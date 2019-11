Những ngọc nữ Nhật Bản lao đao vì ma túy và scandal ảnh nóng

Noriko Sakai là nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản ở thập niên 1990. Cô được xem là biểu tượng nhạc pop của làng giải trí hoa anh đào với nhiều đĩa đơn ăn khách như I Want to Be A Boy, Blue Rabbit, Love Letter... Đặc biệt vai diễn Aya trong bộ phim Ngôi sao may mắn (1999) đã đưa tên tuổi Sakai nổi danh khắp châu Á. Thế nhưng, cuộc đời của nàng ngọc nữ này trở nên khốn đốn sau khi cô kết hôn với người chồng nghiện ngập và bị dụ dỗ vào con đường này.