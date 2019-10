Những người đẹp dũng cảm rời xa showbiz để đổi lấy bình yên

Hoa hậu Phạm Hương. Ảnh: TL

Phạm Hương: Đừng chỉ giới hạn mình ở một nơi, một chỗ

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, với chiếc vương miện danh giá, Hoa hậu Phạm Hương trở thành cái tên "chiếm sóng" trên truyền thông. Cô có mặt ở hầu hết các sự kiện giải trí lớn, như làm MC, giám khảo, đại sứ thương hiệu của các nhãn hàng lớn. Nổi tiếng đi liền với tai tiếng, thị phi, Phạm Hương vướng phải không ít tin đồn tiêu cực và cả những lời tố về việc cô sống thiếu tình nghĩa, kiêu ngạo…

Năm 2018, Phạm Hương gây bất ngờ khi dừng hoạt động nghệ thuật để qua Mỹ với lý do chữa bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên, nhiều người hoài nghi cô thực chất là "ở ẩn" để sinh con cho đại gia nhưng Phạm Hương chưa từng lên tiếng giải thích hay phủ nhận thông tin này.

Mới đây, cô đã lần đầu tiên chia sẻ lý do thực sự khiến cô từ bỏ showbiz để sang Mỹ: "Cuộc sống trong showbiz thì cũng giống như cuộc sống trên mạng xã hội. Ai cũng thích vẽ màu hồng, thích tô điểm make up dày và nói lời mật ngọt dễ nghe lấy lòng người khác. Sống thẳng sống thật thì không được lòng số đông. Chị chán cạnh tranh, chán event, váy áo rồi. Chị chỉ muốn đơn giản, thích tự do và không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì cả. Kể cả danh hiệu".

Trước đó, Phạm Hương cũng chia sẻ trên trang cá nhân về "cột mốc" đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời cô chính là vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Tuy nhiên, thời gian hoạt động trong showbiz cũng khiến cô ít nhiều mệt mỏi và không còn muốn ganh đua thêm nữa.

Phạm Hương chia sẻ: "Chị muốn chinh phục ngọn núi khác... Đừng chỉ giới hạn mình ở một nơi, một chỗ. Biết đâu là vừa, là đủ và là điểm dừng cho mình. Thế giới còn đẹp và rộng lớn lắm. Còn trẻ thì hãy cứ lao mình ra biển lớn mà trải nghiệm. Đừng ở yên một chỗ và cho đó đã là đích đến của sự thành công".

Từ chỗ chỉ sang để chữa bệnh, qua một năm sinh sống ở Mỹ, không còn liên quan đến bất cứ hoạt động nghệ thuật nào, dường như người đẹp đã có suy nghĩ sẽ gắn bó lâu dài tại đây. Cô nhận thấy, sự chọn lựa xuất ngoại là đúng đắn và phù hợp nhất đối với cô lúc này. "Tôi sẽ bị lạc lối, cuộc sống sẽ nhàm chán vô cùng khi mỗi ngày chỉ có ăn mặc đẹp đi sự kiện, sống trong sự cô đơn, dè dặt của showbiz. Tôi thích sự tự do và trải nghiệm", người đẹp Hải Phòng trải lòng.

Ngay cả thời điểm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đang diễn ra sôi nổi, người hâm mộ tin tưởng cô sẽ nhớ nghề, nhớ hào quang cũ để quay về dự, song cô chia sẻ: "Tôi nghĩ showbiz với tôi như vậy là đủ. Tôi chỉ muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị, đơn giản. Có thể ít người biết hơn, ít fan hơn hoặc cũng có thể mọi người sẽ quên tôi. Nhưng đổi lại, tôi được tự do làm những điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi hai từ danh hiệu".

Hiện tại, cuộc sống ở Mỹ của Phạm Hương theo như những gì cô cập nhật trên trang cá nhân là hạnh phúc và tự do làm điều mình thích. Tuy không còn là ngôi sao, cô bằng lòng làm một người mẫu bình thường như những ngày đầu, trong một công ty quản lý người mẫu ở Mỹ. Bù lại, cuộc sống cá nhân của cô thực sự khiến nhiều người ngưỡng mộ. Căn hộ mà Phạm Hương đang sống vô cùng sang trọng, tiện nghi. Trong dịp sinh nhật lần thứ 28 mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 không giấu được hạnh phúc khi được bạn trai tặng chiếc nhẫn kim cương to bản. Mới đây nhất, cô cũng xuất hiện trên chiếc xế hộp màu hồng siêu sang, có giá trị gần 10 tỷ đồng. Còn những món quà đắt giá khác như đồng hồ, túi xách, hàng hiệu… dường như đã trở thành những món quà thường xuyên mà người đẹp được nhận. Cô cũng không giấu kín về bạn trai trước đây. Gần đây nhất, cô công khai hình ảnh thân mật với người yêu. Dù bị che mặt bởi chùm bong bóng nhưng qua dáng dấp, chiều cao và cách ăn mặc, công chúng dễ dàng cảm nhận được bạn trai cô là người vô cùng lịch lãm. Những món ăn yêu thích cũng được Phạm Hương cập nhật, do bạn trai đích thân vào bếp thực hiện. Cuộc sống mà khi còn ở Việt Nam, người đẹp khó có thời gian, cơ hội để tận hưởng và được cảm nhận.

