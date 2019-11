Những nghệ sĩ tên tuổi bị bắt vì cờ bạc

Với đặc thù công việc nghệ thuật, những lúc có thời gian rảnh rỗi như khi đi quay phim, các nghệ sĩ lại ngồi đánh bài với nhau để "giết thời gian". Từ chỗ chỉ chơi cho vui, giá trị nhỏ đến chỗ sát phạt, chơi với số tiền lớn. Nhiều người sa đà vào đường dây cờ bạc, cá độ, là khách quen thường xuyên ở casino Campuchia.

"Đốt" danh tiếng trên chiếu bạc

Năm 2007, làng giải trí được phen "rúng động" với thông tin tài tử màn bạc một thời Thương Tín bị bắt vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại quán cà phê do anh làm chủ. Anh bị khởi tố với ba tội danh: đánh bạc, gá bạc và tổ chức đánh bạc nhưng được hưởng án treo nhờ thành khẩn khi làm việc với cơ quan điều tra và chưa từng có tiền án, tiền sự.

Thương Tín thời kỳ đỉnh cao của màn bạc

Sau scandal này, Thương Tín cho biết, anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và danh tiếng. Là một trong những diễn viên nổi tiếng hàng đầu của thập niên 1980-1990, cuộc sống của anh được bao quanh bởi sự hâm mộ, ánh hào quang và tiêu tiền không tiếc tay. Nhưng cũng chính bởi những điều đó mà Thương Tín không làm chủ được bản thân, sa đà vào các cuộc vui vô bổ, trong đó có cờ bạc.

Nói về scandal bị bắt trên chiếu đỏ đen, diễn viên "Biệt động Sài Gòn" trần tình rằng: "Tôi chỉ chơi vui với bạn bè, không phải tổ chức chuyên nghiệp gì. Sự việc này không làm tôi tổn hại về tài chính mà khiến danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng. Danh tiếng đó tôi có được sau nhiều năm vất vả đóng hàng trăm bộ phim mà bị ảnh hưởng là đáng tiếc. Sau này tôi từ bỏ bài bạc vì nghĩ nó không đem lại ích lợi gì cho bản thân".

Nhắc đến scandal bị bắt vì cờ bạc, nam diễn viên vô cùng hối tiếc.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, sở dĩ anh không phải là "con nghiện" cờ bạc là vì không có nhiều tiền. "Ngay ở lúc đỉnh cao tôi cũng không có tiền. Khi ấy, tôi ở nhà đẹp, đi xe sang là nhờ phụ nữ. Họ yêu tôi, cung phụng cho tôi vì họ giỏi kinh doanh. Họ còn cho tôi thêm tiền để đi đóng phim. Tôi có mất tiền nhưng không nhiều đến mức bán nhà và xe.

Mất lớn nhất của tôi là danh tiếng mà thôi. Làm việc gì cũng có nguyên nhân, bài bạc đến với tôi cũng do hoàn cảnh đưa đẩy. Vào cuối những năm 1990, tôi được một ủy ban xã gần biên giới Campuchia mời đến giao lưu. Sau cuộc họp, họ mời tôi vào casino chơi giải trí. Lần đầu tôi chơi bạc ở đó, ham vui. Từ đó, tôi bị cuốn theo", Thương Tín nói.

Sau này, mỗi khi nhắc đến quá khứ, điều nam diễn viên gạo cội nuối tiếc nhất chính là làm tổn thương sự tin tưởng của người hâm mộ, để lại "vết đen" danh tiếng - điều mà anh đã phải nỗ lực bằng các vai diễn trong nhiều năm mới có được.

Kim Từ Long có đóng góp lớn cho nghệ thuật cải lương.

Một ngôi sao nữa của sân khấu phía Nam khiến khán giả ngỡ ngàng vì dính vào cờ bạc là Kim Tử Long. Nghệ sĩ này từng bị bắt khi tham gia một chiếu bạc ở Vĩnh Long hồi năm 2013. Lần đó, Kim Tử Long được mời hát đám cưới. Sau khi ăn cháo khuya với đồng nghiệp, nghệ sĩ này xuống sà lan trước nhà chủ hôn, nơi có hàng chục người vây quanh sòng bạc. Rạng sáng 26/6, khi công an xuất hiện, trong 27 người bị đưa về cơ quan điều tra có Kim Tử Long và 2 nữ nghệ sĩ ở TP Cần Thơ.

Ban đầu, Kim Tử Long phủ nhận việc mình tham gia đánh bạc. Giọng ca cải lương giải thích, anh chỉ đứng xem và vô tình bị bắt nhầm. Nhưng sau đó, tại cơ quan điều tra, anh khai có đánh ba ván. Cảnh sát thu giữ của nghệ sĩ này hơn 300 triệu đồng và hàng nghìn USD.

