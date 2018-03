Những mỹ nhân showbiz Việt sau khi khuấy 'banh' dư luận lại tìm về chốn nhà chùa thanh tịnh

Showbiz Việt cứ chốc chốc lại có dăm ba chuyện thị phi ngồi đọc cả ngày cũng chẳng hết. Đây dường như đã là một lẽ thường tình, một gia vị phải có của showbiz không chỉ ở riêng Việt Nam mà showbiz ở đâu chả thế. Có những chuyện vui vẻ tích cực là một lẽ, lẽ còn lại lại nằm ở những điều tiếng scandal đủ kiểu trên trời dưới đất của những người nổi tiếng. Điển hình cho vế sau là chuyện tình ngang trái giữa Nam Em và Trường Giang mới đây.

Thế nhưng bạn có để ý, sau khi nằm ở tâm điểm dư luận và trung tâm bão scandal, thường thì những người nổi tiếng họ sẽ làm gì không? Có người im lặng cho chuyện đi vào dĩ vãng, đúng. Có người đi du lịch cho khuây khoả, đúng. Có người lặn mất tăm để né tránh truyền thông, đúng... Và cũng có rất nhiều người lại chọn cách đi Chùa cho tịnh tâm.

1. Nam Em

Chỉ vài ngày sau khi gây bão trên truyền thông, Nam Em sau đó làm gì là điều mà dư luận vô cùng tò mò. Và đây là hình ảnh người con gái ấy sau khi tự mình viết được cả một bộ phim tâm lý tình cảm showbiz với sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng là Trường Giang, Nhã Phương, Quế Vân, Hồ Ngọc Hà, Chu Đăng Khoa...

Hình ảnh được cho là Nam Em xuất hiện giữa tâm bão scandal vừa qua.

2. Ly Kute

Còn nhớ vào năm 2016, cặp đôi Ly Kute và Mạc Hồng Quân đã làm showbiz náo loạn một phen khi hot girl Ly Kute mang thai đứa con của anh chàng cầu thủ đào hoa. Điều đáng nói là khi ấy cặp đôi đã chia tay và Mạc Hồng Quân đã có phần rũ bỏ trách nhiệm làm dư luận hết sức phẫn nộ. Nói qua nói lại phân tích lên xuống về chuyện con anh con tôi, cuối cùng Ly Kute chọn cách lên Chùa ở ẩn một thời gian để đi tìm sự bình yên cũng như một cách né tránh sự soi mói của truyền thông.

Trước đó Ly Kute cũng vốn là một phật tử rất chăm đi Chùa và làm từ thiện. Kể cả sau này khi đã đẻ con trai kháu khỉnh, Ly Kute cũng thường xuyên đưa con đi Chùa cùng mình.

Hình ảnh tại chùa của Ly Kute giữa tâm bão scandal khi ấy khiến nhiều người xót xa.

Ly Kute vốn là một Phật tử rất chăm đi chùa và làm từ thiện.

3. Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà đã từng có một thời gian đầy sóng gió vào đầu năm 2016 khi vướng vào scandal "giật chồng". Ngay giữa tâm bão được cho là lớn nhất trong sự nghiệp của mình và ảnh hưởng mạnh mẽ đến danh tiếng của nữ hoàng giải trí, người ta lại nhìn thấy Hồ Ngọc Hà đi lễ rồi sau đó đi Singapore như chưa có gì xảy ra...

4. Maya

Sau sự cố "hở ngực" tại cuộc thi The Remix, kèm với đó là thị phi xoay quanh mối quan hệ "cạch mặt" giữa Maya và Hồ Ngọc Hà đi vào trớ trêu khi Hồ Ngọc Hà lại là giám khảo của The Remix mà Maya tham gia làm thí sinh. Loanh quanh giữa hàng loạt thị phi bủa vây khi chương trình diễn ra, người ta lại thấy Maya thành tâm đi Chùa chứ chẳng phải đôi co như thường thấy.

5. Hoa hậu Diễm Hương

Vào năm 2014, Hoa hậu Diễm Hương vướng vào thị phi với tin đồn cô và chồng ly dị. Ngay giữa tin đồn đang gây xôn xao dư luận, khán giả lại nhìn thấy Diễm Hương tìm đến cửa Chùa cầu an mà chẳng lên tiếng lấy một lời đính chính hay thừa nhận tin đồn. Người ta chỉ thấy đôi câu thơ ở dòng trạng thái, còn hình ảnh giữa tâm bão của cô Hoa hậu là hình ảnh đi lễ:

"Sống không giận, không hờn, không oán trách

Sống mỉm cười với thử thách chông gai"

6. Angela Phương Trinh

Cũng giống như những người đẹp trên, sau các sự cố và thị phi, Angela Phương Trinh và Hồng Quế cũng tìm đến cửa Phật để tịnh tâm. Angela Phương Trinh và Hồng Quế cũng vốn luôn nằm trong danh sách nữ hoàng dính nhiều thị phi nhất của showbiz Việt và hình ảnh đi lễ sau scandal này cũng không còn quá xa lạ với nhiều người luôn "theo sát" diễn biến thị phi của 2 cô nàng này...

Angela Phương Trinh đi lễ sau scandal ăn mặc hở hang khi diễn tại quán bar dẫn đến bị cấm diễn.

Đi lễ sau một loạt thị phi và đen đủi bao vây cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn của họ để giải toả mà thôi. Nhưng đứng ở góc độ người ngoài thì lại thấy có một điều gì đó đối lập ở đây. Điều mà họ mong muốn khi đi Chùa là sự thanh thản trong tâm hồn, bình yên nơi cuộc sống, nhưng họ chẳng nghĩ lại điều mình đã từng làm chỉ vừa 1-2 ngày trước đó đã khiến cuộc sống của bao nhiêu người đảo lộn ra sao.

Sau khi khuấy động cả showbiz lên với mớ scandal bòng bong của mình, là y như rằng phải đăng ảnh đi Chùa mới chịu. Cứ cho là họ thật tâm khi tìm đến cửa Phật đi, nhưng cũng chẳng ngán được suy nghĩ của mọi người cho rằng có một sự diễn nhẹ khi nhìn thấy những hình ảnh này...