Điều tuyệt đẹp nhất là thời gian và kỷ niệm, không phải danh tiếng

Ca sĩ Hương Tràm. Ảnh: TL

Không chỉ Phạm Hương mà nhiều người đẹp showbiz từ lâu cũng cảm nhận được rằng những cạnh tranh, bon chen trong nghề khiến họ như bị cuốn đi, sức khỏe giảm sút và nhất là không được sống cuộc đời của riêng mình.

Cũng như Phạm Hương, ca sĩ Hương Tràm gây bất ngờ khi quyết định từ bỏ tất cả sự nổi tiếng ở Việt Nam để qua Mỹ. Lấy lý do là đi du học nhưng thực chất là để chữa bệnh trầm cảm. Sự nổi tiếng qua nhanh, luôn phải cố gắng nỗ lực để giành vị trí trong âm nhạc khiến giọng ca "Cho em gần anh thêm chút nữa" nhiều khi bị kiệt sức. Không thể cân bằng được cuộc sống và công việc, cô thường xuyên mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc ngủ suốt 5 năm. "Ánh hào quang lấp lánh đôi khi khiến mọi người lầm tưởng, ao ước, nhưng quên đi một cái giá đắt phải trả. Chúng tôi thậm chí chẳng có thời gian để khóc cho phận mình...", Hương Tràm nói. Từ ngày rời xa showbiz, xa ánh đèn sân khấu, Hương Tràm cho biết cô ngủ ngon hơn, dành nhiều thời gian yêu thương và chăm sóc bản thân. Hiện tại, cuộc sống của Hương Tràm vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng "khi chọn sống bằng trái tim thay vì là lý trí, dù đầy bất an nhưng tôi tin con đường của trái tim mới là con đường can đảm, thành thật nhất".

Không tuyên bố trước khi qua Mỹ nhưng gần đây, ca sĩ Hiền Thục liên tục cập nhật, chia sẻ cuộc sống bình yên bên Mỹ với cô con gái cũng đã rộ lên thông tin, cô đã sang Mỹ sinh sống. Không còn tất bật với lịch diễn mỗi ngày, Hiền Thục dành phần lớn thời gian cho việc nghỉ ngơi, thực hiện những sở thích mà trước đây không có nhiều cơ hội để thực hiện như đi du lịch, chụp ảnh, vẽ tranh... Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ vẫn đến phòng thu và tham gia một số show diễn nhưng không đặt nặng vấn đề đi show kiếm tiền. Nữ ca sĩ cũng chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân hơn 10 năm nay. Không vướng bận với những yêu ghét, Hiền Thục vì thế cũng duy trì được sự trẻ trung và tràn đầy năng lượng như một cô gái mới lớn.

Không chọn cách rời xa showbiz bằng cách ra nước ngoài, Angela Phương Trinh tìm đến với đạo Phật. Từ chỗ là "nữ hoàng thị phi", thích hở hang, sống ảo, giờ đây, cuộc sống của "bà mẹ nhí" là say sưa với những khóa tu, thiền và làm từ thiện cùng các em nhỏ. Theo những gì Angela Phương Trinh chia sẻ, cuộc sống hiện tại của cô rất yên bình, không xô bồ, bon chen. "Có lẽ Trinh chưa nếm hết hương vị của cuộc sống nhưng Trinh tin chắc con đường Trinh đang chọn. Có thể không rực sáng hơn đồng nghiệp, nhưng nó bình an trong tâm hồn, kể cả lúc không có người thân kề bên. Bởi Trinh luôn muốn dùng tình thương của mình lan toả đến mọi thành viên trong gia đình", Phương Trinh nói.

Trên trang cá nhân của cô giờ đây cũng chủ yếu là những chia sẻ về giá trị cuộc sống, những cảm nhận hướng đến hạnh phúc, bình yên: "Ai trong chúng ta cũng phải già và ra đi với đôi bàn tay trắng, hỉ nộ ái ố chốn nhân gian chỉ là hương vị của cuộc sống. Ta đến từ nơi thanh tịnh, ta cũng về nơi thanh tịnh, hà cớ gì phải gom vào mình mọi thứ khi tất cả chỉ là giả tạm".

Không còn thành công trước đây vì ít có hoạt động nổi bật nhưng Phương Trinh lại hài lòng với điều đó: "Con người luôn theo đuổi danh vọng và thành công, đó là quy luật tất yếu của sự phát triển. Nhưng danh vọng không phải thứ tồn tại mãi được vì không có gì là tuyệt đối. Cái mới rồi trở thành cái cũ và đôi khi còn bị lãng quên". Theo cô, điều đẹp nhất mà tiền bạc không mua được chính là thời gian và kỷ niệm.