Giải thích về số tiền này, Kim Tử Long cho biết, đó là tiền hát đám cưới, thù lao đi diễn và là tiền để đóng tiền mua căn hộ ở quận 8, TPHCM. Anh còn trưng ra giấy thông báo thanh toán tiền theo tiến độ mua căn hộ của chủ đầu tư và giấy rút tiền từ ngân hàng để làm chứng cho việc không phải dùng số tiền mà công an đang tịch thu vào mục đích đánh bài.

Ngôi sao cải lương Kim Từ Long coi việc bị bắt vì cờ bạc là cú sốc lớn trong cuộc đời.

Vụ án bị khởi tố, Kim Tử Long được "miễn hình phạt", chỉ bị phạt tiền 30 triệu đồng. Mặc dù chỉ coi đây là sự cố không may mắn nhưng trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi "nhiều khán giả cho biết thường gặp anh ở sòng bài tại Campuchia", Kim Tử Long thừa nhận: "Lâu lâu tôi cũng qua Campuchia chơi nhưng đó là giải trí và mỗi lần đi đều đi cùng bạn bè, gia đình. Bạn bè Việt kiều của tôi về nước cũng kéo nhau sang đó ăn, chơi rồi đi về. Tôi nghĩ việc đó không phải là tội, đồi trụy mà chỉ là giải trí".

Dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau scandal đánh bạc nhưng với những đóng góp lớn lao cho cải lương, mới đây, nghệ sĩ Kim Tử Long vẫn được đặc cách xét tặng danh hiệu NSND cao quý. Nam nghệ sĩ gạo cội cũng đã đoạn tuyệt với cờ bạc và coi đó là bài học đắt giá cho bản thân.

Cuộc đời xuống dốc không phanh vì cờ bạc

Đáng tiếc nhất là trường hợp của diễn viên hài Hồng Tơ. Từ một diễn viên đắt show, kinh doanh phát đạt với nhiều căn nhà ở Sài Gòn, cuộc đời anh xuống dốc không phanh vì cờ bạc.

Trong chương trình "Sau ánh hào quang" năm 2017, Hồng Tơ chia sẻ, vào khoảng cuối những năm 90 là thời điểm bắt đầu lún sâu vào cá độ các giải bóng đá quốc tế. Thời điểm đó, toàn bộ thời gian, tâm trí và tiền bạc, anh đều dồn vào cá cược. "Tôi cá độ một trận 15 triệu, mỗi đêm đánh 11 trận. Nhưng thua hết 9 trận, 1 trận huề và 1 trận thắng. Có đêm tôi thua đến 100.000 USD", Hồng Tơ kể.

Hồng Tơ kể về đam mê cờ bạc trong "Sau ánh hào quang"

Không chỉ ham mê cá độ, Hồng Tơ còn sang Campuchia chơi bạc. Chỉ vài ngày, Hồng Tơ gánh số nợ lên đến 10 tỷ đồng. Bán căn nhà 550 cây vàng nhưng chỉ còn 50 cây, số còn lại là trả nợ, phải sống cảnh thuê nhà. Càng mất càng cố gỡ, hết tiền thì vay mượn khắp nơi, từ bạn bè đến người thân. Khi không xoay được nữa thì vay nặng lãi từ "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ". Có thời điểm thua triền miên, đến mua một tô hủ tiếu gõ, anh cũng không mua được.

Phải đến gần 10 năm, Hồng Tơ gần như biến mất khỏi làng giải trí, không đi diễn vì diễn ở đâu cũng thấy giang hồ ngồi dưới đợi. Thực tế, có lần ông bị giang hồ cầm mã tấu truy sát.

Sau này, Hồng Tơ làm lại từ đầu, trả hết nợ, còn cưới được vợ trẻ đẹp và sắm nhà mới khang trang. Anh đi diễn thường xuyên, chăm làm từ thiện và lễ chùa. Trong nhiều chương trình, Hồng Tơ cũng chia sẻ nhiều về quá khứ của mình để mọi người tránh xa cờ bạc.

Có lần anh chia sẻ: "Đam mê cờ bạc nó ngộ lắm, như là con ma đỏ đen lôi kéo, dẫn dắt mình vậy. Nếu mà ba má có nói: "Tơ, con bỏ cờ bạc đi. Nếu không bỏ thì ba má từ con" thì tôi cũng sẵn sàng nói: "Thôi ba má từ con đi, để cho con chơi". Đến mức độ như vậy. Ngày hôm nay tôi ngồi đây, chia sẻ một cách thật lòng để những ai đã, đang và sẽ chơi hãy tránh xa cờ bạc".

Nhưng rồi chính anh lại không thể khuyên được bản thân, để rồi tiếp tục rơi vào con đường cũ khi tham gia đánh bạc tại chính nhà riêng của mình.

Ngày 17/4, công an bắt quả tang Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) cùng Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại nhà của Hồng Tơ (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Tại đây, công an thu giữ gần 15 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều vật dụng để đánh bạc.

Sau đó, Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm Cao Văn Tơ, Giáp Thành Tây về hành vi đánh bạc. Những đối tượng còn lại cũng bị khởi tố về hành vi trên và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều ngày 8/11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và 5 đồng phạm, cùng về tội "đánh bạc".

Minh Nhật