hướng bản thân đến hình ảnh gợi cảm, hấp dẫn. Cô nàng biến hóa phong cách của chính mình bằng những trang phục khoe triệt để vẻ đẹp đường cong, cũng như những khoảng hở táo bạo trên cơ thể.

Sau chương trình The Face, Mai Ngô cũng là một trong những người mẫu tạo được nét độc đáo trong làng mẫu Việt, cũng như nhận được rất nhiều tình yêu thương từ các khán giả hâm mộ. Nhờ sự thay đổi hình ảnh và những hoạt động tích cực trong thời gian gần đây mà cái tên Ngô Quỳnh Mai đã được xướng lên tại Lễ trao giải Influence Asia 2017 vừa diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia). Influence Asia 2017 là giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tập thể trẻ có sức ảnh hưởng lan tỏa nhất mạng xã hội châu Á trong năm. Giải được chia nhiều hạng mục như Fashion (thời trang), Beauty (làm đẹp), Food (ẩm thực), Lifestyle (lối sống), Breakout (đột phá)… Người mẫu Mai Ngô được xướng tên ở giải Influencer Of The Year. Trên trang cá nhân, Mai Ngô chia sẻ, Lễ trao giải này mang ý nghĩa đánh dấu năm 2017 cho cô.

Hương Ly