Những hình ảnh đẹp nhất của Hari Won và Trấn Thành trước đám cưới

Trong một chương trình truyền hình “So You Think You Can Dance - Thử thách cùng bước nhảy” do nam danh hài làm MC, khi đó Trấn Thành đã gọi Hari won cùng lên sân khấu. Cả hai khiêu vũ, ôm nhau tình tứ trên sóng truyền hình. Cặp đôi nhận được sự reo hò, phấn khích từ người hâm mộ.