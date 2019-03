Những cảnh 16+ táo bạo của mỹ nữ vướng nghi vấn là tình mới Hiệp Gà

Vai diễn của Trương Nhi là một cô cowboy gợi cảm và là vợ của nhân vật do Hiếu Hiền thủ vai. Tuy nhiên, cô nàng cowboy sexy này lại đem lòng yêu say đắm chàng trai làm thuê cho chồng mình do (Huy Khánh thủ vai). Cuộc tình thơ mộng đó lại có một cái kết vô cùng éo le nhưng không kém phần hài hước.