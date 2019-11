Những cách ứng xử sau ly hôn của sao Việt khiến nhiều người thán phục

Mẹ Ngọc Lan khen con rể cũ có hiếu với cha mẹ



Việc ly hôn gần đây của cặp sao Ngọc Lan - Thanh Bình khiến không ít người bất ngờ và đầy tiếc nuối. Họ đã có gần 10 năm làm bạn bè và trải qua nhiều sóng gió để rồi chỉ vẻn vẹn hạnh phúc bên nhau có 3 năm.

Chính vì vậy, nguyên nhân ly hôn luôn là câu hỏi lớn gây tò mò đối với nhiều người. Không ít người ác ý đã lan truyền hình ảnh Thanh Bình bên người con gái khác. Dù chỉ là một cái khoác tay cũng có thể khiến công chúng ngờ vực việc ly hôn có yếu tố "người thứ ba".

Thế nhưng những ngày sau đó, chính nhờ ứng xử văn minh của người trong cuộc đã khiến họ không những được yêu thương hơn, cảm thông hơn mà còn xứng đáng được tôn trọng nhiều hơn.

Ngọc Lan chính thức lên tiếng phủ nhận việc ly hôn của mình do có "người thứ ba", đã cứu hình ảnh Thanh Bình khỏi đổ vỡ trong mắt người hâm mộ. Ngược lại Thanh Bình cũng khẳng định và chia sẻ những tiếc nuối khi hai người không thể chung đường: "Lý do chúng tôi chia tay không phải đến từ người thứ 3 nào cả, càng không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào của Bình và Lan!".

Đặc biệt mới đây nhất, chính mẹ vợ cũ của diễn viên Thanh Bình còn công khai dành cho con rể cũ những lời có cánh. Bà đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc ở cạnh Thanh Bình và cháu ngoại cùng dòng trạng thái "gia đình vui vẻ". Bà còn tag tên của con rể cũ.

Mẹ của Ngọc Lan chụp ảnh cùng Thanh Bình và cháu ngoại.

"Thanh Bình hiền và có hiếu với cha mẹ lắm. Bình toàn tâm toàn ý với cái gia đình nhỏ của mình nữa", mẹ Ngọc Lan không giấu sự tiếc nuối khi gia đình con gái đổ vỡ.

Sau đó, Thanh Bình cũng chia sẻ lại hình ảnh này. Anh viết: "Thương ngoại lắm". Ở phần bình luận, anh tiếp tục nhắn nhủ đến mẹ vợ cũ: "Cảm ơn mẹ đã luôn tin và bên con".



Những chia sẻ của mẹ vợ cũ, càng thêm một lần nữa khẳng định chắc chắn mối quan hệ tốt đẹp của những người trong cuộc. Đúng như Thanh Bình từng nói:"Chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc cùng nhau, nhưng vì không có tiếng nói chung nên chúng tôi vui vẻ và tự nguyện buông tay nhau. Bình khẳng định là hiện tại chúng tôi đều vui vẻ là bạn, là người cùng nhau chung tay dạy dỗ nuôi nấng Louis".

Ngọc Lan và Thanh Bình từng có thời gian hạnh phúc bên nhau.



Ly hôn rồi vẫn vì các con vẫn về lại bên nhau



Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang có lẽ là cái tên được "gọi" nhiều nhất trong năm 2019 khi thông tin họ đã ly hôn từ tháng 6/2019 bị rò rỉ với những chứng cớ xác thực từ chính tòa án. Việc kín tiếng và luôn xuất hiện hạnh phúc bên nhau đã khiến cho công chúng "đóng đinh" về một cặp đôi hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc. Vì lẽ đó, tờ giấy ly hôn kia là một đòn giáng khá mạnh vào tất cả những ai đã và đang yêu thương cặp đôi.

Trở thành tâm điểm truyền thông suốt một tuần sau đó, bị đào xới lại hết từng cử chỉ, hành động, từng status trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đều bình tĩnh trong cách xử lý. Không than khóc, không trách móc, nữ ca sĩ lý giải cho những hành động ấy: "...Câu chuyện ngày hôm nay đến với mọi người cũng là câu chuyện xảy ra khá lâu rồi, đó là lúc cả 2 mất phương hướng và cũng có quyết định ly hôn. Nhưng sau khi đủ bình tĩnh chúng tôi thấy mình vẫn không thể sống thiếu nhau, thiếu gia đình".

Chính vì thế, cặp đôi dành cho nhau sự tôn trọng và dành cho hai con gái một nơi gọi là mái ấm gia đình. Lưu Hương Giang và chồng cũ quyết định vẫn sống chung nhà, vẫn cùng nhau nuôi dạy con cái. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi sóng gió đã qua và giữa họ dù đã ly hôn nhưng chưa thể tách rời vì con.

Cách ứng xử ấy khiến họ được tôn trọng nhiều hơn. Bởi ai cũng có gia đình thì đều hiểu hôn nhân không dễ dàng, đó là nơi cái tôi của mỗi người phải được đặt đúng chỗ và ít nhiều đều có sự hy sinh, nhường nhịn của cả hai trong quá trình chung sống. Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã dành được thiện cảm nhiều hơn từ khán giả. "Bão tố" đã thực sự đi qua khi cặp đôi còn lại bên nhau và trân trọng hơn những gì mình có.

Luôn dành cho người còn lại những lời tốt đẹp

Đó chính là lựa chọn cách ứng xử của của Vũ Duy Khánh sau ly hôn với DJ Tiên Moon. Giữa họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau chia sẻ việc chăm sóc con trai.

Sau một thời gian dài bận rộn với công việc, ca sĩ Vũ Duy Khánh đã cùng vợ cũ đưa con trai đi ăn uống. Anh chia sẻ: "Bình yên khi yêu đã khó, bình yên sau chia tay còn khó gấp triệu lần. Cảm ơn vợ cũ đã luôn cùng anh bù đắp cho con tất cả. Em luôn đẹp trong đôi mắt của anh".

Vũ Duy Khánh đi ăn cùng vợ cũ và con trai. Anh khen vợ cũ: "Em luôn đẹp trong đôi mắt của anh".





Qua chia sẻ của Vũ Duy Khánh, nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ nam ca sĩ và DJ Tiên Moon: "Chúc hai con và con hạnh phúc thật nhiều", "Ngưỡng mộ anh chị", "Yêu lại từ đầu đi anh Khánh ơi", "Tuyệt vời, chuyện cổ tích ngày này"...

Dân mạng ngưỡng mộ mối quan hệ tốt đẹp của Vũ Duy Khánh và vợ cũ.

Trước đó, ca sĩ Vũ Duy Khánh từng chia sẻ, dù đã ly hôn nhưng anh vẫn cho tên vợ cũ vào danh sách người thừa kế trong bảo hiểm. Nói về lý do có mối quan hệ kỳ lạ với vợ cũ, anh khẳng định: "Đâu phải ai ly hôn xong cũng phải giữ thái độ thù địch với nhau? Tôi chăm sóc cho vợ cũ vì đó là mẹ của con trai tôi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Tiên Moon vẫn là mẹ của con tôi, là người đầu ấp tay gối cùng tôi trong quãng thời gian dài. Mọi thứ tôi có được và làm ra đều dành cho mẹ tôi và vợ con tôi.".

Dù ly hôn nhưng Vũ Duy Khánh và DJ Tiên Moon vẫn cùng nhau đi du lịch, đi chơi và chia sẻ chuyện chăm sóc con.

Phương Nghi (t/h)